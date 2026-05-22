22 май 2026



Вокалист EXODUS: «Мы знали, что брутальный трэш Rob исполняет лучше всех»



Gary Holt в недавнем интервью ответил на вопрос, почему новая пластинка получила такое название — "Goliath":



«Ну, сама песня [„Goliath“] для всех нас просто воплощает собой что-то грандиозное. И нам понравилось, как все звучит. У нас никогда раньше не было альбома с названием из одного слова, а сам альбом получился довольно монументальным. Так что мы решили, что это идеальное название для пластинки».



Упомянув, что "Goliath" стал первым альбомом EXODUS после возвращения в группу вокалиста Rob'a Dukes'a, интервьюер спросил Holt'a, пишет ли он музыку по-разному в зависимости от того, кто стоит у микрофона. Тот ответил:



«Нет, я пишу одинаково, независимо от того, кто поет. То есть тексты я все равно буду писать такие, какие пишу. Но на этом альбоме мы довольно быстро поняли, что Rob способен на гораздо большее, чем мы думали. Мы и так знали, что ультраагрессивный, яростный трэш он делает лучше кого угодно. Но тут он показал весь дополнительный диапазон, который у него развился, и я начал отталкиваться уже от этого. Да и сам альбом получился очень коллективной работой — было задействовано очень много людей, и именно это придало звучанию его особый характер».



На вопрос, есть ли у него и его коллег по EXODUS четкое понимание того, какие треки будут открывать и закрывать альбом еще во время записи, Gary ответил:



«Нет, никогда. Ну, такое бывает, но не в этот раз. Потому что мы написали еще и процентов 80 следующего альбома и тоже его записали, поэтому нам пришлось ужимать 18 песен до 10. Трек, который изначально должен был открывать пластинку, мы в итоге перекинули на следующий альбом, потому что у меня до сих пор случаются приступы тревоги из-за того, какие песни мы выбрали. Потому что остальные треки — это не какие-то отбросы. Там есть реально крутой материал. Большая часть моего совсем уж быстрого материала ушла на следующий альбом. Просто когда мы начали смотреть на трек-лист и на то, как все складывается вместе, мы выбрали песни, которые, как нам показалось, делают альбом по-настоящему авантюрным и смелым».



Говоря о том, почему EXODUS записали так много на этот раз, Gary сказал:



«У нас был просто бешеный творческий подъем. И мы еще прекрасно понимаем, сколько нам лет. Мы не знаем, что будет завтра, понимаешь? Мне вот только исполнилось 62, и мы решили: если сможем закончить сразу два альбома, то после тура в поддержку этой пластинки сможем уйти в отпуск и вообще не возвращаться в студию. Мы чуть-чуть не дотянули до осуществления этого плана. Нам нужно еще две [песни], но, скорее всего, мы напишем еще десять и снова повторим весь этот процесс. Зато у нас все равно останется дополнительный материал, потому что начинаешь уже задумываться о смерти, и если со мной что-то случится, то будет неплохо, если эти последние работы останутся — хотя бы чтобы мои дети потом могли их продать или типа того. Мы просто продолжаем двигаться дальше. Мы писали с какой-то бешеной скоростью — зачем было это останавливать?»



На вопрос, отличается ли сегодня процесс написания музыки для EXODUS от того, каким он был 20–30 лет назад, Gary ответил:



«Нет, я до сих пор пишу абсолютно так же. Единственная разница в том, что теперь я записываю идеи не на кассетный магнитофон, а на телефон. Я иногда балуюсь домашней записью, но только чтобы зафиксировать идеи и дать остальным ребятам их послушать. Я не сижу и не вдаюсь в какие-то детали. Это просто способ сохранить идею и добавить пару слоев там, где нужно, чтобы показать, что я имею в виду».



Подробнее рассказывая о процессе написания песен в EXODUS, Gary сказал:



«Ну, если песню пишу я, то все начинается с риффа. Если песню пишет Lee [Altus, гитарист EXODUS], то все тоже начинается с риффа. Lee написал много материала и для этого альбома, и для следующего. Rob написал много текстов. Lee тоже написал кое-какие тексты. Tom Hunting [барабанщик EXODUS] писал тексты. Jack [Gibson], наш басист, — от него вообще огромная помощь в плане аранжировок и советов по звучанию. Так что вклад вносят все, и у нас нет такого эго, мол, это я должен писать весь материал. Раньше я писал большую часть альбомов просто потому, что был вынужден так поступить. Но я всегда только приветствовал больше участия от остальных. И чем больше поваров на кухне EXODUS, тем лучше!»







