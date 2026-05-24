Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Меня разочаровало, что члены IRON MAIDEN отказались принимать участие в фильме»

|
|
|
все новости группы
|
Великобритания
11 апр 2024 :
|
PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»
14 дек 2023 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
17 окт 2023 :
|
PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»
13 окт 2023 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
22 авг 2023 :
|
Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO
9 июл 2023 :
|
PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет
3 июн 2023 :
|
Новое видео WARHORSE
3 май 2023 :
|
Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE
29 мар 2023 :
|
PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»
20 дек 2022 :
|
PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме
16 дек 2022 :
|
PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN
14 ноя 2022 :
|
PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм
3 окт 2022 :
|
Видео с выступления PAUL DI’ANNO
13 сен 2022 :
|
PAUL DI’ANNO перенёс операцию
12 июл 2022 :
|
PAUL DI’ANNO встретился с KISS
26 июн 2022 :
|
PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»
21 июн 2022 :
|
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
21 июн 2022 :
|
Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом
29 май 2022 :
|
PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»
23 май 2022 :
|
PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу
23 май 2022 :
|
STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO
13 май 2022 :
|
PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE
29 апр 2022 :
|
PAUL DI'ANNO полон оптимизма
22 мар 2022 :
|
PAUL DI'ANNO готовится к операции
15 фев 2022 :
|
PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»
4 янв 2022 :
|
Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
4 дек 2021 :
|
Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
28 ноя 2021 :
|
Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях
6 окт 2021 :
|
PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже
6 июл 2021 :
|
Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO
13 апр 2021 :
|
Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали
19 янв 2021 :
|
Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO
27 мар 2020 :
|
Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов
29 фев 2020 :
|
PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение
16 дек 2019 :
|
Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»
1 ноя 2019 :
|
PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом
7 июл 2016 :
|
PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак
7 июл 2016 :
|
У PAUL DI'ANNO рак?
17 май 2016 :
|
PAUL DI'ANNO попал в больницу
22 апр 2016 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
27 мар 2016 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
5 янв 2016 :
|
Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"
9 дек 2015 :
|
PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE
9 ноя 2015 :
|
PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»
20 авг 2015 :
|
PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции
13 авг 2015 :
|
PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»
26 июн 2015 :
|
PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»
28 май 2015 :
|
PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»
7 апр 2015 :
|
PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»
1 янв 2015 :
|
PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES
8 дек 2014 :
|
Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO
23 ноя 2014 :
|
PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни
27 окт 2014 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
22 сен 2014 :
|
Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
4 сен 2014 :
|
Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
30 июл 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового DVD PAUL DI'ANNO
10 июл 2014 :
|
Трейлер нового DVD PAUL DI'ANNO
7 апр 2014 :
|
PAUL DI'ANNO снимет концерт в Польше
21 дек 2013 :
|
PAUL DI'ANNO исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST
9 ноя 2013 :
|
PAUL DI'ANNO выступил с трибьют-группой IRON MAIDEN
12 окт 2013 :
|
PAUL DI'ANNO в песне RUSHMORE
9 окт 2013 :
|
PAUL DI'ANNO: "Я не оперный певец и не балерина"
11 апр 2013 :
|
Видео исполнения новой песни PAUL DI'ANNO
16 мар 2013 :
|
PAUL DI'ANNO о Клайве Бёрре
18 янв 2013 :
|
PAUL DI'ANNO записал песню с RUSHMORE
11 дек 2012 :
|
PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили песню IRON MAIDEN
15 ноя 2012 :
|
PAUL DI'ANNO фанату: 'Если любишь BRUCE'a DICKINSON'a, иди домой и слушай его записи!"
