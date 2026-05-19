19 май 2026 : 		 Вокалист MASSACRE/Ex-DEATH поедет в тур с BENEDICTION

20 ноя 2025 : 		 Острый соус от BENEDICTION

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

7 апр 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION доступен для прослушивания

7 мар 2025 : 		 Новое видео BENEDICTION

6 фев 2025 : 		 Новая песня BENEDICTION

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет весной

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BENEDICTION

24 апр 2023 : 		 Концертное видео BENEDICTION

28 фев 2023 : 		 Перемены в BENEDICTION

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии
Вокалист MASSACRE/Ex-DEATH поедет в тур с BENEDICTION



Kam Lee, известный по работе в MASSACRE, DEATH и MANTAS, отправится в роли вокалиста с BENEDICTION в латиноамериканское турне, которое пройдет в ноябре этого года.

«Удивительные новости для наших фанатов из Латинской Америки! BENEDECTION официально подтверждают, что голосом латиноамериканского тура станет оригинальный вокалист Death Meatl, Kam Lee! Группа очень довольна возможностью такого сотрудничества и с нетерпением ждет выступлений. Не зевайте и вы, раскупайте билеты и увидимся на концертах в ноябре, о которых потом будут говорить годами! Обещаем, что это будет настоящее чествование 'OLD SCHOOL! DEATH METAL!'»




19 май 2026
Corpsegrinder04
Жаль конечно, что Ингрэм опять ушёл. Теперь видно уже с концами, с учётом его состояния здоровья. Один из лучших гроулов в дэте.
