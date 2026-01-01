Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 24
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



21 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Я бы хотел быть на церемонии по вводу в ЗСРнР»

19 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»

14 май 2026 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN выпускает биографию

12 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»

11 май 2026 : 		 Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»

8 май 2026 : 		 NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Я бы хотел быть на церемонии по вводу в ЗСРнР»



zoom
DENNIS STRATTON в недавнем интервью для Paulieflix обсудил будущую церемонию ввода IRON MAIDEN в Зал Славы Рок-н-Ролла. После того как один из ведущих отметил, что Stratton изначально активно призывал фанатов в интернете поддержать возможное включение IRON MAIDEN в ЗСРнР, несмотря на то, что Dickinson называл эту организацию «полной и абсолютной хренью», Dennis уточнил:

«Ну, не совсем. К сожалению, мне уже тогда сверху дали понять, что IRON MAIDEN это не нужно. Так что я это понимал.

Многие люди, многие журналы и вообще те, кто тебя цитирует, могут вывернуть всё так, как им выгодно. И из-за этого я выгляжу идиотом. А надо помнить, что я постоянно общаюсь со Steve'ом [Harris'ом, основателем и басистом IRON MAIDEN]… Это был 2020 год, локдаун. И я понимал, что Bruce говорил все эти вещи, и группа его поддерживала. Ну и ладно. Это не моё дело. Всё, что я писал в соцсетях, сводилось к тому, что я безумно рад самой номинации. Я считаю, что после всех тех лет, что я работал, всего того, что сделал, — пусть я и не зашёл так далеко, как мог бы, я ничего бы и не стал менять, — это всё равно повод для гордости и достижение, за которое большинство музыкантов отдали бы правую руку.

Меня номинировали. Отлично. А дальше — если группа не заинтересована, я обязан принять их решение. Это вообще зависит не от меня. Решение принимают группа и менеджмент, и что бы они ни решили, я это уважаю. Точка.

В итоге всё стало какой-то нелепостью, потому что каждый год — в 2021-м, 2022-м и так далее — IRON MAIDEN снова номинировали. И я получал тысячи сообщений в Messenger, Мордукнигу и Ин100грамм: “Поздравляем!” — “Да, большое спасибо…” Это уже стало как “День сурка”.

В итоге доходишь до того, что просто отвечаешь: “Спасибо за поддержку”. Люди пишут: “Нет смысла голосовать за них, раз они этого не хотят”. И я всегда говорил: если бы MAIDEN действительно хотели попасть в Зал Славы, одних голосов из Южной Америки хватило бы, чтобы их туда протащить. Остальной мир вообще не имел бы значения. Фанатов там миллионы — они бы проголосовали за MAIDEN без всякой помощи. Но группа этого не хотела. Так что всё остаётся по-прежнему: какое решение примет группа, такое я и уважаю. Всё.

И вот в этом году, летом, видимо, чтобы закончить всю эту вражду и разговоры о том, что Bruce говорил о Зале Славы, — хотя ко мне это всё равно не имеет отношения, — я вижу в соцсетях и получаю сообщения со всего мира: “Поздравляем, вас приняли и включат в Зал Славы Рок-н-Ролла”. Великолепно. Это буквально мечта всей моей жизни. К сожалению, я не смогу туда поехать, потому что обязан уважать решение группы…

Потом появилось сообщение от Rod'a в соцсетях: "Спасибо за включение в Зал Славы Рок-н-Ролла. К сожалению, группа будет находиться в Австралии”. Хорошо. Если это их решение, я обязан его принять. Но никто не спрашивает, насколько я сам счастлив. У меня есть свои чувства. Наверное, у Blaze'a тоже. И у Nicko тоже. Но если никто не собирается получать награду, значит, никто не придёт. Хотя, по-моему, они могли бы кого-то отправить. Другие группы так делали. Можно было бы послать Nicko. Или меня, Blaze'a и Nicko — дать нам возможность насладиться этим днём. Можно ведь найти компромисс и сохранить мир.

Я не могу скрывать, что счастлив и невероятно рад тому, что меня включили в Зал Славы Рок-н-Ролла. О подобном рассказывают внукам. Но если группа этого не хочет, если они не хотят принимать награду или присутствовать — это их решение, и я обязан его уважать. И всё снова идёт по кругу, как в “Дне сурка”. Но да, я никогда не скрывал, что очень взволнован и хотел бы поехать туда. Смогу ли — зависит не от меня. Но мне бы хотелось. Думаю, Blaze тоже был бы рад. А если нам нельзя — тогда просто спасибо за сам факт включения. Надеюсь, хотя бы какой-нибудь памятный знак мне всё же дадут, чтобы можно было повесить его на стену и показать внукам».

Когда один из ведущих спросил, не может ли Dennis просто посетить церемонию как зритель, раз уж его всё равно включили в Зал Славы, Stratton ответил:

«Наверное, мог бы. Но ты же не станешь идти за спиной у группы или менеджмента и создавать ещё больше напряжения. Мне бы хотелось, чтобы из офиса MAIDEN просто позвонили или написали и объяснили ситуацию.

Так же было и с премьерой документального фильма о MAIDEN в начале месяца. Dave Shack из офиса MAIDEN позвонил мне и сказал: “Слушай, они хотят, чтобы ты пришёл на премьеру. Ты свободен?” Я ответил: “Да, замечательно. Спасибо. Для меня честь оказаться на красной дорожке”.

Но сейчас всё гораздо важнее. Карьера подходит к концу, и я понимаю, что вряд ли буду выступать после 75–76 лет, не говоря уже о 80. Как знать? Поэтому оказаться там, почувствовать всю эту атмосферу, блеск, ажиотаж — кто бы не захотел? Но я не могу просто взять и приехать…

Хотя было бы здорово… Если им это неинтересно, если Rod не хочет идти, а группа всё равно будет в Австралии, я не вижу проблемы в том, чтобы мы пошли. Но, опять же, мне уже надоело повторять одно и то же каждый год: решение принимает группа. И я его уважаю. Если никто не идёт — значит, я должен это принять».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом