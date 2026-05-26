THE GATHERING открыли тур

Группа THE GATHERING времен альбома Mandylion открыла европейский тру выступлением 19 мая в O2 Shepherds Bush Empire, London, United Kingdom — видео доступно ниже:
01. Mandylion (intro)
02. Eléanor
03. Fear The Sea
04. In Motion #1
05. On Most Surfaces (Inuït)
06. Broken Glass
07. Waking Hour
08. Probably Built In The Fifties
09. Analog Park
10. In Motion #2
11. Leaves
12. Sand And Mercury
13. Strange Machines
А новый альбом как-то даже и не хочется. Опыт показывает, что в большинстве случаев ожидания не оправдываются даже наполовину.