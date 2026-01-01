Сборник лучшего от NIGHT RANGER выйдет летом

NIGHT RANGER 28 августа на Frontiers Music Srl выпустит сборник лучших песен, в который войдут заново пересведенные и ремастированные версии лучших хитов коллектива. По этому случаю группа опубликовала первый сингл из этого релиза — "Don't Tell Me You Love Me" (2026). Релиз будет доступен в цифровом варианте, на CD и виниле разных цветов:
01. Don't Tell Me You Love Me (2026)
02. (You Can Still) Rock In America (2026)
03. Sister Christian (2026)
04. When You Close Your Eyes (2026)
05. Four In The Morning (2026)
06. Breakout
07. Tomorrow
08. Growin' Up In California
09. Time Of Our Lives
10. High Road
11. No Time To Lose Ya
12. Somehow Someway
13. Truth
14. Don't Let Up
15. Only For You Only
16. Wasted Time (Sweetwater Studios) (Bonus Track)
17. Feliz Navidad (Live) (Bonus Track)
18. Hole In The Sun (Bonus Track Japan)
