Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Kings of Thrash

20 май 2026 : 		 Гитарист KINGS OF THRASH: «Bullets Ready о том, что происходит в мире»

10 май 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA в новом видео KINGS OF THRASH

5 май 2026 : 		 KINGS OF THRASH исполняют MEGADETH

8 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KINGS OF THRASH

27 ноя 2025 : 		 KINGS OF THRASH готовят сингл

13 окт 2025 : 		 BOBBY GUSTAFSON выступил с KINGS OF THRASH

30 сен 2025 : 		 Kings of Thrash приедут в Россию весной

8 сен 2025 : 		 CHRIS POLAND выступил с KINGS OF THRASH

19 май 2025 : 		 Новое видео KINGS OF THRASH

11 мар 2025 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 ноя 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

17 авг 2024 : 		 KINGS OF THRASH в Австралии

25 июл 2024 : 		 KINGS OF THRASH открыли тур

6 июл 2024 : 		 Гитарист KINGS OF THRASH о новой группе с бароном Силенда

1 июл 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

10 янв 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

24 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

31 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRASH

16 авг 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»

30 июл 2023 : 		 У KINGS OF THRASH есть пять песен

24 июн 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»

28 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о KINGS OF THRASH: «Мы с JEFF'ом создаём новое звучание»

11 мар 2023 : 		 Гитарист RIOT присоединился на сцене к KINGS OF THRASH

2 мар 2023 : 		 Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH
Гитарист KINGS OF THRASH: «Bullets Ready о том, что происходит в мире»



zoom
Jeff Young в недавнем интервью рассказал о подтексте недавно выпущенного сингла Bullets Ready:

«Что ж, мы записали "Bullets Ready", и отличная новость в том, что никто не может заявить, что это ИИ, потому что никакого ИИ не было и близко, когда мы сочиняли "Bullets Ready" три-четыре года назад, именно тогда, когда мы начинали работать над оригинальными песнями. Я пришел с двумя [песнями]. Мы записали их демо. Пару месяцев спустя David вернулся в Лос-Анджелес еще с двумя. Мы их также закончили и записали демо. Так что все это произошло до того, как [мы собрали] KINGS OF THRASH».

Ссылаясь на тот факт, что KINGS OF THRASH гастролируют по миру и исполняют материал, который в основном сосредоточен на альбомах MEGADETH "Killing Is My Business…And Business Is Good!" and "So Far, So Good…So What!" , он сказал:

«Мы никогда не планировали играть MEGADETH. Мы просто хотели записать мини-альбом с новыми оригинальными композициями. Так что это все откладывалось в долгий ящик... Нужно позволить песням сочиняться самим. Нельзя никого принуждать. Ты не можешь навязывать это своему эго и пытаться придать этому форму. Ты должен просто позволять, позволять, позволять, позволять. И вот мы отвлеклись от всей этой истории с MEGADETH, а изучение всех этих альбомов целиком — совсем непростая задача. Потом мы с головой ушли в процесс, появился "Lockdown". Большую часть этой темы написал Chaz. Для него это стало прекрасной пробой пера и, как по мне, он проделал отличную работу. На самом деле все было сделано после первых четырех песен. Поэтому "Bullets Ready" уже давно была на полке, но для начала мы хотели выпустить что-то новое. А уже сейчас вернулись к "Bullets Ready" и её текст... она показалась нам настолько своевременной и уместной, что мы не смогли устоять. Мы были в туре с RED DEVIL VORTEX на разогреве, только что умер Эйс Фрили, а Gabriel Connor, вокалист и басист RED DEVIL VORTEX, большой поклонник KISS, мы каждый вечер приглашали его во время исполнения "Cold Gin". Таким образом, его участие в этой песне органично выросло из наших джемов KISS, которые мы исполняли каждый вечер в туре. И, кстати, через неделю-другую на нашем канале выйдет официальный клип на "Cold Gin". Прямо сейчас идет его монтаж, так что обязательно посмотрите!»




