Вокалист LAMB OF GOD: «Я чертовски нервничал на прощальном шоу Оззи»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью поговорил о прощальном концерте Оззи "Back To The Beginning". Учитывая масштаб события и его значение, у Randy спросили, чувствовал ли он волнение перед выходом на сцену «Back To The Beginning» или опыт позволил воспринимать всё как обычное шоу.



«Чувак, я был в ужасе! Но знаешь что? Абсолютно все остальные группы тоже. Начиная с MASTODON, которые открывали концерт, и заканчивая METALLICA. Я знаю это точно, потому что разговаривал со всеми. Все были такие: «Срань господня! Мы адски нервничаем».



Когда его спросили, был ли это один из тех редких случаев, когда нервы выходят за рамки обычного предконцертного адреналина и превращаются почти в настоящий сценический страх из-за важности момента, Blythe ненадолго задумался.



«Ну, это был не «stage fright». Последний раз настоящий сценический страх я испытывал много лет назад, когда мы впервые играли на Download в 2007-м. Я вышел на сцену, увидел размер толпы и подумал: «Еппушки-воробушки!» Но потом втянулся и понял, что могу пробежать сквозь кирпичную стену. А с «Back To The Beginning» это было нечто другое. Как я уже сказал, я был невероятно взвинчен. Никогда не забуду, как мы с моей девушкой шли к сцене смотреть METALLICA и рядом с нами шёл Lars Ulrich. Они как раз готовились выходить, и он посмотрел на нас и сказал: «Вот же сранина, я никогда в жизни так не нервничал».



Мы все понимали, что это последний концерт Оззи. Это не будет как с KISS: «ещё один последний тур». Да KISS, наверное, будут гастролировать даже после того, как меня уже не станет. Но здесь все знали — это действительно финал для Оззи с учетом состояния его здоровья. И никто не хотел оказаться той самой группой, которая выйдет и всё запорет.



Нас всех пригласили Оззи и Шарон через Tom Morello. Он написал мне: «SABBATH и Ozzy дадут свои самые последние концерты, и меня поставили отвечать за организацию всех групп. Хочу узнать, хотят ли LAMB OF GOD стать частью этого события». А я в ответ: «Да! Сейчас только уточню у своих парней, свободны ли они. Но даже если нет — я всё равно приеду». К счастью, у нас не было тура, и всё сложилось идеально.



Это был невероятный день и, без сомнения, одно из лучших шоу в истории LAMB OF GOD, потому что второго такого концерта уже никогда не будет».



Затем Blythe рассказал об истории отношений LAMB OF GOD с BLACK SABBATH и Оззи:



«Мы гастролировали и с оригинальным составом SABBATH, и с версией SABBATH с Дио на вокале, и с Оззи тоже. SABBATH были первой тяжелой группой, а мы и сами играем металл. Поэтому возможность выступить на самом последнем концерте основателей жанра, на котором построены наши жизни и карьеры, — это высочайшая честь, которая только может быть.



Такое случается раз в жизни. Metal — относительно молодой жанр. И насколько же нам повезло оказаться рядом с людьми, которые всё это начали, и попрощаться с ними?»



Randy также рассказал, что спустя неделю после концерта снова увиделся с Оззи:



«Я, Frank Bello и Scott Ian из ANTHRAX участвовали в Comic-Con в Бирмингеме. Оззи тоже там был. Мы зависали с ним в гримёрке примерно полчаса и просто благодарили его за приглашение на этот концерт. Помню, он всё ещё был очень счастлив от того, насколько хорошо прошёл финальный вечер. Весь этот опыт был чем-то невероятно особенным!»







