Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Меня разочаровало, что члены IRON MAIDEN отказались принимать участие в фильме»



Режиссер фильма о Поле Ди'Анно Wes Orshoski в недавнем интервью поговорил о новом фильме "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" и работе с Полом:



«Я снимал его с перерывами с 2017 по 2023 год. Пол мог быть абсолютным душкой, замечательным человеком, а мог превращаться в настоящего демона. И я постарался показать в фильме обе его стороны. Мне очень нравилось находиться рядом с тем лёгким, постоянно шутящим и весёлым парнем. Когда у него было хорошее настроение, с ним было невероятно круто и весело. Вообще без эго. Но когда наружу вылезал его мистер Хайд, это могло быть неприятно для всех, кто находился поблизости. И, по сути, он особо не извинялся за эту жёсткость. Хотя при этом я несколько раз видел, как он срывался, а потом почти сразу понимал, что ему самому от этого ужасно.



Нужно понимать, что я снимал его в один из самых тяжёлых периодов его жизни. Представьте, в каком состоянии была бы ваша психика, если бы вы почти десять лет были прикованы к инвалидному креслу, отчаянно пытались заново собрать свою жизнь по кускам, а за вами при этом постоянно ходила камера. Лично я бы такого не выдержал. Поэтому, вспоминая самые мрачные моменты, я всегда стараюсь держать это в голове.



Если честно, работа с Полому меня многому научила. Когда фильм затянулся на несколько лет, я помню, как снимал его в реабилитационном центре в Хорватии, и в какой-то момент мы серьёзно сцепились прямо при включённой камере — просто орали друг на друга. Спустя несколько лет я пересмотрел этот материал уже с другой точки зрения и понял, что он был абсолютно прав во всём, за что тогда на меня наезжал. Я позвонил ему, чтобы извиниться. Он в тот момент был в Мексике, и ему было вообще плевать. Его куда больше интересовало, какие тако заказать на обед. Так что, насколько бы заслуженно его ни называли The Beast, в нём всё же была определённая человечность и даже какая-то внутренняя мягкость».



На вопрос, поддерживал ли он связь с лагерем IRON MAIDEN во время работы над документальным фильмом “Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer”, Orshoski ответил:



«Самое первое, что я сделал после подписания контракта с Cleopatra, — позвонил менеджменту IRON MAIDEN. Менеджер MAIDEN Rod Smallwood был очень вежлив, но сразу сказал мне, что ни он, ни нынешние участники группы принимать участие не будут. Конечно, это было огромным разочарованием, хотя и не стало сюрпризом. Но в итоге я очень рад сказать, что Steve Harris и остальные ребята всё же появляются в этой ленте».



Metal Hammer описал новую работу Orshoski как «душераздирающий взгляд на разочарование и хрупкое состояние Ди'Анно в один из самых тяжёлых периодов его жизни, с предельно честным и неприглаженным подходом, который служит наследию Пола куда лучше любой стерильной панегирики», тогда как Metal Talk назвал фильм «жёстким, мрачным и интимным документальным рассказом о трагических последних годах жизни оригинального вокалиста IRON MAIDEN, Пола Ди'Анно».







