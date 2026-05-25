*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
Iron Maiden

25 май 2026 : 		 IRON MAIDEN впервые за 38 лет сыграли Infinite Dreams

22 май 2026 : 		 Найден самый большой поклонник IRON MAIDEN?

21 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Я бы хотел быть на церемонии по вводу в ЗСРнР»

19 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»

14 май 2026 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN выпускает биографию

12 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»

11 май 2026 : 		 Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»

8 май 2026 : 		 NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран
IRON MAIDEN впервые за 38 лет сыграли Infinite Dreams



IRON MAIDEN выступлением 23 мая на Olympic Athletic Center of Athens (OAKA), Athens, Greece, открыли новую часть тура "Run For Your Lives".

«Мы не могли придумать лучшего места в Европе, чтобы начать этот тур… Мы знаем, что некоторые из вас уже слышали часть этого шоу. Мы решили немного изменить программу, только для следующей песни, потому что мы не играли её уже много-много лет. Нет, это не «Alexander The Great». Но именно она станет вашей «Infinite Dreams», когда вы сегодня вечером ляжете спать».

Сет-лист:

01. Murders In The Rue Morgue
02. Wrathchild
03. Killers
04. Phantom Of The Opera
05. The Number Of The Beast
06. Infinite Dreams (first time since 1988)
07. Powerslave
08. 2 Minutes To Midnight
09. Rime Of The Ancient Mariner
10. Run To The Hills
11. Seventh Son Of A Seventh Son
12. The Trooper
13. Hallowed Be Thy Name
14. Iron Maiden
15. Aces High
16. Fear Of The Dark
17. Wasted Years










25 май 2026
Fixxxxer
Брюс для своих лет офигеннейше тянет такую сложную песню, нереально крут
