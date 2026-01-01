BRET MICHAELS: «Все члены POISON договорились не играть под именем POISON без других оригинальных участников»



BRET MICHAELS опубликовал следующее сообщение:



«Недавно до моего сведения дошло, что поступило несколько предложений о выступлениях POISON в 2027 году, и поскольку завтра я отправлюсь в потрясающий Атлантик-Сити, а в субботу — в Чарльз-Таун, штат Вирджиния, и буду выступать с семьей в выходные в честь Дня памяти, а также из уважения к другим участникам POISON, чтобы отметить этот праздник, Я бы любезно попросил обсудить все предложения на неделе, следующей за Днем памяти, поскольку это выходные, посвященные Дню памяти, и поскольку я сын ветерана, и почти все члены моей семьи служили или служат в настоящее время, а также учитывая тот факт, что я буду путешествовать, так что мы все надеемся перенести обсуждение POISON 2027 на следующую неделю, что также даст мне время посмотреть, смогу ли я перенести некоторые концерты BMB [BRET MICHAELS BAND] и специальные мероприятия, которые уже запланированы на 2027 год.



Как я всегда говорил, я бесконечно благодарен и рад видеть других участников моей группы POISON на воссоединении и устроить отличное шоу для фанатов. Но, как всем известно, нам нужно о многом договориться и обсудить множество важных аспектов. Я уверен, что каждый участник с уважением отнесется к тому, чтобы обсудить это после выходных, посвященных Дню памяти, поскольку мы все знаем, что нет возможности устроить настоящее воссоединение всех оригинальных участников, если там не будут присутствовать все оригинальные члены, да мы бы и не хотели этого, да и промоутеры не захотели бы этого, поскольку POISON — это не что иное, как чем имя без оригинального C.C., Bobby, Rikki и меня, кто выкладывается на 100% душой и телом. Все участники POISON согласились, что мы не будем выступать под названием POISON без всех четырех первоначальных членов. Как известно фанатам, POISON — это источник азарта, позитивной энергии и настоящей живой музыки.



У меня отличное предчувствие, что мы все постараемся воплотить все это в жизнь в 2027 году!»







