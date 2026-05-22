*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами...
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ...
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере...
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!»
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере
Iron Maiden

22 май 2026 : 		 Найден самый большой поклонник IRON MAIDEN?

21 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Я бы хотел быть на церемонии по вводу в ЗСРнР»

19 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»

14 май 2026 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN выпускает биографию

12 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»

11 май 2026 : 		 Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»

8 май 2026 : 		 NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала
Найден самый большой поклонник IRON MAIDEN?



По сообщению датской газеты Sjaellandske Nyheder, 53-летний Rasmus Stavnsborg из Solrød — небольшого города в Дании — владеет тем, что считается крупнейшей в мире коллекцией памятных вещей, связанной с IRON MAIDEN. В шести комнатах его дома собрано более 10 тысяч предметов, посвящённых легендарной британской группе.

Rasmus впервые загорелся идеей создать собственную версию Hard Rock Café ещё в детстве, после посещения знаменитой сети ресторанов. Только его вариант должен был быть полностью посвящён IRON MAIDEN. Сегодня вилла в Solrød Strand буквально от пола до потолка заполнена раритетами, пинбольными автоматами, самодельным баром в стиле IRON MAIDEN, барабанами, ароматическими палочками и бесчисленным количеством других предметов — всё украшено культовым маскотом группы Eddie.

Изначально коллекция занимала подвал площадью 100 квадратных метров в прежнем доме семьи в Karlslunde. Около 12 лет назад места стало не хватать, и Rasmus вместе со своей партнёршей и дочерью переехал в Solrød Strand, где коллекция выросла примерно с пяти тысяч предметов до более чем десяти тысяч.

Одним из самых необычных экспонатов является окурок сигареты, которую когда-то курил бывший вокалист IRON MAIDEN Пол Ди'Анно. Rasmus и его друзья подобрали его после встречи с певцом в одном из баров много лет назад.

«Он спросил, какого чёрта мы делаем и зачем он нам нужен. А мы ответили, что однажды клонируем его после смерти. Тогда он покачал головой и сказал, что мы какие-то странные идиоты», — со смехом вспоминает Rasmus. Пол умер в 2024 году.

Для Rasmus истории, стоящие за предметами, не менее важны, чем сами вещи.

«Если бы я просто хотел скупать всё подряд и облепить дом штуками IRON MAIDEN, это было бы проще простого. Но мне нравится, когда у каждой вещи есть история — личная или связанная с группой», — говорит он.

Он также уверен, что коллекцию нужно показывать людям, а не хранить в коробках.

«Охотник вешает на стены мёртвых животных. А я вешаю на стены вещи IRON MAIDEN, за которыми охотился по всему миру», — объясняет Rasmus.

Свой первый концерт IRON MAIDEN он посетил в 1988 году в копенгагенском KB Hallen, а с тех пор побывал более чем на 300 выступлениях. Во время тура "A Matter Of Life And Death" в 2006 году его преданность была отмечена самой группой — IRON MAIDEN вручили ему "Super Fan Pass", позволивший бесплатно посещать все концерты тура.

«Я был просто ошеломлён. Получить такое признание от самих музыкантов — это просто отвал башки», — говорит он.

Rasmus также появился в новом документальном фильме "Iron Maiden: Burning Ambition", премьера которого состоялась в начале мая. Картина рассказывает об истории группы и преданности её фанатов по всему миру.

Его семья часто путешествует вместе с ним на концерты по Европе и другим частям света. В планах на этот год — выступления в Швеции, Дании, Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе, Перу и Эквадоре, а также восхождение поход к Мачу-Пикчу.

«Мы вместе познаём мир, и это делает нашу семью только ближе», — говорит Rasmus.

Тур по коллекции Rasmus'a доступен на Sjaellandske Nyheder




Комментарии 16 )

22 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Ну если бы он имя еще себе взял в честь группы, то может быть. Назвал-то он себя в честь группы Rasmus.
22 май 2026
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, нелепое имя.
Даже Бочрвф260602 пизже.
А так, что про утырка сказать. Обычный фетишист. На развале совка и у нас таких хватало. Пивные банки собирали, пачки от сигарет. Мы в школе фишки собирали с тёлками, где можно было намочить лифчик или трусы и они исчезали.
Этот вот требуху всякую от Мейденов коллекционирует. В любом случае заработанных денег хватает, чтобы мотаться по выступлениям и скупать этот скам.
Значит человек работящий, не полный маргинал.
22 май 2026
D
DHW
Corpsegrinder04, работящие люди не часто так выглядят в 55)) даже на офисной работе
22 май 2026
S
Suicide333Poly
Я так понимаю сырки, портки и козявки старых гринго он тоже собрал
22 май 2026
gravitgroove
Напишешь "больной человек" - обязательно вылезет несколько индивидов с особенностью развития мозга и начнут пытаться оспаривать, а укажешь им на любой другой культ - скажут "это другое!".
22 май 2026
father
"вместе со своей партнёршей и дочерью" - это ведь два разных человека?
22 май 2026
Вашингтон Ирвинг
father, если нет, то это Демьян
22 май 2026
Lord Iscariah
Вашингтон Ирвинг, кстати, Демьян Бедный был пидарасом, поэтому все сходится.
22 май 2026
Орион
Rasmus "Stavnsborg" Плюшкин.
22 май 2026
S
Sw0Rn
Б***ь! Да это же целый музей!
22 май 2026
Altair21
А я подумал про самого высокого/жирного персонажа назовут)
22 май 2026
Exceptional
Единственное, что в этой новости ценное - решил переслушать "Dark Letters"
22 май 2026
d
deathfry
Хорошо живут датские пенсионеры
22 май 2026
Rutger
Самое трудное у него впереди. Когда придет горькое понимание, что эта куча барахла "с историей", после неизбежного конца собирателя, будет в лучшем случае бережно вынесена на помойку.
Такие прозревшие на Авито попадаются. "Продам коллекцию винила, около 3000 шт, собирал 40 лет, есть уникальные с автографами, список по запросу, заберете все сразу - скидка".
22 май 2026
m
mohnatiy
Rutger, зачем выкидывать, загонят за хорошие бабки. И не похуй ли будет мужику после смерти, что с этим барахлом станет?)
22 май 2026
gravitgroove
mohnatiy, угасание энтузиазма на подобные неоиконы делает скидку новым председателем, а продавцу время переосмыслить свой жизненный путь и подумать, что выбрать для смысла бытия на оставшееся время и чтобы подобная бессмыслица существования более не повторилось.
