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ANN WILSON: «Фильм рассказывает мою историю без прикрас»



В недавнем интервью на вопрос, почему именно сейчас подходящее время для выпуска документального фильма о её жизни, Ann Wilson ответила следующее:



«Главное в том, что на данном этапе моей жизни и карьеры люди прочно ассоциируют меня с HEART — ведь это дело всей моей жизни. И я подумала: „Ну хорошо, теперь пора дать людям заглянуть в остальную часть моей жизни — то, что было вне группы, за кулисами.



Этот документальный фильм — не лакировка действительности. Он рассказывает историю. Рассказывает рок‑н‑ролльную историю, но также и просто историю человека, который начинал как обычная девочка из пригорода — в брекетах и всё такое, — а потом отправился в большое путешествие. Я испытала и любовь, и ненависть, и насмешки, и слова „О, ты гений“, — весь спектр. Да, я просто хотела, своими словами, рассказать людям, в чём моя история».



Говоря о «балансе» — выстраивании собственной идентичности, будучи частью легендарной рок‑группы HEART вместе со своей сестрой, гитаристкой Nancy Wilson, Ann отметила:



«Мы с Nancy росли маленькими детьми, учились играть музыку вместе — и это стало тем, что нас связало ещё в детстве. В то время как большинство детей играли во дворе с куклами или скакали на лошадях по траве, мы сидели наверху и играли на гитарах. И это просто росло и взрослело — пока не дошло до того, что мы стали стоять и играть на гитарах перед людьми. А потом одно вело к другому, и всё дошло до того, что есть сейчас.



Но у нас с ней всё равно деликатные отношения: когда она делает что‑то, что меня злит, или я делаю что‑то, что злит её, — мы теперь знаем, как с этим справляться. Мы можем обсудить это, как взрослые люди. Заметать проблемы под ковёр никогда не работает — они накапливаются, становятся всё уродливее и уродливее».







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