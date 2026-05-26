The Gathering

26 май 2026 : 		 THE GATHERING открыли тур

22 апр 2026 : 		 У "старого" состава THE GATHERING нет планов дальше 26 года

30 дек 2025 : 		 SILJE WERGELAND покидает THE GATHERING

22 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления THE GATHERING'97

2 сен 2025 : 		 Как в THE GATHERING вернулась Anneke

29 авг 2025 : 		 THE GATHERING отметили юбилей "Mandylion"

18 авг 2025 : 		 Винилы THE GATHERING выйдут осенью

9 июл 2025 : 		 Концертное видео THE GATHERING'96

3 июл 2025 : 		 THE GATHERING отметили 30-летие "Mandylion"

25 апр 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о будущих концертах с THE GATHERING

22 апр 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN не собирается в тур с THE GATHERING. Пока

14 дек 2024 : 		 THE GATHERING добавили концертов

10 дек 2024 : 		 THE GATHERING отметят юбилей "Mandylion"

3 июн 2024 : 		 THE GATHERING получили золото

10 фев 2022 : 		 Новое видео THE GATHERING

3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

27 фев 2021 : 		 THE GATHERING пишут альбом

16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте
|||| 26 май 2026

THE GATHERING открыли тур



Группа THE GATHERING времен альбома Mandylion открыла европейский тру выступлением 19 мая в O2 Shepherds Bush Empire, London, United Kingdom — видео доступно ниже:

01. Mandylion (intro)
02. Eléanor
03. Fear The Sea
04. In Motion #1
05. On Most Surfaces (Inuït)
06. Broken Glass
07. Waking Hour
08. Probably Built In The Fifties
09. Analog Park
10. In Motion #2
11. Leaves
12. Sand And Mercury
13. Strange Machines

Encore:

14. Travel
15. Saturnine




26 май 2026
Altair21
Отлично, отлично например. Я в Стамбул махану. Правда пару-тройку песен в сет листе я бы поменял, но и так сойдёт
26 май 2026
F
Fo0x
Сначала 3rd and the mortal с Кари восстали из небытия, теперь Анька решила былые времена вспомнить. История сделала полный кпуг получается. Хорошо если бы еще альбом запилили.
26 май 2026
Hellg
Fo0x, кари Руэслаттен крутая и Tears Laid in Earth очень хорош, но всё-таки период творчества с Энн-Мари Эдвардсон мне нравится больше.
А новый альбом как-то даже и не хочется. Опыт показывает, что в большинстве случаев ожидания не оправдываются даже наполовину.
 ||| =]
