Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Chris Holmes

20 май 2026 : 		 CHRIS HOLMES о Blackie: «Он злобный нарцисс, и я больше не хочу находиться рядом с такими людьми»

21 апр 2026 : 		 CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем с простатой

13 апр 2026 : 		 CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем со здоровьем

8 сен 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Эдди Ван Хален круче Рэнди Роадса»

21 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цивилизации 2: Года металла»

19 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES исполняет W.A.S.P.

16 фев 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Меня не особо парит, что там у W.A.S.P.»

12 ноя 2024 : 		 CHRIS HOLMES исполнил AC/DC

6 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю»

27 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES открыл тур

13 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES о затее BLACKIE LAWLESS: «Удачки, чо!»

14 окт 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Сколько я еще буду на сцене? А пес его...»

5 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS HOLMES

5 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»

1 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»

29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению
CHRIS HOLMES о Blackie: «Он злобный нарцисс, и я больше не хочу находиться рядом с такими людьми»



zoom
CHRIS HOLMES в недавнем интервью спросили, готов ли он вернуться в группу, если его об этом попросит лидер W.A.S.P. Blackie Lawless:

«Нет. Вы же знаете, что случилось с моими авторскими правами? Зачем мне снова играть с ним? Это было бы глупо, не так ли? Ему пришлось бы выплатить мне авторские, прежде чем я подумаю о возвращении, а он этого не сделает. Я был бы идиoтoм, если бы вернулся».

Chris рассказал о том, почему он считает, что Blackie поступил с ним несправедливо:

«Мы были в турне, и Фрэнки Банали заявил, не поедет в тур, если ему не будут платить 1850 долларов в неделю. А мне платили 500 долларов в неделю. Я сказал Blackie: "Это несправедливо. Я один из тех, кто играет на сцене, на кого приходят посмотреть люди, а Банали — нет. Но ему платят 1850 долларов. А мне — 500 долларов. Это почти в четыре раза меньше". Blackie обнял меня и сказал: "Ты заработаешь больше на авторских правах. Тебе не о чем беспокоиться". И он знал, что забирает мои деньги. Знал, что меня упомянули как сессионного музыканта. Что он за человек такой? Думаете, я когда-нибудь захочу находиться с ним в одной комнате? Нет. Ни за что. Так что оно того не стоит, для меня это того не стоит. И к тому же... Он злобный нарцисс, и я больше не хочу находиться рядом с такими людьми. Никакие деньги в мире не заставят меня находиться рядом с такими людьми. Я хочу быть счастливым. Я хочу быть рядом с людьми, с которыми мне приятно, которые шутят и заставляют меня улыбаться. Мне не нужно быть рядом с другими людьми. К тому же, начиная с альбома "Kill Fuck Die", W.A.S.P. были просто отвратительными на концертах, потому что использовали семплы, а для меня это ненастоящий концерт. Мне было больно играть, зная, что я притворяюсь перед публикой, — или что группа притворяется. Я не притворялся. Но я знал, что это притворство. Я ненавидел себя за это.

Как вы думаете, почему мне не нравится подписывать альбомы W.A.S.P.? Я не получил ни цента за авторские права. Я терпеть не могу эту группу. Мне ненавистно то, что он сделал. Вот так. Вот почему я хочу играть с теми, с кем мне приятно».




