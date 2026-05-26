*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 23
Bad Brains

26 май 2026 : 		 Басист BAD BRAINS выпускает сольный альбом

10 дек 2025 : 		 BAD BRAINS на TRUST RECORDS

22 апр 2024 : 		 DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS

16 фев 2024 : 		 DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS

13 авг 2021 : 		 Вокалист BAD BRAINS предлагает NFT

14 сен 2020 : 		 Умер вокалист BAD BRAINS

19 июн 2019 : 		 Фронтмен BAD BRAINS выпустит сольный альбом в октябре

13 фев 2018 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом

10 июн 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к BAD BRAINS

12 янв 2017 : 		 Документальный фильм о вокалисте BAD BRAINS

21 окт 2016 : 		 Биография вокалиста BAD BRAINS выйдет зимой

16 мар 2016 : 		 Диагноз вокалиста BAD BRAINS

10 мар 2016 : 		 BAD BRAINS хотят собрать $100,000

11 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS идет на поправку

5 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS попал в больницу

10 сен 2013 : 		 Вокалист BAD BRAINS на миньоне ISLANDER

22 янв 2013 : 		 BAD BRAINS выпустили соус

14 ноя 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS вышел на виниле

9 ноя 2012 : 		 Участники CRO-MAGS, KILLSWITCH ENGAGE, LIVING COLOUR исполнили кавер-версии BAD BRAINS

12 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома BAD BRAINS

26 сен 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS выйдет в ноябре

10 мар 2011 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом
Басист BAD BRAINS выпускает сольный альбом



DARRYL JENIFER, басист и основатель BAD BRAINS, сообщил о том, что 17 июля на виниле, CD и в цифровом варианте состоится релиз его нового инструментального альбома, получившего название "The Weather Channel", первый сингл из которого, "Sacred Love II", уже доступен для прослушивания:

01. Sacred Love II
02. August
03. Loves Harmony
04. Re-Ignition II
05. Rights
06. Rights Dub
07. End Finity
08. Punkbomba
09. Daisy
10. Rock Love
11. Just Around The Corner




КомментарииСкрыть/показать 1 )

26 май 2026
WahrandPhain
по моему песни старые, не?
