Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи



Как сообщает издание License Global, Джек и Шэрон Осборн подтвердили на проходившей с 19 по 21 мая выставке Licensing Expo 2026 в Лас-Вегасе, что семья Осборнов заключила партнёрское соглашение с компанией Hyperreal с целью создания «цифровой ДНК Оззи Осборна, его голоса, образа и движений», — об этом сообщил Jack.



Sharon добавила: «Возможности, которые это открывает, просто безграничны».

Hyperreal, компания, которая описывает себя как «обеспечивающую владение, контроль, эффективность и монетизацию идентичности в цифровых экосистемах», ранее создала полноразмерный, управляемый искусственным интеллектом аватар легенды комиксов Стэна Ли, который взаимодействовал с посетителями прошлогоднего Comic Con в Лос-Анджелесе. Посетители Comic Con могли за 15 долларов поговорить с голографическим Ли, который давал, как казалось, точные ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, голосом Ли. Hyperreal также разработала цифровые аватары Пола Маккартни, Notorious B.I.G. и Майка Тайсона.



Jack продолжил: «Немного пугает, насколько точно всё работает. Оззи будет существовать в цифровом виде до тех пор, пока у нас будут компьютеры. Технологии прошли такой долгий путь, что теперь это почти как копия. Можно снять шаблон для рекламы... Буквально указать, что вы хотите, чтобы цифровой Оззи делал в этой рекламе, и просто использовать его. Сейчас это очень просто».



Sharon добавила: «Вы можете спросить Оззи о чём угодно, и он ответит вам своим собственным голосом — и ответы будут такими, какими их дал бы Оззи. Мы собираемся показать это всему миру. Люди смогут поговорить с ним, и он им ответит».







