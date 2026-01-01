Лидер HATEBREED о новом альбоме



JAMEY JASTA в недавнем интервью поговорил о том, чего фанатам ждать от новой пластинки HATEBREED:



«Это наша самая неотесанная, тяжелая и пещерно-примитивная запись на сегодняшний день. Мы реально вернулись к основам и просто сыграли на всех своих сильных сторонах.



Каждая группа говорит: “О, это наш самый мелодичный альбом. Или самый тяжелый”. Тут никакой мелодии нет вообще, так что даже начинать об этом не стоит. Тут определенно всё то же самое — возвращение к тому самому источнику, который мы просто обожаем и ценим. И это была самая веселая запись альбома за всю нашу карьеру».



Говоря о сроках выхода новой пластинки, Jamey сказал:



«Для альбома, скорее всего, проведут сведение и мастеринг в течение ближайших двух недель, а релиз назначат на осень. И если кто-то хочет попасть в список благодарностей на пластинке, у них есть еще пара дней, чтобы успеть это сделать. Это первый раз, когда мы сделали вообще всё полностью независимо, а потом уже будем решать… Наверное, на следующей неделе определимся с лейблом, потому что запись мы сделали полностью своими силами. У нас впервые в жизни был полный творческий контроль, и это просто охренительно. Да, мы очень этим довольны».



Затронув гастрольные планы HATEBREED на ближайшие месяцы, Jamey сказал:



«Нам всё еще нравится ностальгировать. Нам по-прежнему нравится иногда окунаться в атмосферу старых времен, и именно этим мы займемся в Cobra Lounge в Чикаго в июле 2026 года, где HATEBREED станут хедлайнерами The Rumble. Но это будет последний такой концерт на очень долгое время, потому что мы реально забили на остальной мир. Мы давно не были в Австралии… Ну, мы ездили туда на Knotfest, но полноценного хедлайн-тура, где ты едешь в Перт и все такое, у нас не было. Мы давно не были в Южной Америке. Мы не возвращались в Юго-Восточную Азию, кажется, с 2009 или 2010 года. Мы не были и в восточноевропейских странах вроде Сербии. А в этом году мы заедем в Эстонию, Латвию. Думаю, еще будут места вроде Хорватии и им подобных. Всё это занимает кучу времени, особенно когда ты еще пытаешься охватить Западную Канаду — Эдмонтон, Альберта и все подобные города. Так что я всем говорю: “Смотрите нас сейчас или завалите”, потому что после The Rumble и Hellfest [NJ] в Джерси никаких больше концертов без барьеров не будет — мы едем в долгий мировой тур.



Так что приходите в Cobra Lounge 17 июля. Приходите в Fort Wayne, Indiana, в Century Music Hall 22 июля и вообще на любые наши концерты, которые увидите, потому что потом нас долго не будет. И если кто-то захочет подтянуться в Minneapolis — мы будем участвовать в праздновании 40-летия "Reign In Blood" группы SLAYER. Я знаю, что куча народа собирается приехать из Чикаго, Joliet и Milwaukee, так что будет круто. Это будет в сентябре. Ну и да — зацените тур Summer Slaughter!»







