Вокалист THE KOVENANT: «Половина у нас есть»



Stian "Nagash" Arnesen в недавнем интервью поговорил о том, как у THE KOVENANT дела с новым материалом:



«Что ж, мы вновь запустили THE KOVENANT. Но суть в том, что мы, изначально просто хотели отыграть несколько концертов, выступить на нескольких фестивалях и немного повеселиться. А потом оказалось, что мы все вспомнили, как здорово было играть вместе и как хорошо мы играем вместе. И вдруг Hellhammer (барабанщик KOVENANT, также из MAYHEM) заявляет: "Чуваки, нам нужно записать новый альбом. Нам нужно сочинять новую музыку". Итак, мы начали писать новый материал, и теперь у нас готова, наверное, половина, и это, по сути, микс из всех альбомов KOVENANT. Четыре первые [песни], которые мы сейчас закончили, звучат очень похоже на смесь первого альбома и "Nexus Polaris" — очень агрессивно, очень мрачно, очень атмосферно. [Там] много клавишных и прочего, но все очень по блэк-металлически. И потом, конечно, я должен добавить все фирменные электронные и симфонические штучки. Посмотрим, что в итоге получится, но пока это не похоже на возвращение к прошлому, это похоже на сведение всего воедино».







