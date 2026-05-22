22 май 2026



Басист SKID ROW о продолжающемся поиске вокалиста



Rachel Bolan в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как там дела с поиском вокалиста для SKID ROW:



«Что ж, мы получили видео от более чем 300 человек. И еще мы получили несколько сообщений от людей со стороны, например, от друзей из других групп, которые говорили нам: "О, я видел эту группу. Вы должны пойти и посмотреть на этого парня", и тому подобное. Итак, мы подошли к концу… Мы продолжаем делать это поэтапно. Мы смотрим видео, и там много действительно хороших певцов. Многие из них великолепны, но в музыкальном плане они не подходят для SKID ROW. Но их немного. Итак, мы подготовим видеозаписи. Затем мы решаем: "Хорошо, давайте соберемся в комнате с несколькими людьми в течение четырех дней", привлекая по два-три человека в день. И это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы переходим к этому этапу с несколькими ребятами. Мы пригласим их и поработаем пару дней, посмотрим, как это будет ощущаться вживую. Потому что вы находитесь в студии — вы знаете, как это бывает; вы могли бы сделать миллион дублей и добиться совершенства. Но мы хотим посмотреть, каково это в помещении. И потом, это еще и тусовка. Это тусовка. Это как бы вопрос: "Ты крут?" И посмотрим, как пройдет тусовка. Итак, мы с несколькими парнями находимся на этом этапе. Cейчас у нас есть такая роскошь, как свободное время. У нас не забронированы туры. Мы не занимаемся записью альбома, так что нам не нужно принимать никаких поспешных решений. Но есть несколько парней, которые вызвали у нас неподдельный интерес».







