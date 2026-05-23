23 май 2026



Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»



В недавнем интервью Guitar World Geddy Lee подтвердил, что в первые дни после смерти Нила Пирта с ним и гитаристом RUSH Alex Lifeson связывались несколько барабанщиков, предлагая себя в качестве замены.



«Люди, которые нам близки — хорошие друзья и успешные барабанщики, — никогда бы даже не намекнули на что-то подобное, потому что у них слишком большое уважение не только к Нилу, но и к самой ситуации. Они тоже переживали утрату, поэтому не стали бы вести себя настолько эгоистично, чтобы говорить что-то неуместное».



Однако он добавил, что «было много других барабанщиков, которые начали писать мне сразу после смерти Нила и буквально продвигали самих себя, и для меня это выглядело крайне отвратительно. Время для этого было абсолютно неподходящее».



Говоря о том, как они с Lifeson'ом в итоге выбрали отмеченную наградами фьюжн-барабанщицу Anika Nilles, чтобы в этом году заменить Нила в неожиданном реюнион-туре канадских легенд “Fifty Something”, Lee сказал:



«Мы вообще не знали, с чего начинать поиски. Мы начали с Anika, потому что мне её рекомендовали, и я немного изучил, что она делает. Мне очень понравились её вайб и разноплановый стиль.



У нас не было никакого списка. Когда мы с Al'ом наконец сказали: “Ладно, похоже, мы всерьёз этим занимаемся. Кто вообще сможет сесть на это невозможное место?” — это было очень пугающе. Поэтому мы начали с имени, которое уже крутилось у меня в голове.



Мы связались с ней, она приехала, и мы сразу нашли общий язык. Она принесла с собой очень многое — и дело не только в технике, не только в смелости и готовности занять это раскалённое кресло. Она принесла интеллект и собственную историю».



Ещё в марте 2025 года — примерно за семь месяцев до объявления тура “Fifty Something” — Lifeson рассказывал Jonathan Clarke, ведущему программы “Out Of The Box” на нью-йоркской классик-рок-станции Q104.3, что его и Lee «постоянно заваливают» сообщениями от барабанщиков, предлагающих свои услуги для возможного воссоединения RUSH.



«После смерти Нила прошло буквально несколько минут, и мы уже начали получать письма от всевозможных барабанщиков, которые хотели пройти прослушивание в группу, будто мы просто возьмём и заменим человека, с которым играли 40 лет и который написал все тексты для нашей музыки. Я вообще не представляю, о чём думали некоторые из этих людей».







