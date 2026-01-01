Гитарист KINGS OF THRASH: «Bullets Ready о том, что происходит в мире»



Jeff Young в недавнем интервью рассказал о подтексте недавно выпущенного сингла Bullets Ready:



«Что ж, мы записали "Bullets Ready", и отличная новость в том, что никто не может заявить, что это ИИ, потому что никакого ИИ не было и близко, когда мы сочиняли "Bullets Ready" три-четыре года назад, именно тогда, когда мы начинали работать над оригинальными песнями. Я пришел с двумя [песнями]. Мы записали их демо. Пару месяцев спустя David вернулся в Лос-Анджелес еще с двумя. Мы их также закончили и записали демо. Так что все это произошло до того, как [мы собрали] KINGS OF THRASH».



Ссылаясь на тот факт, что KINGS OF THRASH гастролируют по миру и исполняют материал, который в основном сосредоточен на альбомах MEGADETH "Killing Is My Business…And Business Is Good!" and "So Far, So Good…So What!" , он сказал:



«Мы никогда не планировали играть MEGADETH. Мы просто хотели записать мини-альбом с новыми оригинальными композициями. Так что это все откладывалось в долгий ящик... Нужно позволить песням сочиняться самим. Нельзя никого принуждать. Ты не можешь навязывать это своему эго и пытаться придать этому форму. Ты должен просто позволять, позволять, позволять, позволять. И вот мы отвлеклись от всей этой истории с MEGADETH, а изучение всех этих альбомов целиком — совсем непростая задача. Потом мы с головой ушли в процесс, появился "Lockdown". Большую часть этой темы написал Chaz. Для него это стало прекрасной пробой пера и, как по мне, он проделал отличную работу. На самом деле все было сделано после первых четырех песен. Поэтому "Bullets Ready" уже давно была на полке, но для начала мы хотели выпустить что-то новое. А уже сейчас вернулись к "Bullets Ready" и её текст... она показалась нам настолько своевременной и уместной, что мы не смогли устоять. Мы были в туре с RED DEVIL VORTEX на разогреве, только что умер Эйс Фрили, а Gabriel Connor, вокалист и басист RED DEVIL VORTEX, большой поклонник KISS, мы каждый вечер приглашали его во время исполнения "Cold Gin". Таким образом, его участие в этой песне органично выросло из наших джемов KISS, которые мы исполняли каждый вечер в туре. И, кстати, через неделю-другую на нашем канале выйдет официальный клип на "Cold Gin". Прямо сейчас идет его монтаж, так что обязательно посмотрите!»







