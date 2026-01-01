19 май 2026 : 		 Гитарист SNOT надеется на новый альбом в 2027

6 май 2026 : 		 У SNOT есть уже восемь новых песен

24 апр 2026 : 		 SNOT продолжают работу над альбомом

13 янв 2026 : 		 SNOT записали пять песен

7 дек 2025 : 		 Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»

25 окт 2025 : 		 Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT
Гитарист SNOT надеется на новый альбом в 2027



MIKEY DOLING в недавнем интервью поговорил про новую пластинку SNOT:

«Во-первых, я должен сказать, что занять место [покойного вокалиста SNOT] Линн Стрейт не так-то просто, чувак. И мы перебрали несколько человек, пытаясь найти подходящего парня, и, наконец, нашли. Andy — это... От него просто веет нужной атмосферой, энергией. Он даже родом оттуда, откуда родом SNOT, из Вентуры, что в районе Санта-Барбары. И фигура у него идеальная, а еще этот чувак чертовски талантлив, да. Он прекрасно это понимает. Итак, мы отправились в студию к Chris Collier. Chris Collier спродюсировал пару пластинок KORN и PRONG, а также множество других, которые мне нравятся. И работать с ним — это просто... он тоже это прекрасно понимает.

Мы начали работать с [Chris'ом] — Боже, прошло уже около восьми месяцев, мы начали, просто начали сочинять новые песни. И сейчас у нас на альбоме восемь песен, чувак, и это чертовски здорово. Мы в восторге. Это панк-рок. В нем есть элементы фанка. Мы сохранили его реалистичность. В нем есть привкус металла. И мы сохранили весь тот расслабляющий материал, который мы записали на [дебютном альбоме SNOT, 1997] "Get Some"; мы добавим его и сюда. Итак, мы попытались оставаться в своей тарелке, как SNOT, и, я думаю, у нас это получилось. И поэтому я не могу дождаться, когда мы выпустим эту пластинку, чтобы все могли ее услышать, потому что она, черт возьми, очень крута. Мы очень рады выпустить эту пластинку».

На вопрос, известна ли предварительная дата выхода нового альбома SNOT, он ответил:

«Пока нет. Мы начинаем думать об этом. Я бы определенно хотел выпустить его в следующем году, весной или примерно так, потому что мне хотелось бы иметь что-то, с чем можно было бы гастролировать на летних фестивалях и все такое, новый альбом. Я надеюсь выпустить новый сингл, или наш первый сингл, до конца года, с видеоклипом и всем прочим, и, возможно, выпустить еще один, а затем просто отказаться от записи. Но это определенно будет. Мы работаем, мы очень серьезно относимся к этому альбому».




