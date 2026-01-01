Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

The Black Crowes

*



20 май 2026 : 		 Вокалист THE BLACK CROWES о распаде команды в 2015

12 апр 2026 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Новый альбом как старый пикап с новым двигателем»

29 мар 2026 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Концерты для нас сродни магии»

21 янв 2026 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

11 янв 2026 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

27 окт 2025 : 		 THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica

14 сен 2025 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью

14 июн 2025 : 		 Документальный фильм от JIMMY PAGE And THE BLACK CROWES

11 мар 2025 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»

26 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES

14 фев 2025 : 		 Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист THE BLACK CROWES о распаде команды в 2015



zoom
Chris Robinson в недавнем интервью поговорил о распаде THE BLACK CROWES в 2015 году, причиной которого стали его требования увеличить свою долю владения группой, а также перевести барабанщика Steve Gorman — одного из основателей коллектива — в статус наёмного музыканта с фиксированной зарплатой.

«Мне пришлось дистанцироваться от всего, потому что у меня было разбито сердце. Я был зол и чувствовал, что оказался в ситуации, когда единственное, что я могу контролировать, — это… Ну, как у всех бывает. В тот момент основные люди в группе были в бешенстве. И тогда менеджер спросил меня: «Что нужно, чтобы ты продолжил этим заниматься?» Я осознавал, что именно это станет последним гвоздём в крышку гроба. Я знал, что могу всё остановить. Но сказал: «Тогда я хочу больше денег. Если это дойная корова, то я хочу свою долю мяса».

Это не было каким-то случайным капризом. Я сделал это абсолютно осознанно, чтобы поставить точку, потому что я уже всё понимал. И, если честно, в тот момент я был настолько зол, что чувствовал: THE BLACK CROWES превратились просто в нечто ради…

Я считаю, что «Warpaint» — очень хороший альбом. И мне нравится «Before The Frost... Until The Freeze». Совершенно другая пластинка, но я очень горжусь этой музыкой и тем опытом, который был получен при работе над ней. Но в какой-то момент мы просто начали гоняться за деньгами, чтобы все могли поддерживать определённый образ жизни. И я искренне переживал: «Я здесь не ради этого. И я ещё не закончил. Ни как артист, ни как человек. Это ещё не конец». Я не был готов к туру в духе «Shake Your Money Maker», который случился десять лет спустя.

Я прекрасно понимаю, что всё это может звучать эгоистично и самовлюблённо. Но я вам не папочка. Да, это семейная история, но мой отец говорил бы: «Чувак, почему этот пацан уже третий вечер подряд ужинает у меня дома? Я не подписывался его растить». Ну, типа про какого-нибудь моего друга. И вот я тоже никого не подписывался воспитывать. Я чувствовал, что ответственность всё ещё лежит на мне — как на фронтмене, как на движущей силе и лидере группы. Я всегда был таким.

И да, в каком-то смысле я поступил жестоко, потому что моё сердце было разбито. Да и с настроем был швах. Но я не собирался позволить окончательно сломать себя. Бизнес, атмосфера и культура, которые тогда сложились внутри группы, — всё это реально угрожало меня уничтожить».

Во время перерыва в работе THE BLACK CROWES полтора десятилетия назад Chris основал CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD, которое просуществовало восемь лет, прежде чем распасться.

«Когда я расстался [с THE BLACK CROWES] и создал THE BROTHERHOOD, я отправился в невероятное приключение, но это приключение, несмотря на все его испытания и невзгоды, привело меня обратно к моему брату. Таким образом, то, как я решал проблемы в 1995 году, — это не то, как я бы решал что-либо сегодня… И все это дерьмо, все, что случилось плохого или что выглядит как "О, ну, мы справились с этим" или "ты сделал то", бла-бла-бла, все это тоже не имеет значения. Я искренне верю в это. Во мне нет ничего такого, что могло бы показаться удобным или неискренним, потому что я не хочу с этим мириться. Все должно случиться именно так чтобы я вновь оказался здесь. Все должно случиться так, как случилось. И никакого пути назад нет!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 41

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом