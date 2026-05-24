Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»

24 окт 2024 :
DEEP PURPLE первые в Великобритании
22 окт 2024 :
GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE
18 сен 2024 :
Видео полного выступления DEEP PURPLE
3 сен 2024 :
Видео полного выступления DEEP PURPLE
26 авг 2024 :
DEEP PURPLE в 4К
25 авг 2024 :
Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»
13 авг 2024 :
DEEP PURPLE на пенсию не хотят!
3 авг 2024 :
DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии
28 июл 2024 :
DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты
25 июл 2024 :
IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE
23 июл 2024 :
Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста
14 июл 2024 :
Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»
3 июл 2024 :
Новое видео группы DEEP PURPLE
27 июн 2024 :
DEEP PURPLE сыграли турецкий марш
21 июн 2024 :
GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»
13 июн 2024 :
Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»
5 июн 2024 :
Новое видео DEEP PURPLE
28 май 2024 :
IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»
20 май 2024 :
DEEP PURPLE исполнили новую песню
30 апр 2024 :
Новое видео DEEP PURPLE
24 апр 2024 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом
21 апр 2024 :
STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE
7 апр 2024 :
KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE
3 апр 2024 :
Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом
19 мар 2024 :
Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»
11 мар 2024 :
Участники DEEP PURPLE представляют новое издание
10 мар 2024 :
IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE
2 мар 2024 :
Новое видео DEEP PURPLE
1 мар 2024 :
Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку
7 фев 2024 :
Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной
22 дек 2023 :
ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE
19 дек 2023 :
Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены
13 дек 2023 :
ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»
25 июл 2023 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
10 июл 2023 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
2 июн 2023 :
Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»
20 май 2023 :
STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»
26 апр 2023 :
DEEP PURPLE работают над новым альбомом
19 апр 2023 :
Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу
18 апр 2023 :
JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE
15 мар 2023 :
Видео полного выступления DEEP PURPLE
17 фев 2023 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
3 дек 2022 :
Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы
2 дек 2022 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»
30 ноя 2022 :
Трейлер новой книги о DEEP PURPLE
29 ноя 2022 :
Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE
28 ноя 2022 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»
12 ноя 2022 :
DEEP PURPLE в Польше
10 ноя 2022 :
IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE
12 окт 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
11 окт 2022 :
Новые релизы DEEP PURPLE
6 окт 2022 :
Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»
19 сен 2022 :
DEEP PURPLE обрели нового члена
10 сен 2022 :
Компиляция редкостей от DEEP PURPLE
4 сен 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
16 авг 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
10 авг 2022 :
Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники
8 авг 2022 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
25 июл 2022 :
Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE
4 июл 2022 :
Видео о концерте DEEP PURPLE
29 май 2022 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
24 май 2022 :
DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом
4 май 2022 :
JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE
16 апр 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года
4 апр 2022 :
JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE
31 мар 2022 :
Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур
4 мар 2022 :
Новое видео DEEP PURPLE
12 янв 2022 :
В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости
8 янв 2022 :
Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях
4 янв 2022 :
Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки
9 дек 2021 :
DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»
25 ноя 2021 :
Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE
25 ноя 2021 :
Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась
23 ноя 2021 :
Новое видео DEEP PURPLE
17 ноя 2021 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
8 ноя 2021 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»
5 ноя 2021 :
Новое видео DEEP PURPLE
19 окт 2021 :
YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE
14 окт 2021 :
Новое видео DEEP PURPLE
7 окт 2021 :
Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE
26 сен 2021 :
Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью
16 сен 2021 :
Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»
25 май 2021 :
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом
17 май 2021 :
Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX
9 апр 2021 :
IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX
3 фев 2021 :
GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»
26 янв 2021 :
YOYOKA исполняет DEEP PURPLE
19 дек 2020 :
GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»
7 дек 2020 :
DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом
6 ноя 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE
27 окт 2020 :
Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»
15 окт 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»
5 окт 2020 :
Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»
5 окт 2020 :
Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE
23 сен 2020 :
Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»
22 сен 2020 :
JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE
14 сен 2020 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года
13 сен 2020 :
Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим
4 сен 2020 :
Новое видео DEEP PURPLE
29 авг 2020 :
Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?
