Вокалист THE BLACK CROWES о распаде команды в 2015



Chris Robinson в недавнем интервью поговорил о распаде THE BLACK CROWES в 2015 году, причиной которого стали его требования увеличить свою долю владения группой, а также перевести барабанщика Steve Gorman — одного из основателей коллектива — в статус наёмного музыканта с фиксированной зарплатой.



«Мне пришлось дистанцироваться от всего, потому что у меня было разбито сердце. Я был зол и чувствовал, что оказался в ситуации, когда единственное, что я могу контролировать, — это… Ну, как у всех бывает. В тот момент основные люди в группе были в бешенстве. И тогда менеджер спросил меня: «Что нужно, чтобы ты продолжил этим заниматься?» Я осознавал, что именно это станет последним гвоздём в крышку гроба. Я знал, что могу всё остановить. Но сказал: «Тогда я хочу больше денег. Если это дойная корова, то я хочу свою долю мяса».



Это не было каким-то случайным капризом. Я сделал это абсолютно осознанно, чтобы поставить точку, потому что я уже всё понимал. И, если честно, в тот момент я был настолько зол, что чувствовал: THE BLACK CROWES превратились просто в нечто ради…



Я считаю, что «Warpaint» — очень хороший альбом. И мне нравится «Before The Frost... Until The Freeze». Совершенно другая пластинка, но я очень горжусь этой музыкой и тем опытом, который был получен при работе над ней. Но в какой-то момент мы просто начали гоняться за деньгами, чтобы все могли поддерживать определённый образ жизни. И я искренне переживал: «Я здесь не ради этого. И я ещё не закончил. Ни как артист, ни как человек. Это ещё не конец». Я не был готов к туру в духе «Shake Your Money Maker», который случился десять лет спустя.



Я прекрасно понимаю, что всё это может звучать эгоистично и самовлюблённо. Но я вам не папочка. Да, это семейная история, но мой отец говорил бы: «Чувак, почему этот пацан уже третий вечер подряд ужинает у меня дома? Я не подписывался его растить». Ну, типа про какого-нибудь моего друга. И вот я тоже никого не подписывался воспитывать. Я чувствовал, что ответственность всё ещё лежит на мне — как на фронтмене, как на движущей силе и лидере группы. Я всегда был таким.



И да, в каком-то смысле я поступил жестоко, потому что моё сердце было разбито. Да и с настроем был швах. Но я не собирался позволить окончательно сломать себя. Бизнес, атмосфера и культура, которые тогда сложились внутри группы, — всё это реально угрожало меня уничтожить».



Во время перерыва в работе THE BLACK CROWES полтора десятилетия назад Chris основал CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD, которое просуществовало восемь лет, прежде чем распасться.



«Когда я расстался [с THE BLACK CROWES] и создал THE BROTHERHOOD, я отправился в невероятное приключение, но это приключение, несмотря на все его испытания и невзгоды, привело меня обратно к моему брату. Таким образом, то, как я решал проблемы в 1995 году, — это не то, как я бы решал что-либо сегодня… И все это дерьмо, все, что случилось плохого или что выглядит как "О, ну, мы справились с этим" или "ты сделал то", бла-бла-бла, все это тоже не имеет значения. Я искренне верю в это. Во мне нет ничего такого, что могло бы показаться удобным или неискренним, потому что я не хочу с этим мириться. Все должно случиться именно так чтобы я вновь оказался здесь. Все должно случиться так, как случилось. И никакого пути назад нет!»







