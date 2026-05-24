Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
Paul Di'Anno

*



24 май 2026 : 		 Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Меня разочаровало, что члены IRON MAIDEN отказались принимать участие в фильме»

16 май 2026 : 		 Фильм о Поле Ди'Анно выйдет в июле

2 фев 2026 : 		 Выходит статуэтка PAUL DI'ANNO

29 янв 2026 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет летом

24 дек 2025 : 		 Концерт PAUL DI'ANNO был записан за два месяца до смерти

1 дек 2025 : 		 Финальный концертный релиз PAUL DI'ANNO выйдет в 2026

23 окт 2025 : 		 "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" выйдет в 2026

4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»
Режиссер фильма о Поле Ди'Анно: «Меня разочаровало, что члены IRON MAIDEN отказались принимать участие в фильме»



Режиссер фильма о Поле Ди'Анно Wes Orshoski в недавнем интервью поговорил о новом фильме "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" и работе с Полом:

«Я снимал его с перерывами с 2017 по 2023 год. Пол мог быть абсолютным душкой, замечательным человеком, а мог превращаться в настоящего демона. И я постарался показать в фильме обе его стороны. Мне очень нравилось находиться рядом с тем лёгким, постоянно шутящим и весёлым парнем. Когда у него было хорошее настроение, с ним было невероятно круто и весело. Вообще без эго. Но когда наружу вылезал его мистер Хайд, это могло быть неприятно для всех, кто находился поблизости. И, по сути, он особо не извинялся за эту жёсткость. Хотя при этом я несколько раз видел, как он срывался, а потом почти сразу понимал, что ему самому от этого ужасно.

Нужно понимать, что я снимал его в один из самых тяжёлых периодов его жизни. Представьте, в каком состоянии была бы ваша психика, если бы вы почти десять лет были прикованы к инвалидному креслу, отчаянно пытались заново собрать свою жизнь по кускам, а за вами при этом постоянно ходила камера. Лично я бы такого не выдержал. Поэтому, вспоминая самые мрачные моменты, я всегда стараюсь держать это в голове.

Если честно, работа с Полому меня многому научила. Когда фильм затянулся на несколько лет, я помню, как снимал его в реабилитационном центре в Хорватии, и в какой-то момент мы серьёзно сцепились прямо при включённой камере — просто орали друг на друга. Спустя несколько лет я пересмотрел этот материал уже с другой точки зрения и понял, что он был абсолютно прав во всём, за что тогда на меня наезжал. Я позвонил ему, чтобы извиниться. Он в тот момент был в Мексике, и ему было вообще плевать. Его куда больше интересовало, какие тако заказать на обед. Так что, насколько бы заслуженно его ни называли The Beast, в нём всё же была определённая человечность и даже какая-то внутренняя мягкость».

На вопрос, поддерживал ли он связь с лагерем IRON MAIDEN во время работы над документальным фильмом “Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer”, Orshoski ответил:

«Самое первое, что я сделал после подписания контракта с Cleopatra, — позвонил менеджменту IRON MAIDEN. Менеджер MAIDEN Rod Smallwood был очень вежлив, но сразу сказал мне, что ни он, ни нынешние участники группы принимать участие не будут. Конечно, это было огромным разочарованием, хотя и не стало сюрпризом. Но в итоге я очень рад сказать, что Steve Harris и остальные ребята всё же появляются в этой ленте».

Metal Hammer описал новую работу Orshoski как «душераздирающий взгляд на разочарование и хрупкое состояние Ди'Анно в один из самых тяжёлых периодов его жизни, с предельно честным и неприглаженным подходом, который служит наследию Пола куда лучше любой стерильной панегирики», тогда как Metal Talk назвал фильм «жёстким, мрачным и интимным документальным рассказом о трагических последних годах жизни оригинального вокалиста IRON MAIDEN, Пола Ди'Анно».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 май 2026
T
ThrashCrow
Стив проплатил Полу операцию. Учитывая очень нелестные комментарии Пола о Стиве, а также регулярное мастейновское поливание говном Iron Maiden, он не бьл обязан помогать.
24 май 2026
gravitgroove
Надеюсь, фильм будет поинтереснее и более развернутый, чем абсолютно рафинированный и урезанный на детали "Burning Ambition". Очень жаль, что здесь нет отдела для рецензирования фильмов, связанных с рок-музыкой.
