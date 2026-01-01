Вокалист STAIND представил новый трек



AARON LEWIS сообщил о том, что 17 июля на Big Machine Label Group состоится релиз нового сольного кантри-альбома "Give My Country Back", первый сингл "Give My Country Back", доступен ниже:



01. The Door

02. Bad Thing To Be Good At

03. Too High For This

04. List Of Things To Quit

05. Give My Country Back

06. People I've Known

07. Let Go Like The Rain

08. A Showman's Life

09. Keeping Up With The Jonesin'

10. Duct Tape And Bailin' Wire







