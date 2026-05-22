Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
22 май 2026 : 		 Басист SKID ROW о продолжающемся поиске вокалиста

29 апр 2026 : 		 Басист SKID ROW: «У нас было шесть вокалистов, но SABBATH все равно круче»

22 апр 2026 : 		 SKID ROW сократили список претендентов

10 апр 2026 : 		 Басист SKID ROW: «Мы прослушали уже человек триста»

9 фев 2026 : 		 SKID ROW вместе с SWEETWATER будут искать вокалиста

3 фев 2026 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы продолжаем поиски правильного участника»

29 янв 2026 : 		 Басист SKID ROW выпускает сольный альбом летом

11 окт 2025 : 		 Басист SKID ROW о запоминающихся моментах в студии

22 сен 2025 : 		 Басист SKID ROW: «Мы собираемся сделать что-то масштабное, чтобы найти подходящего человека на роль фронтмена»

24 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Соберись мы как SKID ROW, сделали бы много классной музыки!»

22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

18 июн 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»

27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»
|||| 22 май 2026

Басист SKID ROW о продолжающемся поиске вокалиста



Rachel Bolan в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как там дела с поиском вокалиста для SKID ROW:

«Что ж, мы получили видео от более чем 300 человек. И еще мы получили несколько сообщений от людей со стороны, например, от друзей из других групп, которые говорили нам: "О, я видел эту группу. Вы должны пойти и посмотреть на этого парня", и тому подобное. Итак, мы подошли к концу… Мы продолжаем делать это поэтапно. Мы смотрим видео, и там много действительно хороших певцов. Многие из них великолепны, но в музыкальном плане они не подходят для SKID ROW. Но их немного. Итак, мы подготовим видеозаписи. Затем мы решаем: "Хорошо, давайте соберемся в комнате с несколькими людьми в течение четырех дней", привлекая по два-три человека в день. И это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы переходим к этому этапу с несколькими ребятами. Мы пригласим их и поработаем пару дней, посмотрим, как это будет ощущаться вживую. Потому что вы находитесь в студии — вы знаете, как это бывает; вы могли бы сделать миллион дублей и добиться совершенства. Но мы хотим посмотреть, каково это в помещении. И потом, это еще и тусовка. Это тусовка. Это как бы вопрос: "Ты крут?" И посмотрим, как пройдет тусовка. Итак, мы с несколькими парнями находимся на этом этапе. Cейчас у нас есть такая роскошь, как свободное время. У нас не забронированы туры. Мы не занимаемся записью альбома, так что нам не нужно принимать никаких поспешных решений. Но есть несколько парней, которые вызвали у нас неподдельный интерес».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

22 май 2026
RomV
Бегите срочно просите Йохансона присоединяться. Ко всему он одну песню уже знает.
P.S. Только этого Вигго Вейна не берите