27 авг 2020 :
IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»
20 авг 2020 :
Позиции в чартах DEEP PURPLE
20 авг 2020 :
DEEP PURPLE в чартах
18 авг 2020 :
Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE
17 авг 2020 :
Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой
12 авг 2020 :
IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE
6 авг 2020 :
DEEP PURPLE не собираются на пенсию
5 авг 2020 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
4 авг 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»
3 авг 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»
2 авг 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон
30 июл 2020 :
IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE
30 июл 2020 :
Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»
10 июл 2020 :
Новая песня DEEP PURPLE
5 июл 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA
2 июл 2020 :
Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE
22 июн 2020 :
Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE
15 июн 2020 :
IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»
3 июн 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам
23 май 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»
19 май 2020 :
Видео с репетиции DEEP PURPLE
16 май 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a
14 май 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде
13 май 2020 :
Редкое видео с выступления DEEP PURPLE
5 май 2020 :
Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE
4 май 2020 :
Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE
1 май 2020 :
Новое видео DEEP PURPLE
24 апр 2020 :
Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году
12 апр 2020 :
Рассказ о создании DEEP PURPLE “Love Conquers All”
3 апр 2020 :
Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен
30 мар 2020 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года
20 мар 2020 :
Новое видео DEEP PURPLE
16 мар 2020 :
JORDAN RUDESS выступил с DEEP PURPLE
16 мар 2020 :
Редкое видео DEEP PURPLE
27 фев 2020 :
Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
27 фев 2020 :
DEEP PURPLE выпустят новый альбом летом
3 дек 2019 :
DEEP PURPLE завершили запись альбома
15 ноя 2019 :
Новый концертный альбом DEEP PURPLE выйдет зимой
3 окт 2019 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
7 авг 2019 :
Редкое видео с выступления DEEP PURPLE 1988 года
3 авг 2019 :
Редкое видео с выступления DEEP PURPLE
27 май 2019 :
Редкое видео DEEP PURPLE
1 май 2019 :
Бывший бухгалтер DEEP PURPLE приговорён к тюремному заключению за кражу почти 3 миллионов долларов
3 апр 2019 :
David Coverdale: «У меня нет времени для моих бывших коллег из Deep Purple. И меня полностью устраивает то, что они остаются бывшими коллегами»
6 фев 2019 :
Что бы ответил GLENN HUGHES на гипотетическое предложение от DEEP PURPLE поучаствовать в туре с группой?
1 фев 2019 :
DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году
25 дек 2018 :
Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года
20 ноя 2018 :
IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»
14 ноя 2018 :
Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»
7 ноя 2018 :
Редкое видео DEEP PURPLE
22 окт 2018 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
18 окт 2018 :
ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»
8 окт 2018 :
Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре
21 авг 2018 :
Концертное видео DEEP PURPLE
7 авг 2018 :
Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью
23 июл 2018 :
Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью
11 июл 2018 :
Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии
8 июн 2018 :
Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»
24 апр 2018 :
Видео DEEP PURPLE 1984 года
22 мар 2018 :
Редкое закулисное видео DEEP PURPLE
13 мар 2018 :
Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару
30 янв 2018 :
DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»
14 ноя 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE
29 окт 2017 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
27 окт 2017 :
Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE
17 окт 2017 :
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
13 окт 2017 :
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
4 окт 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
20 сен 2017 :
Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет»
31 авг 2017 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет»
30 авг 2017 :
Басист DEEP PURPLE: «Мы понимаем, что вечно продолжать не сможем»
10 авг 2017 :
Гитарист DEEP PURPLE о возможном возвращении Ritchie
28 июл 2017 :
Bly-ray DEEP PURPLE выйдет летом
22 июл 2017 :
Сборник DEEP PURPLE выйдет осенью
20 июл 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
18 июл 2017 :
RITCHIE BLACKMORE: «Я бы хотел сыграть один концерт с DEEP PURPLE»
3 июл 2017 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
30 июн 2017 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзрослеет»
23 июн 2017 :
О том, соберутся ли DEEP PURPLE и RITCHIE BLACKMORE, рассказал Don Airey
2 июн 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
30 май 2017 :
Архивное видео DEEP PURPLE
30 май 2017 :
RITCHIE BLACKMORE: «Я бы мог сыграть с DEEP PURPLE. Снова. Однажды...»
