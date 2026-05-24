23 май 2026



THE SMASHING PUMPKINS хотели бы выступить в Сфере



Billy Corgan в недавнем интервью ответил на вопрос, хотели бы THE SMASHING PUMPKINS выступить в Сфере:



«Без сомнения. Мы в этом нискольчики не сомневаемся, просто нам никто ничего не предлагал. Если бы the из Сферы пришли к нам и сказали: "Мы были бы рады, если бы вы сыграли весь [первый альбом SMASHING PUMPKINS 1995 года, получивший сертификат RIAA-diamond] "'Mellon Collie [And The Infinite Sadness]' с такой постановкой", — это бы захватило и меня. Для меня в этом есть здравое зерно — сделать что-то подобное, выстроить шоу вокруг альбома, подобно тому, как мы сделали оперу с The Lyric [Opera] в Чикаго, а теперь она отправляется в Европу. Мне такое интересно, ведь тогда есть шанс переделать песни и музыку в другой динамике. Но, исполняя альбом 30-летней давности с таким темпом и таким порядком песен и ожидать, что все будут сидеть и радоваться, я полагаю, значит хотеть от слушателей слишком многого. Вот почему мы боролись против того, чтобы просто выйти и сыграть эту пластинку».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 378

