Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



19 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»

14 май 2026 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN выпускает биографию

12 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»

11 май 2026 : 		 Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»

8 май 2026 : 		 NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»



zoom
DENNIS STRATTON, побывавший на премьере "Iron Maiden: Burning Ambition", обсудил увиденное:

«Когда смотришь фильм впервые, это настоящий информационный взрыв. Но поскольку мне посчастливилось посмотреть его дважды — еще и в четверг [7 мая] в Белграде — я заметил некоторые моменты, которые упустил во вторник.

Я никогда не встречался с Blaze до тех пор, пока мы не вышли на красную ковровую дорожку [на лондонской премьере], и он оказался передо мной. Он обернулся, мы обнялись и сфотографировались вместе. Мы сказали: «Наконец-то мы встретились после стольких лет». И мы долго болтали. Это было здорово. Но в то же время, смотря фильм, мне стало очень жаль Blaze'a, потому что по тому, как это было рассказано, создавалось впечатление, будто как только он присоединился к группе, они пошли на спад. Люди начали сжигать пластинки. Люди начали говорить о культе дьявола, а потом они играли в клубах. И я подумал: «Подождите-ка. Это, это склоняется к...» Похоже, что Blaze'a обвиняют в том, что группа пошла на спад, а на самом деле это было совсем не так. Blaze записал — я полагаю, что было три альбома, действительно хороших альбомов. Как Steve сказал мне по телефону, он внес свой вклад в эти альбомы. Так что нужно снять шляпу перед ним за то, что он занял место у микрофона после Bruce'a и попытался продолжить то, что тот оставил. Это чертовски сложная работа. А то, как это было представлено, было вроде: «О, теперь они опустились до клубов». Кульминацией же стало возвращение Bruce'a, когда Steve спросил его: «Почему ты хочешь вернуться?» Он ответил: «Потому что я сыт по горло мелкими концертами. Я хочу играть на больших площадках». Получилось, будто в ту же минуту, как Bruce вернулся, группа снова стала дико популярной. Это не похоже на какую-то дружескую атмосферу, если ты понимаешь, о чем я.

Я не хочу, чтобы семья MAIDEN или фанаты MAIDEN говорили: «Это просто зависть» или «Он обижен, потому что его [нет в группе]». Это не так. Это фильм для фанатов. Я горжусь тем, что я сделал в MAIDEN в первые пару лет, а также тем, что я вложил в это и работал над их ранними песнями. Потому что, да, в 1979 году, как много раз говорилось, группа была очень панковской и очень агрессивной, и нам это нравилось. Но все равно нужно было иметь немного навыков, ведь именно тогда, когда разделяли гитары и добавляли пару небольших вокальных гармоний, именно тогда начинаешь делать песни немного интереснее, не такими панковскими, не такими сырыми. И этим я очень доволен. Дело в том, что мы поработали над первыми двумя альбомами, и я считаю, что они получились довольно неплохими. Так что, как я уже сказал, фильм фантастический для фанатов, но для меня немного грустно, что они так поспешно пробежались по раннему периоду, вот и все».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 май 2026
gravitgroove
Хорошо он в конце свернул с темы дабы упомянуть свои заслуги ;)
просмотров: 239

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом