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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Chevelle

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Барабанщик CHEVELLE о подкладках



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Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler также не остался в стороне от обсуждений, зло или добро использование ранее записанной музыки в ходе концертных выступлений:

«У нас такого нет, ничего. Только трое парней, играющих музыку. Появляется столько групп, у которых одна запись за другой. Некоторые из этих ребят — и я не буду называть имен — вообще ничего не играют. Всё — на пленке. Ну да не буду углубляться. Но это чистая правда. И знаете, в чем дело — я не думаю, что кому-то это реально интересно. Честно говоря, я не думаю, что кому-то есть до этого дело.

Я тебе вот что скажу, чувак. Как барабанщик, я могу тебе сказать, что когда я узнал, что многие из этих барабанщиков на самом деле не играют свои партии — они играют часть, но не играют двойные, то я подумал: «О, мне стало гораздо легче», потому что я это не могу. Это дико».




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