2 сен 2012 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 июл 2012 :
|
PAUL DI'ANNO поедет в прощальное турне
6 мар 2012 :
|
PAUL DI'ANNO на новом альбоме PRASSEIN ALOGA
13 фев 2012 :
|
Автограф-сессия PAUL DI`ANNO и BLAZE BAYLEY
9 фев 2012 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
7 янв 2012 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
14 ноя 2011 :
|
PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
10 ноя 2011 :
|
PAUL DI'ANNO перезаписал "Running Free"
9 ноя 2011 :
|
Новое демо PAUL'a DI'ANNO
21 авг 2011 :
|
PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
12 мар 2011 :
|
Paul'a Di'Anno посадили
14 фев 2011 :
|
Paul Di'Anno (ex-IRON MAIDEN) может попасть в тюрьму
10 янв 2011 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 дек 2010 :
|
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
23 сен 2009 :
|
Автобиография бывшего вокалиста IRON MAIDEN Paul Di'Anno будет выпущена в мягком переплете
16 май 2007 :
|
PAUL DI'ANNO исполнит песни IRON MAIDEN с симфоническим оркестром
16 апр 2006 :
|
PAUL DI'ANNO: Новый сольник в мае
25 фев 2006 :
|
PAUL DI'ANNO выпустит новый альбом в мае
|
|
|
сегодня
Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Меня разочаровало, что члены IRON MAIDEN отказались принимать участие в фильме»
Режиссер фильма о Поле Ди'Анно Wes Orshoski в недавнем интервью поговорил о новом фильме "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" и работе с Полом:
«Я снимал его с перерывами с 2017 по 2023 год. Пол мог быть абсолютным душкой, замечательным человеком, а мог превращаться в настоящего демона. И я постарался показать в фильме обе его стороны. Мне очень нравилось находиться рядом с тем лёгким, постоянно шутящим и весёлым парнем. Когда у него было хорошее настроение, с ним было невероятно круто и весело. Вообще без эго. Но когда наружу вылезал его мистер Хайд, это могло быть неприятно для всех, кто находился поблизости. И, по сути, он особо не извинялся за эту жёсткость. Хотя при этом я несколько раз видел, как он срывался, а потом почти сразу понимал, что ему самому от этого ужасно.
Нужно понимать, что я снимал его в один из самых тяжёлых периодов его жизни. Представьте, в каком состоянии была бы ваша психика, если бы вы почти десять лет были прикованы к инвалидному креслу, отчаянно пытались заново собрать свою жизнь по кускам, а за вами при этом постоянно ходила камера. Лично я бы такого не выдержал. Поэтому, вспоминая самые мрачные моменты, я всегда стараюсь держать это в голове.
Если честно, работа с Полому меня многому научила. Когда фильм затянулся на несколько лет, я помню, как снимал его в реабилитационном центре в Хорватии, и в какой-то момент мы серьёзно сцепились прямо при включённой камере — просто орали друг на друга. Спустя несколько лет я пересмотрел этот материал уже с другой точки зрения и понял, что он был абсолютно прав во всём, за что тогда на меня наезжал. Я позвонил ему, чтобы извиниться. Он в тот момент был в Мексике, и ему было вообще плевать. Его куда больше интересовало, какие тако заказать на обед. Так что, насколько бы заслуженно его ни называли The Beast, в нём всё же была определённая человечность и даже какая-то внутренняя мягкость».
На вопрос, поддерживал ли он связь с лагерем IRON MAIDEN во время работы над документальным фильмом “Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer”, Orshoski ответил:
«Самое первое, что я сделал после подписания контракта с Cleopatra, — позвонил менеджменту IRON MAIDEN. Менеджер MAIDEN Rod Smallwood был очень вежлив, но сразу сказал мне, что ни он, ни нынешние участники группы принимать участие не будут. Конечно, это было огромным разочарованием, хотя и не стало сюрпризом. Но в итоге я очень рад сказать, что Steve Harris и остальные ребята всё же появляются в этой ленте».
Metal Hammer описал новую работу Orshoski как «душераздирающий взгляд на разочарование и хрупкое состояние Ди'Анно в один из самых тяжёлых периодов его жизни, с предельно честным и неприглаженным подходом, который служит наследию Пола куда лучше любой стерильной панегирики», тогда как Metal Talk назвал фильм «жёстким, мрачным и интимным документальным рассказом о трагических последних годах жизни оригинального вокалиста IRON MAIDEN, Пола Ди'Анно».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).