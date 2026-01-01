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Гитарист STAIND очень доволен новым альбомом



Mike Mushok ответил на вопрос о том, что стоит поклонникам ждать от нового альбома:



«О да, дело сделано. Да. Мне нужно переделать… У меня там есть только мои демо-версии гитар и баса, так что это... Мы заканчиваем [выступать на нескольких фестивалях], так что я возвращаюсь домой на неделю, а еще через неделю мы отправляемся в студию. Я закончу с гитарами и басом, а потом все будет сведено. Но я не думаю, что пластинка выйдет раньше следующего года».



На вопрос, правда ли, что он нервничал из-за возвращения в студию вместе со STAIND для записи первого за двенадцать лет альбома группы "Confessions Of The Fallen", который вышел в сентябре 2023 года на лейбле Alchemy Recordings/BMG, Mike ответил:



«Изначально да. Мы не писали вместе уже лет 10, понимаете, о чем я? Так что было немного тревожно. И послушай, в любом случае, когда ты собираешься записывать альбом, всегда возникает такая ситуация, потому что — я не знаю — я к тому... а, да не важно... Сколько раз тебе удается это сделать? Не так уж много. Так что нам очень повезло, что это наш девятый [альбом]. Но да, в тот первый раз [в студии после перерыва] было [некоторое беспокойство].



Мы как бы разработали способ исполнения ["Confessions Of The Fallen"], который мы использовали на этом [грядущем] альбоме, так что на самом деле не было такого большого беспокойства, которое сопровождало его. И на самом деле все прошло довольно гладко, очень хорошо, и я очень, очень воодушевлен этим».







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