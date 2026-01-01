Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



20 май 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я чертовски нервничал на прощальном шоу Оззи»

18 май 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Молодежь не должна забивать на политику»

26 апр 2026 : 		 MARK MORTON: «Успех LAMB OF GOD — это не стандартная история»

22 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «"Into Oblivion" наиболее мой альбом»

5 апр 2026 : 		 Когда LAMB OF GOD уйдут на пенсию?

3 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Первый раз трезвым записал пластинку!»

26 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не использую Spotify»

22 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как...»

20 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»

18 мар 2026 : 		 LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома

16 мар 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

10 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

27 фев 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD: «Я чертовски нервничал на прощальном шоу Оззи»



zoom
RANDY BLYTHE в недавнем интервью поговорил о прощальном концерте Оззи "Back To The Beginning". Учитывая масштаб события и его значение, у Randy спросили, чувствовал ли он волнение перед выходом на сцену «Back To The Beginning» или опыт позволил воспринимать всё как обычное шоу.

«Чувак, я был в ужасе! Но знаешь что? Абсолютно все остальные группы тоже. Начиная с MASTODON, которые открывали концерт, и заканчивая METALLICA. Я знаю это точно, потому что разговаривал со всеми. Все были такие: «Срань господня! Мы адски нервничаем».

Когда его спросили, был ли это один из тех редких случаев, когда нервы выходят за рамки обычного предконцертного адреналина и превращаются почти в настоящий сценический страх из-за важности момента, Blythe ненадолго задумался.

«Ну, это был не «stage fright». Последний раз настоящий сценический страх я испытывал много лет назад, когда мы впервые играли на Download в 2007-м. Я вышел на сцену, увидел размер толпы и подумал: «Еппушки-воробушки!» Но потом втянулся и понял, что могу пробежать сквозь кирпичную стену. А с «Back To The Beginning» это было нечто другое. Как я уже сказал, я был невероятно взвинчен. Никогда не забуду, как мы с моей девушкой шли к сцене смотреть METALLICA и рядом с нами шёл Lars Ulrich. Они как раз готовились выходить, и он посмотрел на нас и сказал: «Вот же сранина, я никогда в жизни так не нервничал».

Мы все понимали, что это последний концерт Оззи. Это не будет как с KISS: «ещё один последний тур». Да KISS, наверное, будут гастролировать даже после того, как меня уже не станет. Но здесь все знали — это действительно финал для Оззи с учетом состояния его здоровья. И никто не хотел оказаться той самой группой, которая выйдет и всё запорет.

Нас всех пригласили Оззи и Шарон через Tom Morello. Он написал мне: «SABBATH и Ozzy дадут свои самые последние концерты, и меня поставили отвечать за организацию всех групп. Хочу узнать, хотят ли LAMB OF GOD стать частью этого события». А я в ответ: «Да! Сейчас только уточню у своих парней, свободны ли они. Но даже если нет — я всё равно приеду». К счастью, у нас не было тура, и всё сложилось идеально.

Это был невероятный день и, без сомнения, одно из лучших шоу в истории LAMB OF GOD, потому что второго такого концерта уже никогда не будет».

Затем Blythe рассказал об истории отношений LAMB OF GOD с BLACK SABBATH и Оззи:

«Мы гастролировали и с оригинальным составом SABBATH, и с версией SABBATH с Дио на вокале, и с Оззи тоже. SABBATH были первой тяжелой группой, а мы и сами играем металл. Поэтому возможность выступить на самом последнем концерте основателей жанра, на котором построены наши жизни и карьеры, — это высочайшая честь, которая только может быть.

Такое случается раз в жизни. Metal — относительно молодой жанр. И насколько же нам повезло оказаться рядом с людьми, которые всё это начали, и попрощаться с ними?»

Randy также рассказал, что спустя неделю после концерта снова увиделся с Оззи:

«Я, Frank Bello и Scott Ian из ANTHRAX участвовали в Comic-Con в Бирмингеме. Оззи тоже там был. Мы зависали с ним в гримёрке примерно полчаса и просто благодарили его за приглашение на этот концерт. Помню, он всё ещё был очень счастлив от того, насколько хорошо прошёл финальный вечер. Весь этот опыт был чем-то невероятно особенным!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом