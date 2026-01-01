26 май 2026



Сборник лучшего от NIGHT RANGER выйдет летом



NIGHT RANGER 28 августа на Frontiers Music Srl выпустит сборник лучших песен, в который войдут заново пересведенные и ремастированные версии лучших хитов коллектива. По этому случаю группа опубликовала первый сингл из этого релиза — "Don't Tell Me You Love Me" (2026). Релиз будет доступен в цифровом варианте, на CD и виниле разных цветов:



01. Don't Tell Me You Love Me (2026)

02. (You Can Still) Rock In America (2026)

03. Sister Christian (2026)

04. When You Close Your Eyes (2026)

05. Four In The Morning (2026)

06. Breakout

07. Tomorrow

08. Growin' Up In California

09. Time Of Our Lives

10. High Road

11. No Time To Lose Ya

12. Somehow Someway

13. Truth

14. Don't Let Up

15. Only For You Only

16. Wasted Time (Sweetwater Studios) (Bonus Track)

17. Feliz Navidad (Live) (Bonus Track)

18. Hole In The Sun (Bonus Track Japan)







