22 май 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы знали, что брутальный трэш Rob исполняет лучше всех»

21 апр 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»

2 апр 2026 : 		 GARY HOLT: «METALLICA была лучше всех нас, но сейчас EXODUS круче»

28 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS о создании нового альбома

22 мар 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»

18 мар 2026 : 		 Новое видео EXODUS

16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять лет чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS
|||| 22 май 2026

Вокалист EXODUS: «Мы знали, что брутальный трэш Rob исполняет лучше всех»



Gary Holt в недавнем интервью ответил на вопрос, почему новая пластинка получила такое название — "Goliath":

«Ну, сама песня [„Goliath“] для всех нас просто воплощает собой что-то грандиозное. И нам понравилось, как все звучит. У нас никогда раньше не было альбома с названием из одного слова, а сам альбом получился довольно монументальным. Так что мы решили, что это идеальное название для пластинки».

Упомянув, что "Goliath" стал первым альбомом EXODUS после возвращения в группу вокалиста Rob'a Dukes'a, интервьюер спросил Holt'a, пишет ли он музыку по-разному в зависимости от того, кто стоит у микрофона. Тот ответил:

«Нет, я пишу одинаково, независимо от того, кто поет. То есть тексты я все равно буду писать такие, какие пишу. Но на этом альбоме мы довольно быстро поняли, что Rob способен на гораздо большее, чем мы думали. Мы и так знали, что ультраагрессивный, яростный трэш он делает лучше кого угодно. Но тут он показал весь дополнительный диапазон, который у него развился, и я начал отталкиваться уже от этого. Да и сам альбом получился очень коллективной работой — было задействовано очень много людей, и именно это придало звучанию его особый характер».

На вопрос, есть ли у него и его коллег по EXODUS четкое понимание того, какие треки будут открывать и закрывать альбом еще во время записи, Gary ответил:

«Нет, никогда. Ну, такое бывает, но не в этот раз. Потому что мы написали еще и процентов 80 следующего альбома и тоже его записали, поэтому нам пришлось ужимать 18 песен до 10. Трек, который изначально должен был открывать пластинку, мы в итоге перекинули на следующий альбом, потому что у меня до сих пор случаются приступы тревоги из-за того, какие песни мы выбрали. Потому что остальные треки — это не какие-то отбросы. Там есть реально крутой материал. Большая часть моего совсем уж быстрого материала ушла на следующий альбом. Просто когда мы начали смотреть на трек-лист и на то, как все складывается вместе, мы выбрали песни, которые, как нам показалось, делают альбом по-настоящему авантюрным и смелым».

Говоря о том, почему EXODUS записали так много на этот раз, Gary сказал:

«У нас был просто бешеный творческий подъем. И мы еще прекрасно понимаем, сколько нам лет. Мы не знаем, что будет завтра, понимаешь? Мне вот только исполнилось 62, и мы решили: если сможем закончить сразу два альбома, то после тура в поддержку этой пластинки сможем уйти в отпуск и вообще не возвращаться в студию. Мы чуть-чуть не дотянули до осуществления этого плана. Нам нужно еще две [песни], но, скорее всего, мы напишем еще десять и снова повторим весь этот процесс. Зато у нас все равно останется дополнительный материал, потому что начинаешь уже задумываться о смерти, и если со мной что-то случится, то будет неплохо, если эти последние работы останутся — хотя бы чтобы мои дети потом могли их продать или типа того. Мы просто продолжаем двигаться дальше. Мы писали с какой-то бешеной скоростью — зачем было это останавливать?»

На вопрос, отличается ли сегодня процесс написания музыки для EXODUS от того, каким он был 20–30 лет назад, Gary ответил:

«Нет, я до сих пор пишу абсолютно так же. Единственная разница в том, что теперь я записываю идеи не на кассетный магнитофон, а на телефон. Я иногда балуюсь домашней записью, но только чтобы зафиксировать идеи и дать остальным ребятам их послушать. Я не сижу и не вдаюсь в какие-то детали. Это просто способ сохранить идею и добавить пару слоев там, где нужно, чтобы показать, что я имею в виду».

Подробнее рассказывая о процессе написания песен в EXODUS, Gary сказал:

«Ну, если песню пишу я, то все начинается с риффа. Если песню пишет Lee [Altus, гитарист EXODUS], то все тоже начинается с риффа. Lee написал много материала и для этого альбома, и для следующего. Rob написал много текстов. Lee тоже написал кое-какие тексты. Tom Hunting [барабанщик EXODUS] писал тексты. Jack [Gibson], наш басист, — от него вообще огромная помощь в плане аранжировок и советов по звучанию. Так что вклад вносят все, и у нас нет такого эго, мол, это я должен писать весь материал. Раньше я писал большую часть альбомов просто потому, что был вынужден так поступить. Но я всегда только приветствовал больше участия от остальных. И чем больше поваров на кухне EXODUS, тем лучше!»




КомментарииСкрыть/показать 14 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 май 2026
gravitgroove
Брутальный трэш ‐ это Hell Awaits, Reign in Blood, Pleasure to kill и Schizophrenia, Extreame Agression и Arise. Хм, да даже Ride the lightining и And Justice for all брутальнее.
23 май 2026
father
gravitgroove, плюсую - Эксодус всегда был пивным угарным трэшем, даже две довольно тяжелые части Exhibit это всё равно не брутальность, а Bay Area Thrash с пивными возрастными пузанами
23 май 2026
ElectricRetard
gravitgroove, extreme Agression я бы убрал, он как раз наиболее "пивной" из ранних. Вот два вокруг него - да.
23 май 2026
WahrandPhain
gravitgroove, садись два, ответ неверный. Брутальный трэш это Hellwitch, Morbid Saint. Хелл евейтс это вообще спид блядь, даже не трэш, как ты его приплел сюда - уму не приложу.
23 май 2026
gravitgroove
WahrandPhain, какая эрудиция! Браво!
Можно так же добавить Demolition hammer и дебютный Exhorder, или это легкая поп-музыка, как и Sepultura?
Благодарю, снова рассмешил ))
24 май 2026
WahrandPhain
gravitgroove, нет, нельзя, эксхордер это к грувам.
23 май 2026
Rutger
Пресная похлебка получилась у поваров. Прошлая была поострей, понаваристей, со свининкой.
23 май 2026
Corpsegrinder04
Из широко известных групп - Брутальный трэш в пиндосии это дебютник Cannibal Corpse. Ту же Edible Autopsy переслушайте условно с 2:40.
А до них правильно Сепа с шизофренией, немцы итд. Слееры, Тестаменты и прочие всё равно мягче. На личное восприятие во всяком случае.
23 май 2026
S
Suicide333Poly
Corpsegrinder04, на дебютнике Malevolent Creation не меньше трэша, но это всё равно влияние, не в чистом виде. Чуть больше его у Solstice, вот там уж точно пополам с дэтом
23 май 2026
Corpsegrinder04
Suicide333Poly, я среди "широко известных" групп говорю. А не тех, про которые знают только на Дарк Сайде. Про СС даже моя бабка слышала, а про всякие Solstie даже тут не каждый в курсе.
23 май 2026
S
Suicide333Poly
Corpsegrinder04, ну так слышала только из-за названия и то, что всякий говнарский шмот с побрякушками продавали на рынках с СС, MC достаточно известны
24 май 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04, тогда к CC и Morbid Angel с отмененным "Abominations of Desolation"
23 май 2026
m
mohnatiy
Холт теперь вокалист Exodus?)
23 май 2026
dark_medieval_times
mohnatiy, внезапная смена должности :D и никто не обратил особого внимания на опечатку )
