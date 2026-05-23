Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
[= ||| все новости группы



*

Sons of Liberty

*
| - |

|||| 23 май 2026

Новое видео SONS OF LIBERTY



zoom
Jon Schaffer представил видео на композицию SONS OF LIBERTY "Full Spectrum Dominance", которая взята из выпущенного сборника "Sons Of Liberty - Thought Crimes (Volumes 1 & 2)", включающего новые миксы альбома "Brush-fires Of The Mind" 2009 года и ЕР 2011 года "Spirit Of The Times". В цифровом виде релиз уже доступен, а на физическом носителе The Circle Music выпустят виниловые версии, лимитированный бокс и версию на кассете четвертого июля.

CD:

01. Jekyll Island
02. Full Spectrum Dominance
03. False Flag
04. Our Dying Republic
05. Molon Labe
06. Indentured Servitude
07. Feeling Helpless?
08. Don't Tread On Me
09. The Cleansing Wind
10. Mind Control
11. Alive
12. Tree Of Liberty
13. Spirit of the Times
14. We The People
15. *Jekyll Island (Full Version)

Виниловый вариант:

Side 1

01. Jekyll Island
02. Don't Tread On Me
03. False Flag
04. Our Dying Republic
05. Indentured Servitude

Side 2

01. Tree Of Liberty
02. Feeling Helpless?
03. The Cleansing Wind
04. We The People

Side 3

01. Alive
02. Full Spectrum Dominance
03. Molon Labe
04. Mind Control
05. Spirit of the Times

Side 4

01. Jekyll Island (Demo)
02. Don't Tread On Me (Demo)
03. False Flag (Demo)
04. Our Dying Republic (Demo)
05. Indentured Servitude (Demo)




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 май 2026
Exceptional
"The Circle Music" - это Manowar? Он что, ебанулся с ними контракт подписывать?
23 май 2026
olly71
Exceptional, "The Circle Music" - это небольшой греческий лейбл . а Мановар это Magic Circle Music. ps Когда первый раз услышал Sons Of Liberty то поразился какой у Шаффера классный вокал он вполне мог бы и сам петь в ICED EARTH но скорее всего просто не вытягивает одновременно играть на гитаре и петь на концертах.
23 май 2026
Exceptional
olly71, ну как будто вариант не лучше
23 май 2026
ElectricRetard
olly71, >но скорее всего просто не вытягивает одновременно играть на гитаре и петь на концертах
Ну, у него же есть песни которые он в соло поет (Stormrider).
Возможно даже целый сэт бы вытянул, но нахуя, если можно взять вокалиста который поет пизже и занят только вокалом. Благо в Айседах начиная с Барлоу все вокалисты разъеб.
23 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Sons of Liberty - любимая часть MGS.
23 май 2026
father
Вашингтон Ирвинг, вроде ещё есть группы Phantom Pain и Ground Zero:)
23 май 2026
Corpsegrinder04
У Шаффера голос под любую группу типа Exodus/Annihilator/Athrax/King. Идеально бы вписался вместо нынешних маргиналов.
Местами Дэйва Паддена напоминает. В порядке.
просмотров: 1020

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом