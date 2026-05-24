Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
24 май 2026 : 		 Новое видео The HU

21 май 2026 : 		 Новый альбом THE HU выйдет летом

22 мар 2026 : 		 Новое видео THE HU

10 мар 2026 : 		 THE HU попали в саундтрек

24 янв 2026 : 		 Новое видео THE HU

16 июн 2025 : 		 Новый трек THE HU

4 окт 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от THE HU

7 июл 2024 : 		 Новое видео THE HU

6 май 2024 : 		 Концертное видео THE HU

6 окт 2023 : 		 Новое видео THE HU

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE HU

7 май 2023 : 		 Акустика от THE HU

24 апр 2023 : 		 Видео с текстом от THE HU

31 мар 2023 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео THE HU

10 фев 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS в новом видео THE HU

28 ноя 2022 : 		 THE HU получили награду ЮНЕСКО

5 сен 2022 : 		 Новое видео THE HU

19 авг 2022 : 		 Новое видео THE HU

8 июл 2022 : 		 Новое видео THE HU

13 май 2022 : 		 Новое видео THE HU

27 апр 2022 : 		 Видео с выступления THE HU

29 янв 2021 : 		 Монголия выпустила монету в честь THE HU

4 дек 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE HU

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE HU

13 июл 2020 : 		 Документальный фильм от THE HU

5 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео THE HU
Новое видео The HU



'Lost Soul' (feat. Jonny Hawkins), новое видео The HU, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hun", выход которого намечен на 24 июля на Better Noise Music:

01. Warrior Chant
02. Lost Soul *
03. The Men
04. Echoes Of My Father
05. Shadow
06. Horsemen
07. Greed
08. The Real You
09. Grey Hun
10. Universe
11. Second Face

* Version of "Lost Soul" featuring Jonny Hawkins of NOTHING MORE will only appear on the digital version of "Hun"




24 май 2026
Altair21
Бля, а вполне прикольно) ток кучеряш вообще на монгола не похож конечно)))