4 май 2017 :
DEEP PURPLE запустили 'About The Band'
25 апр 2017 :
DEEP PURPLE захватили чарты
16 апр 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
6 апр 2017 :
Басист DEEP PURPLE: «Что такое "хэви" я узнал, когда слушал LED ZEPPELIN»
10 мар 2017 :
Басист DEEP PURPLE: «Название для альбома предложил лейбл»
9 мар 2017 :
DEEP PURPLE у Хью Хефнера
7 мар 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
1 мар 2017 :
Басист DEEP PURPLE призвал фэнов задуматься о посещении их грядущих концертов
27 фев 2017 :
DEEP PURPLE понимают, что грядущий тур может стать для них последним
9 фев 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
6 фев 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
3 фев 2017 :
По словам Don'a Airey, новый альбом DEEP PURPLE более тяжёлый, чем прошлый
1 фев 2017 :
Трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
1 фев 2017 :
Фрагмент документального фильма DEEP PURPLE
23 янв 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
21 янв 2017 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Мы пока не решили, едем ли в последний тур или нет»
12 янв 2017 :
DEEP PURPLE подали в суд на бухгалтера
4 янв 2017 :
Варианты изданий нового альбома DEEP PURPLE
14 дек 2016 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
6 дек 2016 :
Фрагмент новой песни DEEP PURPLE
2 дек 2016 :
DEEP PURPLE анонсировали 'The Long Goodbye Tour'
29 ноя 2016 :
Песни DEEP PURPLE, NIRVANA включены в Grammy Hall Of Fame
26 ноя 2016 :
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
16 ноя 2016 :
'California Jam 1974' DEEP PURPLE выйдет на Blu-ray
15 ноя 2016 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1974 года
22 окт 2016 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет весной
19 окт 2016 :
Фотокнига DEEP PURPLE выйдет зимой
30 сен 2016 :
Книга об истории создания “Smoke On The Water” выйдет весной
18 сен 2016 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет зимой
8 сен 2016 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1987 года
22 июл 2016 :
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом
14 июл 2016 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
25 июн 2016 :
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
17 июн 2016 :
Барабанщик DEEP PURPLE перенёс микроинсульт
14 июн 2016 :
В DEEP PURPLE кто-то заболел
3 июн 2016 :
Юрий Лоза устроил истерику из-за того, что рокеры DEEP PURPLE послушали его хит
1 июн 2016 :
DEEP PURPLE завершили запись
17 май 2016 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
14 май 2016 :
Архивное видео DEEP PURPLE
24 апр 2016 :
Басист DEEP PURPLE сожалеет о том, что RITCHIE BLACKMORE не хочет с ним дружить
20 апр 2016 :
GLENN HUGHES: "Некоторый участник DEEP PURPLE не хотел, чтобы я и DAVID COVERDALE выступили с ними в Зале славы"
11 апр 2016 :
RITCHIE BLACKMORE объяснил почему не пришёл на включение DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла
9 апр 2016 :
LARS ULRICH ввёл DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла
12 мар 2016 :
У DEEP PURPLE почти готовы тринадцать новых песен
10 мар 2016 :
GLENN HUGHES всё еще надеется выступить с DEEP PURPLE
1 мар 2016 :
JOE LYNN TURNER: «Участники DEEP PURPLE ведут себя как дети»
20 фев 2016 :
Президент Зала славы рок-н-ролла отрицает, что Ritchie «отлучён» от церемонии
20 фев 2016 :
Вокалист DEEP PURPLE за выступление нынешним составом
19 фев 2016 :
RITCHIE BLACKMORE: «Менеджер DEEP PURPLE не желает видеть меня на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла»
29 янв 2016 :
Барабанщик METALLICA представит DEEP PURPLE на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла?
10 янв 2016 :
Оригинальный басист DEEP PURPLE не расстроится от своего невключения в Зал славы
5 янв 2016 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «У нас полно свежего материала»
21 дек 2015 :
Вокалист DEEP PURPLE назвал «очень глупым» решение не включать в Зал славы рок-н-ролла Steve'a Morse'a и Don'a Airey
21 дек 2015 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Steve и Don тоже должны быть включены»
17 дек 2015 :
DEEP PURPLE, CHEAP TRICK будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла
17 дек 2015 :
Барабанщик DEEP PURPLE о включении в Зал славы рок-н-ролла
8 дек 2015 :
Винилы DEEP PURPLE выйдут в январе
5 ноя 2015 :
DEEP PURPLE с JOE LYNN TURNER: редкое видео
27 окт 2015 :
DEEP PURPLE исполнили два новых трека
19 окт 2015 :
Вокалист DEEP PURPLE о зале славы рок-н-ролла
13 окт 2015 :
DEEP PURPLE начнут запись в январе
8 окт 2015 :
DEEP PURPLE, CHEAP TRICK, YES, NINE INCH NAILS номинированы на ввод в Зал Славы
6 окт 2015 :
Видео со сцены DEEP PURPLE 2002
20 авг 2015 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
19 авг 2015 :
Юбилей вокалиста DEEP PURPLE
13 авг 2015 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
24 июл 2015 :
DEEP PURPLE в шоу NBC
13 июл 2015 :
DEEP PURPLE не доплатили RITCHIE BLACKMORE более миллиона авторских выплат
26 июн 2015 :
DEEP PURPLE выпустят сразу два концерта в августе
22 апр 2015 :
Вокалист DEEP PURPLE заявил, что группа работает над новым материалом
20 апр 2015 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
8 апр 2015 :
Видео с California Jam DEEP PURPLE
27 мар 2015 :
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в мае
3 мар 2015 :
Участники DEEP PURPLE на альбоме трибьют-группы DEEP PURPLE
23 янв 2015 :
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в феврале
17 дек 2014 :
Название нового альбома DEEP PURPLE?
