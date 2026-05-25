IRON MAIDEN впервые за 38 лет сыграли Infinite Dreams



IRON MAIDEN выступлением 23 мая на Olympic Athletic Center of Athens (OAKA), Athens, Greece, открыли новую часть тура "Run For Your Lives".



«Мы не могли придумать лучшего места в Европе, чтобы начать этот тур… Мы знаем, что некоторые из вас уже слышали часть этого шоу. Мы решили немного изменить программу, только для следующей песни, потому что мы не играли её уже много-много лет. Нет, это не «Alexander The Great». Но именно она станет вашей «Infinite Dreams», когда вы сегодня вечером ляжете спать».



Сет-лист:



01. Murders In The Rue Morgue

02. Wrathchild

03. Killers

04. Phantom Of The Opera

05. The Number Of The Beast

06. Infinite Dreams (first time since 1988)

07. Powerslave

08. 2 Minutes To Midnight

09. Rime Of The Ancient Mariner

10. Run To The Hills

11. Seventh Son Of A Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden

15. Aces High

16. Fear Of The Dark

17. Wasted Years



















