NOFX готовят новый релиз

NOFX сообщили о том, что выпустят новый релиз, "40 Years of Fuckin' Up: Soundtrack + Score", официальный саундтрек к документальному фильму "40 Years Of Fuckin' Up", премьера которого намечена на 28 августа. В двойной винил войдет 11 треков оригинального саунтрека и 15 песен. За оригинальный саундтрек отвечал Fat Mike с дирижером Matt Nasir, все было записано с полноценным оркестром. В саундтрек вошли две ранее нереализованные композиции команды, "40 Years Of Fuckin' Up" и "We Did It Our Way", а также шесть редких треков. Релиз двойного винила с 24-страничной фотокнигой намечен на 28 августа:
01. NOFX - 40 Years Of Fuckin' Up
02. NOFX - Drugs Are Good
03. NOFX - Lazy
04. NOFX - On the Road (recorded in Omaha in 1986)
05. NOFX - We're Bros
06. NOFX - Separation of Church and Skate
07. NOFX - La Bamba
08. NOFX - Linoleum (live)
09. NOFX - Suits and Ladders
10. NOFX - Secret Society (demo)
11. NOFX - We Called It America
12. Punk Rock Cliché (acoustic)
13. NOFX - Fermented and Flailing
14. NOFX - NOFX (live 10/4/24)
15. NOFX - We Did It Our Way (live 10/6/24)
16. Fat Mike - Type One American Errorist
17. Fat Mike - Medio-Core
18. Fat Mike - Wore Out The Soles Of My Party Boots
19. Fat Mike - Where's My Slice redux
20. Fat Mike - The Desperation's Gone
21. Fat Mike - Herojuana in F Major
22. Fat Mike - Fair Leather Friends
23. Fat Mike - Kids Of The K-Hole
24. Fat Mike - Generation Z in Z# Minor
25. Fat Mike - I'm A Rat
26. Fat Mike - And Now We're Gone
