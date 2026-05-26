Басист BAD BRAINS выпускает сольный альбом

DARRYL JENIFER, басист и основатель BAD BRAINS, сообщил о том, что 17 июля на виниле, CD и в цифровом варианте состоится релиз его нового инструментального альбома, получившего название "The Weather Channel", первый сингл из которого, "Sacred Love II", уже доступен для прослушивания:
01. Sacred Love II
02. August
03. Loves Harmony
04. Re-Ignition II
05. Rights
06. Rights Dub
07. End Finity
08. Punkbomba
09. Daisy
10. Rock Love
11. Just Around The Corner
