Зачем TARJA стала тяжелее?



TARJA TURUNEN в недавнем интервью ответила на вопрос, почему сейчас было решено записать более тяжелый, чем несколько прошлых, альбом:



«Уже некоторое время я искала тяжёлый звук для своих альбомов. Я продюсирую свои альбомы самостоятельно вместе с мужем ещё со второго альбома, и мы работаем как одна команда. Мы работаем вместе уже очень долго. Дело в том, что мои познания в области музыки, моя первая любовь в музыке — это классика. Я начала заниматься ею, когда мне было шесть лет. Позже я занялась классическим пением, и это была моя первая любовь в музыке, и я приобрела знания, изучая классическую музыку много лет. Так что у меня самые глубокие познания в оркестровой, симфонической части в моих композициях или в моей сегодняшней музыке. Но когда речь заходит о тяжёлом металле, о звучании группы, я достигаю этой тяжести на своих концертах. Моя группа всегда звучит очень тяжело на живых выступлениях, и мне это нравится. Мне это всегда нравилось. Эта мощь поддерживает мой сильный голос. Но мне не удавалось достичь этого при записи альбомов, мне этого не хватало. Поэтому я хотела поработать со звукорежиссёром Neal Avron над этим альбомом, который мог бы изменить ситуацию и помочь мне. Мы с ним приятно побеседовали, и работать с ним над этим альбомом было настоящим удовольствием, потому что теперь он действительно звучит тяжело. И я очень довольна результатом».



Трек-лист:



01. Frisson Noir

02. The Eternal Return

03. Leap Of Faith (feat. Marko Hietala)

04. At Sea (feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)

05. Blaze Forever

06. The Trace Outlives (feat. Sayo Komada)

07. Tango (feat. APOCALYPTICA)

08. Anemoia (feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)

09. I Don't Care (feat. Dani Filth)

10. Against The Odds (feat. Chad Smith)







