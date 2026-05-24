Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



24 май 2026 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»

18 май 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о «Smoke On The Water»: «Все думают, что это хеви-металлическая песня, но это не так»

13 май 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

6 май 2026 : 		 DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом

30 апр 2026 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE в Корее

27 апр 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»
Показать далее
| - |

|||| 24 май 2026

Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»



zoom
SIMON MCBRIDE в недавнем интервью ответил на вопрос, правдивы ли слухи, что ему понадобилось всего 40 минут, чтобы выучить репертуар DEEP PURPLE перед первым выступлением с группой. Он рассмеялся и ответил:

«Дело в том, что материал DEEP PURPLE не слишком сложен, но в этом и заключается его прелесть, и именно поэтому он обрёл такой успех. "Smoke On The Water" — это, по сути, три аккорда. И все великие песни, даже "Perfect Strangers", состоят из двух или трёх аккордов. Так что играть их довольно просто. И я помню, как учился этому, и слышал о том, что гитара на альбомах DEEP PURPLE всегда была смещена влево, а клавишные — вправо. Я так и сделал. Я просто сместил всё влево. Всё, что я слышал, — это Ritchie. И поэтому мне было очень легко это услышать и подхватить. С самого детства я учился играть на гитаре, просто используя слух, поэтому я очень быстро схватываю вещи, просто слушая что-то. Обычно я могу подхватить что-то мгновенно, если это не слишком сложно. В общем, это было не так уж сложно. Конечно, было несколько сложных моментов, но, как они сказали, они исполняли эти песни уже — сколько? — 30, 40 лет или около того, и поэтому песни немного эволюционировали. Так что когда приходишь на репетицию и играешь так, как играл Ritchie, тебе говорят: "Нет, нет. С тех пор всё эволюционировало. Песня изменилась". И я спрашивал: "Можешь мне показать?" А Don просто гениален. Он показывал мне, как играть. Допустим, это быстрый пассаж. Он показывает мне его на полной скорости. Я говорю: "Можешь немного замедлить?" А он отвечает: "Ладно". И потом снова играет на полной скорости. Я говорю: "Ну ладно". Так что сложности бывают».

На вопрос, что, по его мнению, является самым сложным, когда попадаешь в такую группу, как DEEP PURPLE, Simon ответил:

«Самое сложное — это просто быть собой и не париться или не пытаться быть тем, кто играл в группе раньше. У DEEP PURPLE долгая история. В группе были Ritchie Blackmore, Томми Болин, Joe Satriani и Steve Morse, и это навсегда останется с группой. Я спрашивал себя: "Стоит ли мне пытаться звучать как Ritchie или кто-то ещё?" Потому что я видел, как парни выходят на сцену и играют, и все они пытаются звучать как Ritchie. А я думал: "Ах". Важно чувствовать себя комфортно, играя по-своему, со своей техникой, в рамках своих способностей, и сказать себе: "Это здорово, но, к сожалению, я звучу по-своему". Сколько бы я ни старался звучать как Ritchie или Steve, я никогда не смогу играть как они. Я могу играть только как я сам. И вот в этом заключается самый большой вызов — преодолеть этот барьер и сказать себе: "Просто делай своё дело". И участники группы потрясающие, потому что именно этого они и хотели. Они не хотели ещё одного Steve'a, Ritchie или Томми. Они хотели, чтобы я был с ними таким, какой я есть. И они значительно облегчили мне задачу. Потому что я помню, как разговаривал об этом с Don'ом, потому что я немного нервничал на первых нескольких концертах. "Я не знаю, что играть. Может, мне играть так, но как Ritchie?" И Don ответил: "Забудь про всю эту ерунду. Просто будь собой. Забудь об этом". Конечно, я играю риффы и всё остальное. В "Highway Star" есть определённые культовые моменты — я не могу играть ничего, кроме соло, которое играет Ричи, потому что это культовый фрагмент музыки сам по себе. Но во всём остальном я просто остаюсь собой и делаю то, что хочу, потому что именно для этого я здесь. Я в группе не для того, чтобы быть клоном Steve Morse или клоном Ritchie Blackmore. Я бы и не смог это сделать. Они — потрясные гитаристы, невероятные музыканты и творцы сами по себе. Я просто должен быть собой. Это самая сложная задача, как мне кажется. Но я довольно быстро преодолел сложности с помощью ребят. Они заставляют меня чувствовать себя комфортно».

После того как интервьюер заметил, что у него подходящий характер для такой группы, как DEEP PURPLE, Simon с ним согласился:

«Да. Я очень спокойный человек. Я ни о чём особо не переживаю, что до чёртиков раздражает мою жену. Я вообще не парюсь. Я просто говорю себе: "Жизнь слишком коротка. Какой в этом смысл?" Переживания повлияют только на меня, а не на кого-то ещё. Так что я думаю, это очень помогло группе. Я просто пришёл, и всё, чего я хотел, — это весело провести время и исполнять музыку, и ребята действительно откликнулись на это, и я думаю, это напомнило им о том, как всё было раньше. Это свежая кровь в группе. Я не выставляю себя и свою игру напоказ. Я просто играю на гитаре, и думаю, что именно это им и нравится. Думаю, если бы я пришёл и вёл себя эгоистично, то DEEP PURPLE развалились бы. Из этого ничего бы не вышло, потому что они в этом деле слишком давно. Им не интересны все эти глупости. Потому что, в конце концов, я всего лишь гитарист. Я не учёный-ракетчик и не кто-то особенный. Я просто гитарист. И я всегда так об этом думаю. Я просто прихожу, делаю то, ради чего я здесь, и всё».

Вспоминая о первом концерте, который он отыграл с DEEP PURPLE в мае 2022 года, McBride сказал:

«Это было в Тель-Авиве. Обычно я не нервничаю перед концертами. По-моему, когда мне было 13 и я давал свой первый концерт, я немного нервничал. Но я не нервный человек, потому что считаю, что нервозность возникает из-за неподготовленности к чему-либо. Поэтому я всегда на 120 процентов готов ко всему. Но я помню, как сидел за кулисами в Тель-Авиве, до начала концерта оставалось около 15 минут, и тут я подумал: "Чёрт". Я какое-то время не выступал, потому что до этого был COVID. Так что я не выступал два, три года. Итак, мой первый концерт был с DEEP PURPLE перед — я не знаю — 10 или 12 тысячами человек на огромной арене, и я думал: "О нет. Боже. О Боже. Боже мой"».

Когда его попросили назвать самую сложную песню в репертуаре DEEP PURPLE, Simon ответил:

«Самые сложные — это... Как правило, самые сложные — это простые песни, такие как "Smoke On The Water". Люди всегда говорят: "Это легко". Технически это легко, но играть нелегко. Как с любой другой музыкой. Дело в исполнении, в силе, с которой ты играешь, в твоём чувстве ритма. Дело в том, что не нужно играть. Когда многие гитаристы играют рифф из "Smoke On The Water", они играют его как гитаристы. Они хотят что-то добавить. Они хотят использовать вибрато. Они хотят сделать то-то и то-то. Но красота риффа "Smoke On The Water" заключается в его простоте. Это бам, бам, бам. Это всё, что нужно делать. Так что нужно быть достаточно дисциплинированным, чтобы не играть ничего другого, только то, что есть. Потому что когда я стою на сцене и начинаю играть рифф, а потом Don присоединяется ко мне, а затем вступает Roger, происходит выплеск энергии, которого не было бы, если бы я или Don начали добавлять что-то ещё. Мы вчетвером просто играем этот рифф, и возникает ощущение: "Боже, вот и началось".
Техничные вещи, верите или нет, играть легче, чем простые. Я всегда замечаю, что именно простые вещи — самые сложные в мире, потому что дело не в технике, а в том, как ты это исполняешь. Я видел, как группы играют песни RAGE AGAINST THE MACHINE, и технически это потрясающе, но звучит ужасно. Потому что у ребят из RAGE AGAINST THE MACHINE такой стиль игры, что ничего не бывает идеально. И именно эти несовершенства делают этих музыкантов великими. То же самое со всеми этими группами середины 1970-х — DEEP PURPLE и так далее. Никто не был идеален, и это придавало им определённую атмосферу и драйв. Это как с барабанщиками — возьмите барабанщика из QUEEN, каждый раз, когда он ударял по малым барабанам, он не мог держать хай-хет закрытым. Но это стало его фишкой. Это стало его звучанием. А ещё был Чарли Уоттс из THE ROLLING STONES. Он не мог ударять по хай-хету и малым барабанам одновременно. Но послушайте его, и вы услышите, как барабанщик играет правильно, и это звучит как надо. Именно эта несогласованность, эта маленькая ошибка придаёт им свой собственный стиль, если можно так назвать».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 10 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 май 2026
Altair21
А кроме Мэшин Хэд я у них ничего и не слушал. Говорят The House of Blue Light очень хороший и при этом недооценённый альбом. Не знаю, мб старею сам, но чё-то чаще на какой-нить такой олдскул пробивает. Недавно прекрасно послушал Дорз. Чё-т подзаебало всякого рода ебашилово
24 май 2026
YNWA
Altair21, да, The House of Blue Light хороший альбом. Всё что после него - ссанина сраная, за редким исключением. ОЧЕНЬ редким)
24 май 2026
Altair21
YNWA, а значит всё таки есть у них хорошие вещи) а я думал так за 50 лет ничего и не смогли сделать :D
24 май 2026
YNWA
Altair21, ну, не 50, а где-то 40 лет хуиту записывают, в основном. Последний альбом-разъёб это "Perfect Strangers")
"The House of Blue Light" просто хороший альбом.
24 май 2026
Altair21
YNWA, а ну они там рядом идут практически, так что ничего удивительного. Ну может когда доберусь послушаю
25 май 2026
I
Inhuman
YNWA, как по мне, The House of Blue Light - такой же посредственный альбом, как и Battle Rages On. После Perfect Strangers только Slaves and Masters нравится. А так то настоящий DP для меня закончился на Come Taste the Band.
25 май 2026
RomV
YNWA, и по сути все эти редкие исключения на The Battle Rages On :D
25 май 2026
Nord61
RomV, никогда не понимал, за что многие так обсирают "The Battle Rages On". Отличный альбом, битком набитый мощными песнями (заглавная и "Anya" - вообще хиты!).

Лично для меня единственное разочарование - "One Man's Meat", которую высокомерный мудак Гиллан (несмотря на неоднократные просьбы Блэкмора) отказался спеть "по лекалам" Тёрнера, сочинив вместо вокальной мелодии хер пойми что.

Тёрнер потом сам записал её под названием "Stroke of Midnight" - и вышло отлично, очень в духе Bad Company. Т.е. Гиллан своим всратым характером угробил потенциально крутую песню с очень цепляющим риффом.

По мне, диск "The Battle Rages On" гораздо мощнее "The House of Blue Light" и, тем паче, всего того уныния, что группа создала после окончательного ухода Блэкмора (кроме, разве что, "Purpendicular")...
25 май 2026
o
overgrin
гитарист ,с которым альбом ничего не получил,то ли зажали его ,то ли не было идей
Если взять Ричи или Стива ,то это другая история
Я не фанат Блэкмора,но идея его слышна
Стив вообще уникальный гитарист,своя манера игры ,фишки,звучание( понятно не для Фреда :):):) )
жаль что у него проблемы с пальцами давно уже из за артрита и в семье,но я лично его Очень уважаю,как музыканта,думаю Петруччи тоже не просто так его фанат
25 май 2026
ElectricRetard
Ну, сыграть эту песню хуже чем в оригинале - сложно. Я тут на днях обратил внимание на вступление и просто обосрался какое это серево на студийке.
просмотров: 2125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом