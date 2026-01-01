Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 30
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 28
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Hatebreed

19 май 2026 : 		 Лидер HATEBREED о новом альбоме

9 фев 2026 : 		 Новый альбом HATEBREED почти готов

30 окт 2025 : 		 Почему HATEBREED существуют так долго? Отвечает барабанщик

19 окт 2025 : 		 Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли

15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER
Лидер HATEBREED о новом альбоме



JAMEY JASTA в недавнем интервью поговорил о том, чего фанатам ждать от новой пластинки HATEBREED:

«Это наша самая неотесанная, тяжелая и пещерно-примитивная запись на сегодняшний день. Мы реально вернулись к основам и просто сыграли на всех своих сильных сторонах.

Каждая группа говорит: “О, это наш самый мелодичный альбом. Или самый тяжелый”. Тут никакой мелодии нет вообще, так что даже начинать об этом не стоит. Тут определенно всё то же самое — возвращение к тому самому источнику, который мы просто обожаем и ценим. И это была самая веселая запись альбома за всю нашу карьеру».

Говоря о сроках выхода новой пластинки, Jamey сказал:

«Для альбома, скорее всего, проведут сведение и мастеринг в течение ближайших двух недель, а релиз назначат на осень. И если кто-то хочет попасть в список благодарностей на пластинке, у них есть еще пара дней, чтобы успеть это сделать. Это первый раз, когда мы сделали вообще всё полностью независимо, а потом уже будем решать… Наверное, на следующей неделе определимся с лейблом, потому что запись мы сделали полностью своими силами. У нас впервые в жизни был полный творческий контроль, и это просто охренительно. Да, мы очень этим довольны».

Затронув гастрольные планы HATEBREED на ближайшие месяцы, Jamey сказал:

«Нам всё еще нравится ностальгировать. Нам по-прежнему нравится иногда окунаться в атмосферу старых времен, и именно этим мы займемся в Cobra Lounge в Чикаго в июле 2026 года, где HATEBREED станут хедлайнерами The Rumble. Но это будет последний такой концерт на очень долгое время, потому что мы реально забили на остальной мир. Мы давно не были в Австралии… Ну, мы ездили туда на Knotfest, но полноценного хедлайн-тура, где ты едешь в Перт и все такое, у нас не было. Мы давно не были в Южной Америке. Мы не возвращались в Юго-Восточную Азию, кажется, с 2009 или 2010 года. Мы не были и в восточноевропейских странах вроде Сербии. А в этом году мы заедем в Эстонию, Латвию. Думаю, еще будут места вроде Хорватии и им подобных. Всё это занимает кучу времени, особенно когда ты еще пытаешься охватить Западную Канаду — Эдмонтон, Альберта и все подобные города. Так что я всем говорю: “Смотрите нас сейчас или завалите”, потому что после The Rumble и Hellfest [NJ] в Джерси никаких больше концертов без барьеров не будет — мы едем в долгий мировой тур.

Так что приходите в Cobra Lounge 17 июля. Приходите в Fort Wayne, Indiana, в Century Music Hall 22 июля и вообще на любые наши концерты, которые увидите, потому что потом нас долго не будет. И если кто-то захочет подтянуться в Minneapolis — мы будем участвовать в праздновании 40-летия "Reign In Blood" группы SLAYER. Я знаю, что куча народа собирается приехать из Чикаго, Joliet и Milwaukee, так что будет круто. Это будет в сентябре. Ну и да — зацените тур Summer Slaughter!»