3 ноя 2014 :
ROGER GLOVER назвал "катастрофой" идею собрать в одном месте всех бывших участников DEEP PURPLE
20 окт 2014 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
20 окт 2014 :
Ian Gillan не беспокоится об отсутствии DEEP PURPLE в Зале славы рок-н-ролла
8 сен 2014 :
Трейлер нового DVD DEEP PURPLE
4 сен 2014 :
Новый DVD DEEP PURPLE выйдет в октябре
11 авг 2014 :
Вокалист DEEP PURPLE не хотел бы играть с Ritchie Blackmore'ом на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла
15 июл 2014 :
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в сентябре
24 июн 2014 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
14 апр 2014 :
Выступление DEEP PURPLE снималось для DVD
13 мар 2014 :
"Live In California 74" DEEP PURPLE выйдет на CD
13 мар 2014 :
ZAKK WYLDE, JOE SATRIANI, JOE ELLIOTT, MATT SORUM в вкладе DEEP PURPLE в рок-музыку
11 мар 2014 :
Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE
6 мар 2014 :
Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE
28 фев 2014 :
Новое издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в мае
21 фев 2014 :
Документальные съёмки DEEP PURPLE 1985 года
5 фев 2014 :
Закрылся отель DEEP PURPLE
2 фев 2014 :
Видео с выступления гитариста DEEP PURPLE
8 янв 2014 :
Делюкс-издание последнего альбома DEEP PURPLE выйдет в январе
26 ноя 2013 :
Юбилейное издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в марте
19 ноя 2013 :
Видео первого состава DEEP PURPLE
1 ноя 2013 :
Новый бокс-сет DEEP PURPLE
26 окт 2013 :
'Now What?! Live Tapes' DEEP PURPLE выйдет в ноябре
23 окт 2013 :
DEEP PURPLE подтвердили концерт памяти Джона Лорда в апреле 2014-го
15 окт 2013 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
11 окт 2013 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
22 сен 2013 :
Промо-видео DEEP PURPLE
19 сен 2013 :
Новый сингл DEEP PURPLE
17 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
30 авг 2013 :
Бокс-сет DEEP PURPLE выйдет в октябре
11 авг 2013 :
Профессиональное видео c выступления DEEP PURPLE
8 авг 2013 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
2 авг 2013 :
IAN GILLAN не хочет общаться с RITCHIE BLACKMORE'ом
26 июл 2013 :
"Perfect Strangers Live" DEEP PURPLE выйдет в октябре
2 июл 2013 :
Историческое видео DEEP PURPLE
26 май 2013 :
Обложка нового сингла DEEP PURPLE
25 май 2013 :
DEEP PURPLE в 'ARD Morgenmagazin'
24 май 2013 :
Последний альбом DEEP PURPLE стал золотым в России
18 май 2013 :
Новое видео DEEP PURPLE
9 май 2013 :
Эль в честь барабанщика DEEP PURPLE
7 май 2013 :
Трейлер нового видео DEEP PURPLE
21 апр 2013 :
Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE
20 апр 2013 :
Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE
8 апр 2013 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
6 апр 2013 :
Специальный номер CLASSIC ROCK посвящен DEEP PURPLE
23 мар 2013 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
23 мар 2013 :
Участники STRATOVARIUS о новом альбоме DEEP PURPLE
20 мар 2013 :
DEEP PURPLE не включили в Зал Славы Рок-н-ролла
19 мар 2013 :
Фронтмен DEEP PURPLE: 'Bob Ezrin помог нам войти в двадцать первый век'
16 мар 2013 :
Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
11 мар 2013 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
9 мар 2013 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
26 фев 2013 :
Название нового альбома DEEP PURPLE
22 фев 2013 :
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
2 фев 2013 :
Участники DEEP PURPLE о новом альбоме
23 янв 2013 :
Вокалист DEEP PURPLE назвал любимый альбом группы
