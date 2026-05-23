Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



24 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Когда слышишь, как она говорит о Ниле Пирте, становится ясно, что она понимает и ценит его величие»

23 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»

26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»
Показать далее
| - |

|||| 23 май 2026

Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»



zoom
В недавнем интервью Guitar World Geddy Lee подтвердил, что в первые дни после смерти Нила Пирта с ним и гитаристом RUSH Alex Lifeson связывались несколько барабанщиков, предлагая себя в качестве замены.

«Люди, которые нам близки — хорошие друзья и успешные барабанщики, — никогда бы даже не намекнули на что-то подобное, потому что у них слишком большое уважение не только к Нилу, но и к самой ситуации. Они тоже переживали утрату, поэтому не стали бы вести себя настолько эгоистично, чтобы говорить что-то неуместное».

Однако он добавил, что «было много других барабанщиков, которые начали писать мне сразу после смерти Нила и буквально продвигали самих себя, и для меня это выглядело крайне отвратительно. Время для этого было абсолютно неподходящее».

Говоря о том, как они с Lifeson'ом в итоге выбрали отмеченную наградами фьюжн-барабанщицу Anika Nilles, чтобы в этом году заменить Нила в неожиданном реюнион-туре канадских легенд “Fifty Something”, Lee сказал:

«Мы вообще не знали, с чего начинать поиски. Мы начали с Anika, потому что мне её рекомендовали, и я немного изучил, что она делает. Мне очень понравились её вайб и разноплановый стиль.

У нас не было никакого списка. Когда мы с Al'ом наконец сказали: “Ладно, похоже, мы всерьёз этим занимаемся. Кто вообще сможет сесть на это невозможное место?” — это было очень пугающе. Поэтому мы начали с имени, которое уже крутилось у меня в голове.

Мы связались с ней, она приехала, и мы сразу нашли общий язык. Она принесла с собой очень многое — и дело не только в технике, не только в смелости и готовности занять это раскалённое кресло. Она принесла интеллект и собственную историю».

Ещё в марте 2025 года — примерно за семь месяцев до объявления тура “Fifty Something” — Lifeson рассказывал Jonathan Clarke, ведущему программы “Out Of The Box” на нью-йоркской классик-рок-станции Q104.3, что его и Lee «постоянно заваливают» сообщениями от барабанщиков, предлагающих свои услуги для возможного воссоединения RUSH.

«После смерти Нила прошло буквально несколько минут, и мы уже начали получать письма от всевозможных барабанщиков, которые хотели пройти прослушивание в группу, будто мы просто возьмём и заменим человека, с которым играли 40 лет и который написал все тексты для нашей музыки. Я вообще не представляю, о чём думали некоторые из этих людей».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 май 2026
WahrandPhain
не ссы, на тебя тоже очередь уже)
23 май 2026
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, первый в списке - Евгений Воскресенский
23 май 2026
Hellg
В психологии есть понятие зеркало, когда человек видит что-то в других и это его крайне раздражает. Значит в нём самом есть тоже самое, только завуалированное.
Так и в этом случае, всё было только вопросом времени.
24 май 2026
M
Mike Barlow
Откровенно говоря, никогда не понимал морализаторского нытья на тему "как они посмели продолжать после того как потеряли коллегу".
Можно сказать "циничные дельцы продолжают рубить бабло, даже траур не выдержали".
Можно сказать "настоящие герои, продолжили заниматься любимым дело и нести публике радость, вопреки всему".
И та и другая реплики просто фантазии говорящего.
В голову ни Джедди Ли, ни Билли Гиббонса никто не влезет, и что они там чувствуют и думают в моменте, не узнает.
24 май 2026
YNWA
Eloy Casagrande всяко первый позвонил)
24 май 2026
Вашингтон Ирвинг
YNWA, «Алло!!! Это Евпатория?!! Алло!!!»
просмотров: 991

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом