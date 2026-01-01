У ONE MORE SATELLITE готов альбом



Группа ONE MORE SATELLITE, в состав которой входит Dean DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS и TRIP THE WITCH) и Pete Shoulder, в настоящий момент заняты сведением и мастерингом второго альбома, который предварительно планируется к выпуску осенью этого года. В недавнем интервью Dean рассказал:



«В альбом войдет 10 песен. [Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS] Eric [Kretz] играет на одном из треков. Он участвовал и в записи первого альбома; он играет в песне «Serenade» [на одноимённом дебютном альбоме ONE MORE SATELLITE, выпущенном в 2025 году на лейбле Symphonic]. Так что Eric играет на одном из треков этого альбома. И что реально особенного в нашем следующем альбоме, так это то, что мой брат [басист STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo] играет на басу в пяти песнях. Он записал с нами пять треков и еще один сделал Eric. И еще у нас есть великий Jimmy Johnson на одном треке. А Brian Tichy играет на остальных».







