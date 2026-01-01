22 май 2026



JOE SATRIANI изучал партии Эдди Ван Халена по видео других гитаристов



JOE SATRIANI в недавнем интервью поделился своими впечатлениями об участии в туре «The Best Of All Worlds» 2024 года вместе с Sammy Hagarом, в ходе которого Hagar и его коллеги по группе THE CIRCLE — Satriani и бывший басист VAN HALEN Michael Anthony — исполняли в основном композиции VAN HALEN. На вопрос, смотрел ли он старые концертные видео Эдди Ван Халена, чтобы воспроизвести партии легендарного гитариста вживую, или же ориентировался на оригинальные записи, Joe ответил:



«Конечно, я начинал с оригинальных записей и использовал свой слух, чтобы понять аккорды и аранжировку. И это — лёгкая часть. Сложность заключается в необычных вариантах аппликатуры и выборе струн.



У каждого гитариста есть свои плюсы и минусы: это может быть скорость, чувство ритма, прикосновение к струнам, тембр, интонация — всевозможные нюансы, которыми одни люди обладают в избытке, а в других областях мы, скажем так, уступаем другим гитаристам. И поэтому приходится искать решения и думать: "Что мне делать в данном случае, и как мне это обойти?" Но я думаю, что одна вещь, которая мне действительно помогла, — это потрясающее сообщество, эти гитаристы всех возрастов, посвятившие много часов тому, чтобы выяснить, как именно Эд играл многие из этих песен. И поэтому я, после того как выучил песню, проводил час или два на YouTube, просто наблюдая, как другие люди решают проблему, пытаясь имитировать игру Эда. И хотя невозможно полностью уловить эту магию, можно довольно точно повторить аппликатуру, и некоторые гитаристы справляются с этим лучше других. Было здорово сидеть перед экраном и думать: "Он делает это на первых трёх струнах. Этот парень делает это на третьей струне. Она делает это как-то ещё", — и наблюдать, как у некоторых это получается.



Есть музыканты, к примеру Phil X [гитарист BON JOVI и TRIUMPH], который играет великолепные песни VAN HALEN без вибрато. И это напоминает нам о том, что дух иногда важнее, чем простое копирование партии. Есть много способов сыграть. Когда углубляешься в какие-либо концертные клипы или если у тебя есть воспоминания о том, как ты видел VAN HALEN, как у меня, ты думаешь: "Да, Эд играл это по-разному каждый раз". Он шокировал тем, как забывал о какой-то части или намеренно не играл её так, как на записи, и просто заменял её чем-то, чего никто не ожидал. И мне это всё равно нравилось. Нужно помнить об этом».







