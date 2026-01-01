сегодня



Гитарист SNOT надеется на новый альбом в 2027



MIKEY DOLING в недавнем интервью поговорил про новую пластинку SNOT:



«Во-первых, я должен сказать, что занять место [покойного вокалиста SNOT] Линн Стрейт не так-то просто, чувак. И мы перебрали несколько человек, пытаясь найти подходящего парня, и, наконец, нашли. Andy — это... От него просто веет нужной атмосферой, энергией. Он даже родом оттуда, откуда родом SNOT, из Вентуры, что в районе Санта-Барбары. И фигура у него идеальная, а еще этот чувак чертовски талантлив, да. Он прекрасно это понимает. Итак, мы отправились в студию к Chris Collier. Chris Collier спродюсировал пару пластинок KORN и PRONG, а также множество других, которые мне нравятся. И работать с ним — это просто... он тоже это прекрасно понимает.



Мы начали работать с [Chris'ом] — Боже, прошло уже около восьми месяцев, мы начали, просто начали сочинять новые песни. И сейчас у нас на альбоме восемь песен, чувак, и это чертовски здорово. Мы в восторге. Это панк-рок. В нем есть элементы фанка. Мы сохранили его реалистичность. В нем есть привкус металла. И мы сохранили весь тот расслабляющий материал, который мы записали на [дебютном альбоме SNOT, 1997] "Get Some"; мы добавим его и сюда. Итак, мы попытались оставаться в своей тарелке, как SNOT, и, я думаю, у нас это получилось. И поэтому я не могу дождаться, когда мы выпустим эту пластинку, чтобы все могли ее услышать, потому что она, черт возьми, очень крута. Мы очень рады выпустить эту пластинку».



На вопрос, известна ли предварительная дата выхода нового альбома SNOT, он ответил:



«Пока нет. Мы начинаем думать об этом. Я бы определенно хотел выпустить его в следующем году, весной или примерно так, потому что мне хотелось бы иметь что-то, с чем можно было бы гастролировать на летних фестивалях и все такое, новый альбом. Я надеюсь выпустить новый сингл, или наш первый сингл, до конца года, с видеоклипом и всем прочим, и, возможно, выпустить еще один, а затем просто отказаться от записи. Но это определенно будет. Мы работаем, мы очень серьезно относимся к этому альбому».







+0 -0



просмотров: 19

