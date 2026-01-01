MICHAEL ANTHONY не против концерта памяти Эдди VAN HALEN



MICHAEL ANTHONY был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой ему вновь задали вопрос о возможности трибьют-концерта Эдди Ван Халена:



«Да, любой гитарист или музыкант мог бы организовать трибьют Эдди, но было бы здорово, ведь остальные из нас всё ещё в строю, если бы это могло произойти с нашим участием, учитывая, что мы все были в группе. Но как знать? Я не собираюсь стучать в чью-то дверь, но если кто-то постучит в мою дверь и предложит что-то, что по моему мнению будет круто… Как я уже говорил в интервью, это может быть не турне, а, возможно, пара грандиозных концертов, или, может быть, одно шоу на Восточном побережье, одно на Западном побережье, и просто полноценный трибьют и благодарность парню, который, чёрт возьми, вывел гитару на новый уровень.



Я гарантирую, что любой гитарист, который хоть что-то из себя представляет, захочет принять в этом участие, и я считаю, что это было бы потрясающе. Потому что я знаю много гитаристов… и все они горят желанием выйти на сцену и исполнить пару песен».



После того как ведущий «Trunk Nation» заявил, что гипотетический концерт-трибют Эдди Ван Халену должен состояться как можно скорее, Anthony согласился:



«Конечно, это можно сделать, время ещё не истекло, но оно поджимает, чтобы все мы, остальные участники, могли активно участвовать в этом. Потому что я определённо хотел бы принять участие в чём-то подобном».





