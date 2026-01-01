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Гитарист ZEBRA: «В нашем возрасте уже всё равно, насколько идеально ты звучишь»



RANDY JACKSON в недавнем интервью прокомментировал критику со стороны некоторых поклонников, которые недовольны тем, что легендарные рок-группы уже не звучат так, как в свои лучшие годы, а многие возрастные вокалисты с трудом исполняют свои главные хиты вживую.



«Прежде всего, я считаю, что любой человек, который хочет выходить на сцену и гастролировать, должен это делать, независимо от того, что говорят другие.



Я имею в виду, что в нашем возрасте, у музыкантов нашего поколения, людям зачастую уже всё равно, насколько идеально ты звучишь. Они приходят за впечатлениями. Они приходят за ностальгией. Конечно, им хотелось бы, чтобы ты звучал великолепно, но даже если ты уже не такой, каким они тебя помнят, думаю, они всё равно получают удовольствие от самого опыта.



С другой стороны, если ты всё ещё выступаешь и поёшь так же, как раньше, тогда появляется шанс привлечь новых поклонников, привнести новую кровь. Но, думаю, всем нам нравится музыка. И музыкантам, и публике нравится проводить время вместе, и для каждого в этом есть немного ностальгии.



Люди обожают поливать других грязью...



Да, это тяжело, но иногда даже забавно. Помню, пару лет назад кто-то жаловался на голос Jon Bon Jovi, и один из комментариев был от девушки, которая написала: "Да кому вообще есть дело? Вы думаете, нас волнует, как он звучит?" (смеётся)



И это очень, очень справедливое замечание. Именно поэтому это называется рок-н-роллом. Просто выходите на сцену и продолжайте делать своё дело. Если вам хочется послушать по-настоящему великих музыкантов — идите в филармонию.



А если хотите рок-н-ролла — идите на концерт рок-группы, независимо от того, насколько хорошо или плохо она играет».



Также Randy рассказал о недавней смерти легендарного рок-продюсера Джека Дугласа, который работал над дебютным альбомом ZEBRA 1983 года и их второй пластинкой "No Tellin' Lies" (1984).



«Безусловно, я очень многому научился у Джека. Но, возможно, вы этого не знаете: он спродюсировал пять песен для нашего нового альбома, который скоро выйдет. Мы работали вместе ещё в прошлом году. И было здорово снова с ним встретиться и поработать.



При этом он совершенно не выглядел больным. Был здоров как бык. Поэтому я был в шоке, когда узнал, что он заболел. И до сих пор не могу в это поверить. Это ужасно. Помимо того, что он был выдающимся музыкантом, с ним просто было приятно проводить время. У него было потрясающее чувство юмора.



И он был очень щедрым человеком. Если у тебя возникал вопрос, он всегда отвечал — говорил всё как есть. Кроме того, он действительно любил учить других. Очень, очень щедрый человек.



Джек сделал невероятно много всего — и как звукоинженер, и как продюсер. И да, можно сказать, что он оставался немного в тени, потому что на самом деле он один из величайших продюсеров всех времён. Люди должны это понимать. Но при этом он всегда оставался скромным. Именно это в нём и было круто.



Мне кажется, он оставался тем же самым Джеком, который в 1964 году сел на грузовое судно и отправился в Англию в надежде добиться успеха как музыкант».







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