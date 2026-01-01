Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
[= ||| все новости группы



*

Joe Satriani

*



22 май 2026 : 		 JOE SATRIANI изучал партии Эдди Ван Халена по видео других гитаристов

13 мар 2026 : 		 JOE SATRIANI о предложении ALEX VAN HALEN

13 май 2024 : 		 JOE SATRIANI поделился видео 1992 года

30 мар 2024 : 		 JOE SATRIANI и STEVE VAI исполнили METALLICA

29 мар 2024 : 		 Новое видео JOE SATRIANI & STEVE VAI

12 мар 2024 : 		 NUNO BETTENCOURT и RICHIE KOTZEN присоединились к JOE SATRIANI

30 янв 2024 : 		 JOE SATRIANI о попытках сыграть Ван Халена

6 дек 2023 : 		 JOE SATRIANI о подражании звучанию Эдди Ван Халена в предстоящем туре

11 дек 2022 : 		 JOE SATRIANI — о несостоявшемся концерте в честь Эдди Ван Халена

1 дек 2022 : 		 Видео с выступления JOE SATRIANI, PHIL COLLEN, TOMMY EMMANUEL

18 июл 2022 : 		 PETER FRAMPTON, STEVE LUKATHER и STEVE MORSE присоединятся к JOE SATRIANI

11 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI — об обучении Kirk'a Hammett'a: «Он был целеустремлённым молодым студентом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

6 апр 2022 : 		 Вскрытие от JOE SATRIANI

18 мар 2022 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

18 фев 2022 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

20 янв 2022 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

19 май 2021 : 		 JOE SATRIANI выпускает комиксы

28 фев 2021 : 		 JOE SATRIANI в новом треке KITT WAKELEY

29 янв 2021 : 		 Трейлер к комиксам JOE SATRIANI

13 янв 2021 : 		 JOE SATRIANI выпускает комиксы

30 дек 2020 : 		 JOE SATRIANI: «Я использовал теппинг ещё до того, как услышал Эдди Ван Халена»

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE исполняет трек JOE SATRIANI

18 ноя 2020 : 		 KIERAN JOHNSTON исполняет трек JOE SATRIANI

17 ноя 2020 : 		 DOUG DOPPLER исполняет трек JOE SATRIANI

12 ноя 2020 : 		 TRAVIS WHITE исполняет трек JOE SATRIANI
Показать далее
| - |

|||| 22 май 2026

JOE SATRIANI изучал партии Эдди Ван Халена по видео других гитаристов



zoom
JOE SATRIANI в недавнем интервью поделился своими впечатлениями об участии в туре «The Best Of All Worlds» 2024 года вместе с Sammy Hagarом, в ходе которого Hagar и его коллеги по группе THE CIRCLE — Satriani и бывший басист VAN HALEN Michael Anthony — исполняли в основном композиции VAN HALEN. На вопрос, смотрел ли он старые концертные видео Эдди Ван Халена, чтобы воспроизвести партии легендарного гитариста вживую, или же ориентировался на оригинальные записи, Joe ответил:

«Конечно, я начинал с оригинальных записей и использовал свой слух, чтобы понять аккорды и аранжировку. И это — лёгкая часть. Сложность заключается в необычных вариантах аппликатуры и выборе струн.

У каждого гитариста есть свои плюсы и минусы: это может быть скорость, чувство ритма, прикосновение к струнам, тембр, интонация — всевозможные нюансы, которыми одни люди обладают в избытке, а в других областях мы, скажем так, уступаем другим гитаристам. И поэтому приходится искать решения и думать: "Что мне делать в данном случае, и как мне это обойти?" Но я думаю, что одна вещь, которая мне действительно помогла, — это потрясающее сообщество, эти гитаристы всех возрастов, посвятившие много часов тому, чтобы выяснить, как именно Эд играл многие из этих песен. И поэтому я, после того как выучил песню, проводил час или два на YouTube, просто наблюдая, как другие люди решают проблему, пытаясь имитировать игру Эда. И хотя невозможно полностью уловить эту магию, можно довольно точно повторить аппликатуру, и некоторые гитаристы справляются с этим лучше других. Было здорово сидеть перед экраном и думать: "Он делает это на первых трёх струнах. Этот парень делает это на третьей струне. Она делает это как-то ещё", — и наблюдать, как у некоторых это получается.

Есть музыканты, к примеру Phil X [гитарист BON JOVI и TRIUMPH], который играет великолепные песни VAN HALEN без вибрато. И это напоминает нам о том, что дух иногда важнее, чем простое копирование партии. Есть много способов сыграть. Когда углубляешься в какие-либо концертные клипы или если у тебя есть воспоминания о том, как ты видел VAN HALEN, как у меня, ты думаешь: "Да, Эд играл это по-разному каждый раз". Он шокировал тем, как забывал о какой-то части или намеренно не играл её так, как на записи, и просто заменял её чем-то, чего никто не ожидал. И мне это всё равно нравилось. Нужно помнить об этом».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 681

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом