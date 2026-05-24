Новое видео The HU



'Lost Soul' (feat. Jonny Hawkins), новое видео The HU, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hun", выход которого намечен на 24 июля на Better Noise Music:



01. Warrior Chant

02. Lost Soul *

03. The Men

04. Echoes Of My Father

05. Shadow

06. Horsemen

07. Greed

08. The Real You

09. Grey Hun

10. Universe

11. Second Face



* Version of "Lost Soul" featuring Jonny Hawkins of NOTHING MORE will only appear on the digital version of "Hun"







