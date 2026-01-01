Night Ranger

26 май 2026 : 		 Сборник лучшего от NIGHT RANGER выйдет летом

29 июл 2025 : 		 NIGHT RANGER почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH, JOEY ALLEN, ERIC SINGER и CHRIS KAEL выступили с NIGHT RANGER

28 май 2024 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

5 мар 2024 : 		 NIGHT RANGER исполнили OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Гитарист NIGHT RANGER: «Считаю, что музыка должна быть позитивной»

25 дек 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER: «Мы будем продолжать выступать!»

9 сен 2023 : 		 Концертное видео NIGHT RANGER

11 авг 2023 : 		 NIGHT RANGER с оркестром

19 июл 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем

8 июл 2023 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

27 мар 2023 : 		 Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом
26 май 2026

Сборник лучшего от NIGHT RANGER выйдет летом



NIGHT RANGER 28 августа на Frontiers Music Srl выпустит сборник лучших песен, в который войдут заново пересведенные и ремастированные версии лучших хитов коллектива. По этому случаю группа опубликовала первый сингл из этого релиза — "Don't Tell Me You Love Me" (2026). Релиз будет доступен в цифровом варианте, на CD и виниле разных цветов:

01. Don't Tell Me You Love Me (2026)
02. (You Can Still) Rock In America (2026)
03. Sister Christian (2026)
04. When You Close Your Eyes (2026)
05. Four In The Morning (2026)
06. Breakout
07. Tomorrow
08. Growin' Up In California
09. Time Of Our Lives
10. High Road
11. No Time To Lose Ya
12. Somehow Someway
13. Truth
14. Don't Let Up
15. Only For You Only
16. Wasted Time (Sweetwater Studios) (Bonus Track)
17. Feliz Navidad (Live) (Bonus Track)
18. Hole In The Sun (Bonus Track Japan)




