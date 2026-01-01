сегодня



Вокалист NONPOINT: «Мы усердно трудились над альбомом»



ELIAS SORIANO в недавнем интервью поговорил о новом альбоме "The Last Word", который выйдет в конце лета:



«Это первый раз за три года, когда мы выпускаем полноформатный альбом — даже почти за четыре года. Итак, ожидание этого было немного нервным, когда мы готовились к работе. Когда мы добрались до песни под номером 15, мы еще не были точно уверены в том, что мы делаем с новой музыкой в художественном плане. И только после песни под номером 27 мы поняли: "Ага, так вот что мы хотим сделать". И, ожидая почти четыре года, чтобы что-то выпустить, мы не хотели выпускать какую-нибудь ерунду. Итак, мы реально усердно работали над этим альбомом и, полагаю, люди это сами заметят».







+0 -0



просмотров: 32

