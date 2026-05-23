Новое видео SONS OF LIBERTY

Jon Schaffer представил видео на композицию SONS OF LIBERTY "Full Spectrum Dominance", которая взята из выпущенного сборника "Sons Of Liberty - Thought Crimes (Volumes 1 & 2)", включающего новые миксы альбома "Brush-fires Of The Mind" 2009 года и ЕР 2011 года "Spirit Of The Times". В цифровом виде релиз уже доступен, а на физическом носителе The Circle Music выпустят виниловые версии, лимитированный бокс и версию на кассете четвертого июля.
CD:
01. Jekyll Island
02. Full Spectrum Dominance
03. False Flag
04. Our Dying Republic
05. Molon Labe
06. Indentured Servitude
07. Feeling Helpless?
08. Don't Tread On Me
09. The Cleansing Wind
10. Mind Control
11. Alive
12. Tree Of Liberty
13. Spirit of the Times
14. We The People
15. *Jekyll Island (Full Version)
Виниловый вариант:
Side 1
01. Jekyll Island
02. Don't Tread On Me
03. False Flag
04. Our Dying Republic
05. Indentured Servitude
Side 2
01. Tree Of Liberty
02. Feeling Helpless?
03. The Cleansing Wind
04. We The People
Side 3
01. Alive
02. Full Spectrum Dominance
03. Molon Labe
04. Mind Control
05. Spirit of the Times
Side 4
01. Jekyll Island (Demo)
02. Don't Tread On Me (Demo)
03. False Flag (Demo)
04. Our Dying Republic (Demo)
05. Indentured Servitude (Demo)
Ну, у него же есть песни которые он в соло поет (Stormrider).
Возможно даже целый сэт бы вытянул, но нахуя, если можно взять вокалиста который поет пизже и занят только вокалом. Благо в Айседах начиная с Барлоу все вокалисты разъеб.
Местами Дэйва Паддена напоминает. В порядке.