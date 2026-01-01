CHRIS HOLMES о Blackie: «Он злобный нарцисс, и я больше не хочу находиться рядом с такими людьми»



CHRIS HOLMES в недавнем интервью спросили, готов ли он вернуться в группу, если его об этом попросит лидер W.A.S.P. Blackie Lawless:



«Нет. Вы же знаете, что случилось с моими авторскими правами? Зачем мне снова играть с ним? Это было бы глупо, не так ли? Ему пришлось бы выплатить мне авторские, прежде чем я подумаю о возвращении, а он этого не сделает. Я был бы идиoтoм, если бы вернулся».



Chris рассказал о том, почему он считает, что Blackie поступил с ним несправедливо:



«Мы были в турне, и Фрэнки Банали заявил, не поедет в тур, если ему не будут платить 1850 долларов в неделю. А мне платили 500 долларов в неделю. Я сказал Blackie: "Это несправедливо. Я один из тех, кто играет на сцене, на кого приходят посмотреть люди, а Банали — нет. Но ему платят 1850 долларов. А мне — 500 долларов. Это почти в четыре раза меньше". Blackie обнял меня и сказал: "Ты заработаешь больше на авторских правах. Тебе не о чем беспокоиться". И он знал, что забирает мои деньги. Знал, что меня упомянули как сессионного музыканта. Что он за человек такой? Думаете, я когда-нибудь захочу находиться с ним в одной комнате? Нет. Ни за что. Так что оно того не стоит, для меня это того не стоит. И к тому же... Он злобный нарцисс, и я больше не хочу находиться рядом с такими людьми. Никакие деньги в мире не заставят меня находиться рядом с такими людьми. Я хочу быть счастливым. Я хочу быть рядом с людьми, с которыми мне приятно, которые шутят и заставляют меня улыбаться. Мне не нужно быть рядом с другими людьми. К тому же, начиная с альбома "Kill Fuck Die", W.A.S.P. были просто отвратительными на концертах, потому что использовали семплы, а для меня это ненастоящий концерт. Мне было больно играть, зная, что я притворяюсь перед публикой, — или что группа притворяется. Я не притворялся. Но я знал, что это притворство. Я ненавидел себя за это.



Как вы думаете, почему мне не нравится подписывать альбомы W.A.S.P.? Я не получил ни цента за авторские права. Я терпеть не могу эту группу. Мне ненавистно то, что он сделал. Вот так. Вот почему я хочу играть с теми, с кем мне приятно».







