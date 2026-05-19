Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»



DENNIS STRATTON, побывавший на премьере "Iron Maiden: Burning Ambition", обсудил увиденное:



«Когда смотришь фильм впервые, это настоящий информационный взрыв. Но поскольку мне посчастливилось посмотреть его дважды — еще и в четверг [7 мая] в Белграде — я заметил некоторые моменты, которые упустил во вторник.



Я никогда не встречался с Blaze до тех пор, пока мы не вышли на красную ковровую дорожку [на лондонской премьере], и он оказался передо мной. Он обернулся, мы обнялись и сфотографировались вместе. Мы сказали: «Наконец-то мы встретились после стольких лет». И мы долго болтали. Это было здорово. Но в то же время, смотря фильм, мне стало очень жаль Blaze'a, потому что по тому, как это было рассказано, создавалось впечатление, будто как только он присоединился к группе, они пошли на спад. Люди начали сжигать пластинки. Люди начали говорить о культе дьявола, а потом они играли в клубах. И я подумал: «Подождите-ка. Это, это склоняется к...» Похоже, что Blaze'a обвиняют в том, что группа пошла на спад, а на самом деле это было совсем не так. Blaze записал — я полагаю, что было три альбома, действительно хороших альбомов. Как Steve сказал мне по телефону, он внес свой вклад в эти альбомы. Так что нужно снять шляпу перед ним за то, что он занял место у микрофона после Bruce'a и попытался продолжить то, что тот оставил. Это чертовски сложная работа. А то, как это было представлено, было вроде: «О, теперь они опустились до клубов». Кульминацией же стало возвращение Bruce'a, когда Steve спросил его: «Почему ты хочешь вернуться?» Он ответил: «Потому что я сыт по горло мелкими концертами. Я хочу играть на больших площадках». Получилось, будто в ту же минуту, как Bruce вернулся, группа снова стала дико популярной. Это не похоже на какую-то дружескую атмосферу, если ты понимаешь, о чем я.



Я не хочу, чтобы семья MAIDEN или фанаты MAIDEN говорили: «Это просто зависть» или «Он обижен, потому что его [нет в группе]». Это не так. Это фильм для фанатов. Я горжусь тем, что я сделал в MAIDEN в первые пару лет, а также тем, что я вложил в это и работал над их ранними песнями. Потому что, да, в 1979 году, как много раз говорилось, группа была очень панковской и очень агрессивной, и нам это нравилось. Но все равно нужно было иметь немного навыков, ведь именно тогда, когда разделяли гитары и добавляли пару небольших вокальных гармоний, именно тогда начинаешь делать песни немного интереснее, не такими панковскими, не такими сырыми. И этим я очень доволен. Дело в том, что мы поработали над первыми двумя альбомами, и я считаю, что они получились довольно неплохими. Так что, как я уже сказал, фильм фантастический для фанатов, но для меня немного грустно, что они так поспешно пробежались по раннему периоду, вот и все».







