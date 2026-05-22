22 май 2026



Найден самый большой поклонник IRON MAIDEN?



По сообщению датской газеты Sjaellandske Nyheder, 53-летний Rasmus Stavnsborg из Solrød — небольшого города в Дании — владеет тем, что считается крупнейшей в мире коллекцией памятных вещей, связанной с IRON MAIDEN. В шести комнатах его дома собрано более 10 тысяч предметов, посвящённых легендарной британской группе.



Rasmus впервые загорелся идеей создать собственную версию Hard Rock Café ещё в детстве, после посещения знаменитой сети ресторанов. Только его вариант должен был быть полностью посвящён IRON MAIDEN. Сегодня вилла в Solrød Strand буквально от пола до потолка заполнена раритетами, пинбольными автоматами, самодельным баром в стиле IRON MAIDEN, барабанами, ароматическими палочками и бесчисленным количеством других предметов — всё украшено культовым маскотом группы Eddie.



Изначально коллекция занимала подвал площадью 100 квадратных метров в прежнем доме семьи в Karlslunde. Около 12 лет назад места стало не хватать, и Rasmus вместе со своей партнёршей и дочерью переехал в Solrød Strand, где коллекция выросла примерно с пяти тысяч предметов до более чем десяти тысяч.



Одним из самых необычных экспонатов является окурок сигареты, которую когда-то курил бывший вокалист IRON MAIDEN Пол Ди'Анно. Rasmus и его друзья подобрали его после встречи с певцом в одном из баров много лет назад.



«Он спросил, какого чёрта мы делаем и зачем он нам нужен. А мы ответили, что однажды клонируем его после смерти. Тогда он покачал головой и сказал, что мы какие-то странные идиоты», — со смехом вспоминает Rasmus. Пол умер в 2024 году.



Для Rasmus истории, стоящие за предметами, не менее важны, чем сами вещи.



«Если бы я просто хотел скупать всё подряд и облепить дом штуками IRON MAIDEN, это было бы проще простого. Но мне нравится, когда у каждой вещи есть история — личная или связанная с группой», — говорит он.



Он также уверен, что коллекцию нужно показывать людям, а не хранить в коробках.



«Охотник вешает на стены мёртвых животных. А я вешаю на стены вещи IRON MAIDEN, за которыми охотился по всему миру», — объясняет Rasmus.



Свой первый концерт IRON MAIDEN он посетил в 1988 году в копенгагенском KB Hallen, а с тех пор побывал более чем на 300 выступлениях. Во время тура "A Matter Of Life And Death" в 2006 году его преданность была отмечена самой группой — IRON MAIDEN вручили ему "Super Fan Pass", позволивший бесплатно посещать все концерты тура.



«Я был просто ошеломлён. Получить такое признание от самих музыкантов — это просто отвал башки», — говорит он.



Rasmus также появился в новом документальном фильме "Iron Maiden: Burning Ambition", премьера которого состоялась в начале мая. Картина рассказывает об истории группы и преданности её фанатов по всему миру.



Его семья часто путешествует вместе с ним на концерты по Европе и другим частям света. В планах на этот год — выступления в Швеции, Дании, Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе, Перу и Эквадоре, а также восхождение поход к Мачу-Пикчу.



«Мы вместе познаём мир, и это делает нашу семью только ближе», — говорит Rasmus.



Тур по коллекции Rasmus'a доступен на Sjaellandske Nyheder







+4 -0



( 16 ) просмотров: 2141

