ROY KHAN: «Стараюсь добиться звучания KAMELOT с моим участием»



ROY KHAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как изменяется процесс сочинения сольного артиста от работы в группе:



«Знаете, да все примерно как и с Thomas'ом, когда мы либо забирались в горы, либо находили какие-то изолированные от всех места. Очень важно уметь по-настоящему сосредоточиться, когда ты пишешь песни. И я вроде как делаю то же самое с Tore [Østby], а сейчас я делаю то же самое с парнем по имени Caio Kehyayan из Бразилии, гитаристом, а также с Adrienne Cowan из SEVEN SPIRES. У нас было несколько сессий по сочинению материала.



Дело в том, что мне нужен кто-то, кто умеет играть на гитаре. Есть вещи, в которых я довольно хорош, и есть вещи, в которых я не настолько хорош. Я играю на гитаре и пианино, но технически я не совсем готов к тому, чтобы написать эти песни так, как они должны быть. А еще мы встретились с Sascha Paeth, продюсером KAMELOT. И, да, мы все в восторге от команды и выхода нового сольного материала».



Говоря о том, чего фанаты могут ожидать от музыки на его грядущем сольном альбоме, Roy сказал:



«Этот альбом будет… Я имею в виду, что это неизбежно будет своего рода смесь CONCEPTION и KAMELOT, поскольку я участвую в написании песен и, конечно, занимаюсь всеми текстами и вокалом. Но я пытаюсь передать звучание, которое было у KAMELOT, когда я был в группе. Такова идея. Но я не особо задумываюсь о том, как я это делаю. Хорошая песня — это просто хорошая песня. Однако в глубине души я хочу именно этого. Мне это кажется естественным.



Есть так много способов написать песню. Но обычно я просто сажусь либо за пианино, либо за гитару, либо я сажусь с гитаристом, и мы просто джемуем и пытаемся выловить из этого джема золото, а затем воплощаем маленькие идеи в полноценные песни».



На вопрос, каково было после стольких лет снова работать с Sascha и его партнером, Michael "Miro" Rodenberg, Roy ответил:



«Здорово. Эти ребята очень крутые. И мы встречались с ними в Вольфсбурге [Германия] две недели назад, было реально хорошо. Я увидел Miro впервые за 18 лет или около того. Это было очень круто. Мы встретились в маленьком кафе, где всегда ужинали, все было очень мило!»







