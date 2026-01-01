RIKKI ROCKETT: «У POISON есть предложения на 2027»



RIKKI ROCKETT в недавнем интервью вновь оптимистично высказался о возможности POISON поехать в тур в 2027:



«Я не хочу никого подставлять — не собираюсь этого делать, — но скажу так: буквально завтра у нас будет разговор с менеджментом. Нам поступило предложение на 2027 год, и мы собираемся обсудить его как группа и вместе с менеджментом. Завтра я уже буду знать больше. Жаль, что интервью не завтра. Так что надеюсь, всё сложится удачно, и мы сможем снова встать на рельсы и что-то сделать.



Может, всё происходит не просто так. Просто забавно, если POISON в итоге устроят 41-летний юбилей. Нас ведь чуть не убил диско-шар. Нас чуть не угробили дверями в туровом автобусе, мы чуть не вывалились из автобуса. Иногда мы реально как ходячая комедия ошибок. Но обычно все эти ошибки каким-то образом в итоге оборачиваются чем-то крутым. Так что надеюсь, и сейчас будет так же».



Rockett также в очередной раз подтвердил, что отдаст дань уважения альбому “Look What The Cat Dragged In”, исполнив его целиком со своей новой группой THE ROCKETT MAFIA. В этом году пластинке исполняется 40 лет. На ней вышли такие хиты, как “Talk Dirty To Me”, “I Want Action”, “Cry Tough” и заглавная “Look What The Cat Dragged In”. В состав THE ROCKETT MAFIA входят сам Rikki на барабанах, Brandon Gibbs (DEVIL CITY ANGELS) — вокал и гитара, Stacey Blades (L.A. GUNS) — гитара и бэк-вокал, а также Tyson Leslie — бас и бэк-вокал.



«POISON, скорее всего, никогда бы не сыграли этот альбом полностью. А мы исполним его от первой ноты до последней — до последнего визга, как я уже сказал. Так что прозвучит весь альбом целиком, плюс ещё кое-что сверху. Пара би-сайдов, которые POISON вообще никогда не играют, и несколько песен DEVIL CITY ANGELS, потому что мы с Brandon'ом вместе играли в DEVIL CITY ANGELS. Так что вечер получится реально крутым. И опять же, мне хотелось сделать что-то, чего POISON делать не стали бы. Я не хочу делать то, что Bret [Michaels, фронтмен POISON] делает со своей сольной группой. И не хочу делать то, что сейчас сделали бы сами POISON. Хотя, конечно, раньше мы играли весь альбом целиком — просто потому, что тогда это и были все наши песни».