21 янв 2013 :
Вокалист DEEP PURPLE о смерти Клода Нобса
8 янв 2013 :
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
4 янв 2013 :
Переиздание 'Slaves And Masters' DEEP PURPLE выйдет с бонус-треками
4 янв 2013 :
Семплы из нового концертного релиза DEEP PURPLE
1 янв 2013 :
Вокалист DEEP PURPLE о новом альбоме
21 дек 2012 :
Ремастированная версия "Live In Paris 1975" DEEP PURPLE выйдет в январе
12 дек 2012 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет в апреле
9 дек 2012 :
Названия новых песен DEEP PURPLE
8 дек 2012 :
Качественное видео с выступления DEEP PURPLE
24 ноя 2012 :
Вокалист DEEP PURPLE о долголетии
5 ноя 2012 :
Редкое промо-видео DEEP PURPLE
25 окт 2012 :
Бывший гитарист DEEP PURPLE: "Зал славы не имеет ничего общего с музыкой"
24 окт 2012 :
Для нового альбома DEEP PURPLE готово 14 песен
18 окт 2012 :
Гитарист METALLICA: 'DEEP PURPLE определенно должны быть в Зале Славы Рок-н-Ролла"
16 окт 2012 :
Бывшего гитариста DEEP PURPLE не сильно заботит номинация на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла
5 окт 2012 :
Трейлер 'Machine Head' 40th-Anniversary Box Set" DEEP PURPLE
27 авг 2012 :
Machine Head, In Concert ’72 DEEP PURPLE выйдут на виниле
8 авг 2012 :
Юбилейное издание 'Machine Head' DEEP PURPLE выйдет в октябре
30 апр 2012 :
BOB EZRIN будет продюсером нового альбома DEEP PURPLE
10 мар 2012 :
'Total Abandon: Australia '99' DEEP PURPLE впервые выйдет на CD в США
22 янв 2012 :
DEEP PURPLE начали работу над альбомом
28 дек 2011 :
Новый сборник DEEP PURPLE
2 ноя 2011 :
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в ноябре
26 окт 2011 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не чувствуем драйва», чтобы работать над новым студийным альбомом
5 авг 2011 :
Переиздание четрыех концертных CD DEEP PURPLE выйдет в августе
28 июн 2011 :
'Phoenix Rising' DEEP PURPLE доступен для прослушивания
20 июн 2011 :
Новый DVD DEEP PURPLE
2 июн 2011 :
Басист DEEP PURPLE: «Участники группы разошлись во мнениях относительно того, стоит ли делать новый альбом»
13 май 2011 :
DEEP PURPLE: «Только трусы отменяют концерты в Израиле»
9 май 2011 :
GLENN HUGHES о реюнионе DEEP PURPLE Mk. III
1 апр 2011 :
"Made In Japan Complete" DEEP PURPLE выйдет в августе
23 мар 2011 :
Медведев пригласил DEEP PURPLE в свою резиденцию и рассказал, как ставил их на дискотеке
22 мар 2011 :
Гитарист DEEP PURPLE о землетрясении в Японии
20 мар 2011 :
Автограф-сессия DEEP PURPLE
12 мар 2011 :
Классика DEEP PURPLE исполнена немецким военным оркестром
2 мар 2011 :
Басист DEEP PURPLE выпустит сольный альбом
24 фев 2011 :
IAN GILLAN сказал, что пришло время для DEEP PURPLE начать работу над новым альбомом
9 фев 2011 :
Басист DEEP PURPLE о Гэри Муре
1 дек 2010 :
Видео с концерта DEEP PURPLE
14 ноя 2010 :
Умер менеджер DEEP PURPLE
22 окт 2010 :
Электронная открытка от DEEP PURPLE
22 окт 2010 :
EPK от DEEP PURPLE
7 сен 2010 :
Юбилейное издание от DEEP PURPLE
13 авг 2010 :
Трейлер нового DVD DEEP PURPLE
5 авг 2010 :
Слухи о последнем туре DEEP PURPLE неверны
2 июл 2010 :
Вышли DVD-уроки от Ritchie Blackmore'а
15 июн 2010 :
Православный миссионер подарил икону вокалисту DEEP PURPLE
24 май 2010 :
Гитарист DEEP PURPLE о DIO
21 май 2010 :
IAN GILLAN о смерти DIO
20 май 2010 :
Roger Glover о смерти DIO
29 янв 2010 :
Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" выйдет весной
8 янв 2010 :
Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" действительно в работе
4 дек 2009 :
Переиздание "Come Taste The Band" DEEP PURPLE выйдет в 2010?
