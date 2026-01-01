MATS LEVÉN целиком исполнил материал YNGWIE MALMSTEEN
MATS LEVÉN отыграл два концерта в Японии с материалом, записанным во времена работы с YNGWIE MALMSTEEN:
01. Braveheart (Yngwie Malmsteen song)
02. Sacrifice (Yngwie Malmsteen song)
03. Heathens From The North (Yngwie Malmsteen song)
04. Enemy (Yngwie Malmsteen song)
05. End Of My Rope (Yngwie Malmsteen song)
06. Alone In Paradise (Yngwie Malmsteen song)
07. My Resurrection (Yngwie Malmsteen song)
08. Playing With Fire (Yngwie Malmsteen song) ("Facing the Animal" demo track)
09. Poison In Your Veins (Yngwie Malmsteen song)
10. Air On A Theme (Yngwie Malmsteen song)
11. Like An Angel (For April) (Yngwie Malmsteen song)
12. Only The Strong (Yngwie Malmsteen song)
13. Casting Pearls Before The Swine (Yngwie Malmsteen song)
14. Another Time (Yngwie Malmsteen song)
15. Facing The Animal (Yngwie Malmsteen song)
Encore:
16. Hit The Ground Running (VANDENBERG song)
17. Rock 'N' Roll City (SWEDISH EROTICA song)
18. Fallen Angel (AT VANCE song)
