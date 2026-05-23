23 май 2026



Новое видео SONS OF LIBERTY



Jon Schaffer представил видео на композицию SONS OF LIBERTY "Full Spectrum Dominance", которая взята из выпущенного сборника "Sons Of Liberty - Thought Crimes (Volumes 1 & 2)", включающего новые миксы альбома "Brush-fires Of The Mind" 2009 года и ЕР 2011 года "Spirit Of The Times". В цифровом виде релиз уже доступен, а на физическом носителе The Circle Music выпустят виниловые версии, лимитированный бокс и версию на кассете четвертого июля.



CD:



01. Jekyll Island

02. Full Spectrum Dominance

03. False Flag

04. Our Dying Republic

05. Molon Labe

06. Indentured Servitude

07. Feeling Helpless?

08. Don't Tread On Me

09. The Cleansing Wind

10. Mind Control

11. Alive

12. Tree Of Liberty

13. Spirit of the Times

14. We The People

15. *Jekyll Island (Full Version)



Виниловый вариант:



Side 1



01. Jekyll Island

02. Don't Tread On Me

03. False Flag

04. Our Dying Republic

05. Indentured Servitude



Side 2



01. Tree Of Liberty

02. Feeling Helpless?

03. The Cleansing Wind

04. We The People



Side 3



01. Alive

02. Full Spectrum Dominance

03. Molon Labe

04. Mind Control

05. Spirit of the Times



Side 4



01. Jekyll Island (Demo)

02. Don't Tread On Me (Demo)

03. False Flag (Demo)

04. Our Dying Republic (Demo)

05. Indentured Servitude (Demo)







+1 -1



( 7 ) просмотров: 1020