1 дек 2009 :
Ian Gillan (DEEP PURPLE) и Tony Iommi (HEAVEN AND HELL) работают над новой композицией
25 ноя 2009 :
Don Airey запишет песню в честь Jackie Stewart'а
9 ноя 2009 :
Ожидается, что DEEP PURPLE начнут запись в феврале
10 окт 2009 :
DEEP PURPLE выпустят концертный альбом
25 сен 2009 :
Переиздание концертного диска DEEP PURPLE
24 июл 2009 :
DEEP PURPLE готовы к записи нового альбома
14 июл 2009 :
Jon Lord приедет в Россию
6 июл 2009 :
DEEP PURPLE оштрафовали за «нелегальное» исполнение собственных песен
30 май 2009 :
DEEP PURPLE выпустят DVD в июне
16 мар 2009 :
Найдены съемки DEEP PURPLE "Made In Japan"
26 янв 2009 :
DEEP PURPLE : Новый DVD в феврале
21 янв 2009 :
Ян Гиллан: "Хьюз копирует Стиви Уандера"
17 июл 2008 :
Don Airey отменил сольный тур
11 июл 2008 :
DEEP PURPLE приедут в Россию осенью
9 май 2008 :
DEEP PURPLE: Российско-украинский тур 2008
7 май 2008 :
Подробности о переиздании альбомов DEEP PURPLE
9 мар 2008 :
DEEP PURPLE выпустят новый альбом в 2009?
3 мар 2008 :
Новый бокс-сет от DEEP PURPLE выйдет в мае
28 фев 2008 :
DEEP PURPLE в России и на Украине в октябре
19 фев 2008 :
Комментарии фронтмена DEEP PURPLE о концерте в Кремле
16 фев 2008 :
DEEP PURPLE "рубят" на корпоративах
12 дек 2007 :
Коллекция синглов DEEP PURPLE выйдет на виниле
21 авг 2007 :
DEEP PURPLE: DVD "In Concert With The London Symphony Orchestra" будет переиздан
21 май 2007 :
Steve Morse (DEEP PURPLE) примет участие в записи трибьюта
18 май 2007 :
Информация о DVD DEEP PURPLE 'Live At Montreux 2006'
9 апр 2007 :
DAVID COVERDALE: я не соглашусь на реюнион DEEP PURPLE ни при каких условиях
25 окт 2006 :
Ремастерированный альбом DEEP PURPLE "Stormbringer" выйдет весной
16 фев 2006 :
DEEP PURPLE издают новый альбом с бонусами
13 окт 2005 :
DEEP PURPLE выложили небольшое видео
4 окт 2005 :
Российский релиз нового альбома DEEP PURPLE
23 авг 2005 :
DEEP PURPLE: все детали о новом альбоме "Rapture Of The Deep"
12 авг 2005 :
Фронтмен DEEP PURPLE рассказывает о юбилейном сольном CD
5 июл 2005 :
Музыканты DEEP PURPLE сыгрались с российскими музыкантами
30 июн 2005 :
Стало известно название нового альбома DEEP PURPLE
24 май 2005 :
DEEP PURPLE записывают новый материал
"The House of Blue Light" просто хороший альбом.
Лично для меня единственное разочарование - "One Man's Meat", которую высокомерный мудак Гиллан (несмотря на неоднократные просьбы Блэкмора) отказался спеть "по лекалам" Тёрнера, сочинив вместо вокальной мелодии хер пойми что.
Тёрнер потом сам записал её под названием "Stroke of Midnight" - и вышло отлично, очень в духе Bad Company. Т.е. Гиллан своим всратым характером угробил потенциально крутую песню с очень цепляющим риффом.
По мне, диск "The Battle Rages On" гораздо мощнее "The House of Blue Light" и, тем паче, всего того уныния, что группа создала после окончательного ухода Блэкмора (кроме, разве что, "Purpendicular")...
Если взять Ричи или Стива ,то это другая история
Я не фанат Блэкмора,но идея его слышна
Стив вообще уникальный гитарист,своя манера игры ,фишки,звучание( понятно не для Фреда :):):) )
жаль что у него проблемы с пальцами давно уже из за артрита и в семье,но я лично его Очень уважаю,как музыканта,думаю Петруччи тоже не просто так его фанат