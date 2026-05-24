Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
Ozzy Osbourne

24 май 2026 : 		 Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи

14 май 2026 : 		 Фильм об Оззи выйдет в 2028

3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми
Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи



Как сообщает издание License Global, Джек и Шэрон Осборн подтвердили на проходившей с 19 по 21 мая выставке Licensing Expo 2026 в Лас-Вегасе, что семья Осборнов заключила партнёрское соглашение с компанией Hyperreal с целью создания «цифровой ДНК Оззи Осборна, его голоса, образа и движений», — об этом сообщил Jack.

Sharon добавила: «Возможности, которые это открывает, просто безграничны».
Hyperreal, компания, которая описывает себя как «обеспечивающую владение, контроль, эффективность и монетизацию идентичности в цифровых экосистемах», ранее создала полноразмерный, управляемый искусственным интеллектом аватар легенды комиксов Стэна Ли, который взаимодействовал с посетителями прошлогоднего Comic Con в Лос-Анджелесе. Посетители Comic Con могли за 15 долларов поговорить с голографическим Ли, который давал, как казалось, точные ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, голосом Ли. Hyperreal также разработала цифровые аватары Пола Маккартни, Notorious B.I.G. и Майка Тайсона.

Jack продолжил: «Немного пугает, насколько точно всё работает. Оззи будет существовать в цифровом виде до тех пор, пока у нас будут компьютеры. Технологии прошли такой долгий путь, что теперь это почти как копия. Можно снять шаблон для рекламы... Буквально указать, что вы хотите, чтобы цифровой Оззи делал в этой рекламе, и просто использовать его. Сейчас это очень просто».

Sharon добавила: «Вы можете спросить Оззи о чём угодно, и он ответит вам своим собственным голосом — и ответы будут такими, какими их дал бы Оззи. Мы собираемся показать это всему миру. Люди смогут поговорить с ним, и он им ответит».




КомментарииСкрыть/показать 20 )

24 май 2026
Altair21
И эти дошли... Справедливости ради надо признать я сам-то узнал про Оззи из Семейки Озборнов по МТВ
24 май 2026
Gleb Monster
аватар Стэна Ли выглядит чрезвычайно примитивно. кто-то кого-то наёбывает.
24 май 2026
ElectricRetard
Жду когда аватар Эллефсона начнет отправлять дикпики школьницам.
24 май 2026
WahrandPhain
ElectricRetard, аватар Эллефсона отправил дикпик виртуальной помощнице Алисе, все ебанулись)
24 май 2026
Гепард
Ты смотри, Дио и здесь обошел Оззи😅🤦
24 май 2026
YNWA
Кто бы, блядь, сомневался

^Hyperreal также разработала цифровые аватары Пола Маккартни, Notorious B.I.G. и Майка Тайсона.
Ну, с Бигги всё понятно, но нахера цифровые аватары Маккартни и Тайсона? Они ведь вроде живые исчо.
24 май 2026
Вашингтон Ирвинг
YNWA, ну а где ты увидишь, как Маккартни и Тайсон вместе поют? Или спаррингуются? Или в баню ходят?
24 май 2026
Орион
Надо ещё с Роскосмосом и Ростехом заключить контракт. Робот Фёдор без дела пылится на складе. И с университетом Гонконга, чтобы искусственную клон-кожу Оззи вырастить. Дальше обтянуть Фёдора и в тур. Только без сбоев. Ползущий из-за вышедших из строя ног, криво обтянутый искусственной кожей Фёдор, поющий искажённым голосом Оззи Mama, I'm coming home - и зал разрыдается, от ужаса.
24 май 2026
Dem0niac
Орион, это было прекрасно, спасибо
24 май 2026
olly71
кто то сомневался что эта семейка не будет зарабатывать на трупе ? и года не прошло .
24 май 2026
Вашингтон Ирвинг
olly71, могут мощи Оззи продавать, на развес
24 май 2026
olly71
Вашингтон Ирвинг, да ты знаешь если бы это было не противозаконно я вот уверен что они перед этим бы не остановились.
24 май 2026
R0ck_N_R0lla
Вашингтон Ирвинг, на большое количество людей не хватит, нужен гомеопатический Оззи - 1грамм мощей на 100 литров, потом фасуем в склянки по 50 или 100мл и на полки магазинов
24 май 2026
Rocky Wolfsson
R0ck_N_R0lla, как вариант кремировать сначала, затем продавать под видом целебного порошка для поднятия потенции...
24 май 2026
mohnatiy
Rocky Wolfsson, прием интраназальный, обязательно перемешать с муравьями!
24 май 2026
Rocky Wolfsson
mohnatiy, ...и запить чем-нибудь крепким )
24 май 2026
WahrandPhain
Rocky Wolfsson, можно еще с разными вкусами, со вкусом ссанины Никки Сикса уверен, миталистам залетит.
24 май 2026
gravitgroove
С их бабками его можно клонировать вообще и приобщать этих клонов на разные мероприятия, а не только цифрового ассистента. Уверен, у них есть в схроне его удаленные зубы.
Хочешь Оззи в качестве швейцара у собственного подъезда - пожалуйста! Деньги быстро отбились бы и добавили не хилый прирост. Вопрос гуманизма и цинизма.
24 май 2026
Corpsegrinder04
У Озборна и дочь уже как цифровая копия выглядит.
https://s.yimg.com/os/en/the_independent_577/79d12c118aaa1cdf48b36bbc5c540efe
 ||| =]
