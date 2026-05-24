23 май 2026 : 		 THE SMASHING PUMPKINS хотели бы выступить в Сфере

6 янв 2026 : 		 Новое видео YUNGBLUD, THE SMASHING PUMPKINS

14 окт 2025 : 		 THE SMASHING PUMPKINS и EREWHON выпустили новый смузи

3 окт 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

29 июн 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

13 дек 2024 : 		 Украла ли METALLICA идею у THE SMASHING PUMPKINS

1 окт 2024 : 		 CHINO MORENO присоединился на сцене к THE SMASHING PUMPKINS

14 авг 2024 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS за ИИ

21 июл 2024 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

28 июн 2024 : 		 Винил THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

29 апр 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS представили нового члена

18 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS получили более 10000 предложений

11 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS начали поиск гитариста

26 окт 2023 : 		 THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист

1 июл 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 апр 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 янв 2023 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют THE SMASHING PUMPKINS

21 сен 2022 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

12 дек 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели

29 июл 2021 : 		 Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»

15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню
|||| 23 май 2026

THE SMASHING PUMPKINS хотели бы выступить в Сфере



Billy Corgan в недавнем интервью ответил на вопрос, хотели бы THE SMASHING PUMPKINS выступить в Сфере:

«Без сомнения. Мы в этом нискольчики не сомневаемся, просто нам никто ничего не предлагал. Если бы the из Сферы пришли к нам и сказали: "Мы были бы рады, если бы вы сыграли весь [первый альбом SMASHING PUMPKINS 1995 года, получивший сертификат RIAA-diamond] "'Mellon Collie [And The Infinite Sadness]' с такой постановкой", — это бы захватило и меня. Для меня в этом есть здравое зерно — сделать что-то подобное, выстроить шоу вокруг альбома, подобно тому, как мы сделали оперу с The Lyric [Opera] в Чикаго, а теперь она отправляется в Европу. Мне такое интересно, ведь тогда есть шанс переделать песни и музыку в другой динамике. Но, исполняя альбом 30-летней давности с таким темпом и таким порядком песен и ожидать, что все будут сидеть и радоваться, я полагаю, значит хотеть от слушателей слишком многого. Вот почему мы боролись против того, чтобы просто выйти и сыграть эту пластинку».




24 май 2026
YNWA
"Mellon Collie and the Infinite Sadness", конечно, мощнейший альбомище, но "Siamese Dream" мне нравится гораздо больше. С альбома 1995 года я порой только песен 5-6 слушаю, а вот "Siamese Dream" я обычно если слушаю, то целиком. Как и "Gish", кстати.
24 май 2026
Вашингтон Ирвинг
YNWA, согласен. Причем, Mellon Collie не хуже, вообще, просто его стоило бы разделить на 2 обычных альбома, чтобы каждой песне сознание больше внимания уделяло, а то я каждый раз под конец пытаюсь вспомнить, что было в начале.
А Siamese Dream, это, конечно, великий диск. Могу его в любом настроении включить и кайфануть. Mayonaise с него одна из любимых песен вообще-вообще.
