19 май 2026 : 		 Вокалист THE KOVENANT: «Половина у нас есть»

1 сен 2025 : 		 Вокалист THE KOVENANT обещает металлический и мрачный альбом

27 июн 2025 : 		 THE KOVENANT взяли Ghul'a

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE KOVENANT

8 апр 2025 : 		 Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, дающих возможность бунтовать и выражать творческое начало»

29 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления THE KOVENANT

24 мар 2025 : 		 THE KOVENANT работают над новым материалом

15 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления THE KOVENANT

27 дек 2024 : 		 SARAH JEZEBEL DEVA о выступлении с THE KOVENANT

15 дек 2024 : 		 Видео с выступления THE KOVENANT

31 янв 2024 : 		 Возвращение THE KOVENANT

2 окт 2009 : 		 THE KOVENANT исполнят "Nexus Polaris" целиком

18 сен 2007 : 		 THE KOVENANT переиздают классический альбом "In Times Before The Light"

14 июн 2007 : 		 Psy Coma (THE KOVENANT) рассказывает о новом альбоме

3 мар 2003 : 		 Из THE KOVENANT ушел HELLHAMMER

20 июн 2002 : 		 The Kovenant в студии
Вокалист THE KOVENANT: «Половина у нас есть»



Stian "Nagash" Arnesen в недавнем интервью поговорил о том, как у THE KOVENANT дела с новым материалом:

«Что ж, мы вновь запустили THE KOVENANT. Но суть в том, что мы, изначально просто хотели отыграть несколько концертов, выступить на нескольких фестивалях и немного повеселиться. А потом оказалось, что мы все вспомнили, как здорово было играть вместе и как хорошо мы играем вместе. И вдруг Hellhammer (барабанщик KOVENANT, также из MAYHEM) заявляет: "Чуваки, нам нужно записать новый альбом. Нам нужно сочинять новую музыку". Итак, мы начали писать новый материал, и теперь у нас готова, наверное, половина, и это, по сути, микс из всех альбомов KOVENANT. Четыре первые [песни], которые мы сейчас закончили, звучат очень похоже на смесь первого альбома и "Nexus Polaris" — очень агрессивно, очень мрачно, очень атмосферно. [Там] много клавишных и прочего, но все очень по блэк-металлически. И потом, конечно, я должен добавить все фирменные электронные и симфонические штучки. Посмотрим, что в итоге получится, но пока это не похоже на возвращение к прошлому, это похоже на сведение всего воедино».




19 май 2026
R
RoniN
когда речь идет о THE KOVENANT, то слово "ждать" давно стало привычным.
