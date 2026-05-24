24 май 2026



Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»



SIMON MCBRIDE в недавнем интервью ответил на вопрос, правдивы ли слухи, что ему понадобилось всего 40 минут, чтобы выучить репертуар DEEP PURPLE перед первым выступлением с группой. Он рассмеялся и ответил:



«Дело в том, что материал DEEP PURPLE не слишком сложен, но в этом и заключается его прелесть, и именно поэтому он обрёл такой успех. "Smoke On The Water" — это, по сути, три аккорда. И все великие песни, даже "Perfect Strangers", состоят из двух или трёх аккордов. Так что играть их довольно просто. И я помню, как учился этому, и слышал о том, что гитара на альбомах DEEP PURPLE всегда была смещена влево, а клавишные — вправо. Я так и сделал. Я просто сместил всё влево. Всё, что я слышал, — это Ritchie. И поэтому мне было очень легко это услышать и подхватить. С самого детства я учился играть на гитаре, просто используя слух, поэтому я очень быстро схватываю вещи, просто слушая что-то. Обычно я могу подхватить что-то мгновенно, если это не слишком сложно. В общем, это было не так уж сложно. Конечно, было несколько сложных моментов, но, как они сказали, они исполняли эти песни уже — сколько? — 30, 40 лет или около того, и поэтому песни немного эволюционировали. Так что когда приходишь на репетицию и играешь так, как играл Ritchie, тебе говорят: "Нет, нет. С тех пор всё эволюционировало. Песня изменилась". И я спрашивал: "Можешь мне показать?" А Don просто гениален. Он показывал мне, как играть. Допустим, это быстрый пассаж. Он показывает мне его на полной скорости. Я говорю: "Можешь немного замедлить?" А он отвечает: "Ладно". И потом снова играет на полной скорости. Я говорю: "Ну ладно". Так что сложности бывают».



На вопрос, что, по его мнению, является самым сложным, когда попадаешь в такую группу, как DEEP PURPLE, Simon ответил:



«Самое сложное — это просто быть собой и не париться или не пытаться быть тем, кто играл в группе раньше. У DEEP PURPLE долгая история. В группе были Ritchie Blackmore, Томми Болин, Joe Satriani и Steve Morse, и это навсегда останется с группой. Я спрашивал себя: "Стоит ли мне пытаться звучать как Ritchie или кто-то ещё?" Потому что я видел, как парни выходят на сцену и играют, и все они пытаются звучать как Ritchie. А я думал: "Ах". Важно чувствовать себя комфортно, играя по-своему, со своей техникой, в рамках своих способностей, и сказать себе: "Это здорово, но, к сожалению, я звучу по-своему". Сколько бы я ни старался звучать как Ritchie или Steve, я никогда не смогу играть как они. Я могу играть только как я сам. И вот в этом заключается самый большой вызов — преодолеть этот барьер и сказать себе: "Просто делай своё дело". И участники группы потрясающие, потому что именно этого они и хотели. Они не хотели ещё одного Steve'a, Ritchie или Томми. Они хотели, чтобы я был с ними таким, какой я есть. И они значительно облегчили мне задачу. Потому что я помню, как разговаривал об этом с Don'ом, потому что я немного нервничал на первых нескольких концертах. "Я не знаю, что играть. Может, мне играть так, но как Ritchie?" И Don ответил: "Забудь про всю эту ерунду. Просто будь собой. Забудь об этом". Конечно, я играю риффы и всё остальное. В "Highway Star" есть определённые культовые моменты — я не могу играть ничего, кроме соло, которое играет Ричи, потому что это культовый фрагмент музыки сам по себе. Но во всём остальном я просто остаюсь собой и делаю то, что хочу, потому что именно для этого я здесь. Я в группе не для того, чтобы быть клоном Steve Morse или клоном Ritchie Blackmore. Я бы и не смог это сделать. Они — потрясные гитаристы, невероятные музыканты и творцы сами по себе. Я просто должен быть собой. Это самая сложная задача, как мне кажется. Но я довольно быстро преодолел сложности с помощью ребят. Они заставляют меня чувствовать себя комфортно».



После того как интервьюер заметил, что у него подходящий характер для такой группы, как DEEP PURPLE, Simon с ним согласился:



«Да. Я очень спокойный человек. Я ни о чём особо не переживаю, что до чёртиков раздражает мою жену. Я вообще не парюсь. Я просто говорю себе: "Жизнь слишком коротка. Какой в этом смысл?" Переживания повлияют только на меня, а не на кого-то ещё. Так что я думаю, это очень помогло группе. Я просто пришёл, и всё, чего я хотел, — это весело провести время и исполнять музыку, и ребята действительно откликнулись на это, и я думаю, это напомнило им о том, как всё было раньше. Это свежая кровь в группе. Я не выставляю себя и свою игру напоказ. Я просто играю на гитаре, и думаю, что именно это им и нравится. Думаю, если бы я пришёл и вёл себя эгоистично, то DEEP PURPLE развалились бы. Из этого ничего бы не вышло, потому что они в этом деле слишком давно. Им не интересны все эти глупости. Потому что, в конце концов, я всего лишь гитарист. Я не учёный-ракетчик и не кто-то особенный. Я просто гитарист. И я всегда так об этом думаю. Я просто прихожу, делаю то, ради чего я здесь, и всё».



Вспоминая о первом концерте, который он отыграл с DEEP PURPLE в мае 2022 года, McBride сказал:



«Это было в Тель-Авиве. Обычно я не нервничаю перед концертами. По-моему, когда мне было 13 и я давал свой первый концерт, я немного нервничал. Но я не нервный человек, потому что считаю, что нервозность возникает из-за неподготовленности к чему-либо. Поэтому я всегда на 120 процентов готов ко всему. Но я помню, как сидел за кулисами в Тель-Авиве, до начала концерта оставалось около 15 минут, и тут я подумал: "Чёрт". Я какое-то время не выступал, потому что до этого был COVID. Так что я не выступал два, три года. Итак, мой первый концерт был с DEEP PURPLE перед — я не знаю — 10 или 12 тысячами человек на огромной арене, и я думал: "О нет. Боже. О Боже. Боже мой"».



Когда его попросили назвать самую сложную песню в репертуаре DEEP PURPLE, Simon ответил:



«Самые сложные — это... Как правило, самые сложные — это простые песни, такие как "Smoke On The Water". Люди всегда говорят: "Это легко". Технически это легко, но играть нелегко. Как с любой другой музыкой. Дело в исполнении, в силе, с которой ты играешь, в твоём чувстве ритма. Дело в том, что не нужно играть. Когда многие гитаристы играют рифф из "Smoke On The Water", они играют его как гитаристы. Они хотят что-то добавить. Они хотят использовать вибрато. Они хотят сделать то-то и то-то. Но красота риффа "Smoke On The Water" заключается в его простоте. Это бам, бам, бам. Это всё, что нужно делать. Так что нужно быть достаточно дисциплинированным, чтобы не играть ничего другого, только то, что есть. Потому что когда я стою на сцене и начинаю играть рифф, а потом Don присоединяется ко мне, а затем вступает Roger, происходит выплеск энергии, которого не было бы, если бы я или Don начали добавлять что-то ещё. Мы вчетвером просто играем этот рифф, и возникает ощущение: "Боже, вот и началось".

Техничные вещи, верите или нет, играть легче, чем простые. Я всегда замечаю, что именно простые вещи — самые сложные в мире, потому что дело не в технике, а в том, как ты это исполняешь. Я видел, как группы играют песни RAGE AGAINST THE MACHINE, и технически это потрясающе, но звучит ужасно. Потому что у ребят из RAGE AGAINST THE MACHINE такой стиль игры, что ничего не бывает идеально. И именно эти несовершенства делают этих музыкантов великими. То же самое со всеми этими группами середины 1970-х — DEEP PURPLE и так далее. Никто не был идеален, и это придавало им определённую атмосферу и драйв. Это как с барабанщиками — возьмите барабанщика из QUEEN, каждый раз, когда он ударял по малым барабанам, он не мог держать хай-хет закрытым. Но это стало его фишкой. Это стало его звучанием. А ещё был Чарли Уоттс из THE ROLLING STONES. Он не мог ударять по хай-хету и малым барабанам одновременно. Но послушайте его, и вы услышите, как барабанщик играет правильно, и это звучит как надо. Именно эта несогласованность, эта маленькая ошибка придаёт им свой собственный стиль, если можно так назвать».







