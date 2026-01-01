Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 24
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 24
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
[= ||| все новости группы



*

Poison

*



27 май 2026 : 		 BRET MICHAELS: «Все члены POISON договорились не играть под именем POISON без других оригинальных участников»

27 май 2026 : 		 RIKKI ROCKETT: «У POISON есть предложения на 2027»

6 май 2026 : 		 BRET MICHAELS надеется на тур POISON

15 апр 2026 : 		 BRET MICHAELS верит в тур POISON в 2027 году

3 фев 2026 : 		 Барабанщик POISON сдал назад

2 фев 2026 : 		 Зачем барабанщик POISON рассказал о срыве тура

2 фев 2026 : 		 Вокалист POISON: «Я не просил себе больше денег»

28 янв 2026 : 		 Будут ли POISON искать нового вокалиста?

22 янв 2026 : 		 BRET MICHAELS ответил коллегам по POISON

19 янв 2026 : 		 RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»

17 ноя 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

16 ноя 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

13 ноя 2025 : 		 Разборки в и около POISON

28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRET MICHAELS: «Все члены POISON договорились не играть под именем POISON без других оригинальных участников»



zoom
BRET MICHAELS опубликовал следующее сообщение:

«Недавно до моего сведения дошло, что поступило несколько предложений о выступлениях POISON в 2027 году, и поскольку завтра я отправлюсь в потрясающий Атлантик-Сити, а в субботу — в Чарльз-Таун, штат Вирджиния, и буду выступать с семьей в выходные в честь Дня памяти, а также из уважения к другим участникам POISON, чтобы отметить этот праздник, Я бы любезно попросил обсудить все предложения на неделе, следующей за Днем памяти, поскольку это выходные, посвященные Дню памяти, и поскольку я сын ветерана, и почти все члены моей семьи служили или служат в настоящее время, а также учитывая тот факт, что я буду путешествовать, так что мы все надеемся перенести обсуждение POISON 2027 на следующую неделю, что также даст мне время посмотреть, смогу ли я перенести некоторые концерты BMB [BRET MICHAELS BAND] и специальные мероприятия, которые уже запланированы на 2027 год.

Как я всегда говорил, я бесконечно благодарен и рад видеть других участников моей группы POISON на воссоединении и устроить отличное шоу для фанатов. Но, как всем известно, нам нужно о многом договориться и обсудить множество важных аспектов. Я уверен, что каждый участник с уважением отнесется к тому, чтобы обсудить это после выходных, посвященных Дню памяти, поскольку мы все знаем, что нет возможности устроить настоящее воссоединение всех оригинальных участников, если там не будут присутствовать все оригинальные члены, да мы бы и не хотели этого, да и промоутеры не захотели бы этого, поскольку POISON — это не что иное, как чем имя без оригинального C.C., Bobby, Rikki и меня, кто выкладывается на 100% душой и телом. Все участники POISON согласились, что мы не будем выступать под названием POISON без всех четырех первоначальных членов. Как известно фанатам, POISON — это источник азарта, позитивной энергии и настоящей живой музыки.

У меня отличное предчувствие, что мы все постараемся воплотить все это в жизнь в 2027 году!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 165

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом