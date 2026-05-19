Вокалист MASSACRE/Ex-DEATH поедет в тур с BENEDICTION



Kam Lee, известный по работе в MASSACRE, DEATH и MANTAS, отправится в роли вокалиста с BENEDICTION в латиноамериканское турне, которое пройдет в ноябре этого года.



«Удивительные новости для наших фанатов из Латинской Америки! BENEDECTION официально подтверждают, что голосом латиноамериканского тура станет оригинальный вокалист Death Meatl, Kam Lee! Группа очень довольна возможностью такого сотрудничества и с нетерпением ждет выступлений. Не зевайте и вы, раскупайте билеты и увидимся на концертах в ноябре, о которых потом будут говорить годами! Обещаем, что это будет настоящее чествование 'OLD SCHOOL! DEATH METAL!'»







