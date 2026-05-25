Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
[= ||| все новости группы



*

Beartooth

*



25 май 2026 : 		 Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»

17 май 2026 : 		 Новое видео BEARTOOTH

12 апр 2026 : 		 Новый альбом BEARTOOTH готов

28 фев 2026 : 		 Новая песня BEARTOOTH

21 июл 2025 : 		 BEARTOOTH работают над новым материалом

13 июл 2025 : 		 Концертное видео BEARTOOTH

14 ноя 2024 : 		 Вокалист BEARTOOTH: «Не нужно держать своих слушателей за дураков»

7 ноя 2024 : 		 Вокалист BEARTOOTH о концерте, изменившем его жизнь

22 сен 2024 : 		 Новая песня BEARTOOTH

5 фев 2024 : 		 Документальный фильм от BEARTOOTH

17 окт 2023 : 		 Новое видео BEARTOOTH

15 сен 2023 : 		 BEARTOOTH замутили с HARDY

3 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEARTOOTH

31 авг 2023 : 		 Вокалист BEARTOOTH: «У нас сейчас лучший состав»

28 авг 2023 : 		 Новая песня BEARTOOTH

23 июл 2023 : 		 Новая песня BEARTOOTH

25 май 2023 : 		 Вокалист BEARTOOTH — о новом альбоме

23 апр 2023 : 		 Новая песня BEARTOOTH

12 июл 2022 : 		 Новая песня BEARTOOTH

6 июн 2022 : 		 У BEARTOOTH готов альбом

25 мар 2022 : 		 У BEARTOOTH есть половина альбома

22 мар 2022 : 		 Вокалист BEARTOOTH о первой песне METALLICA

1 июл 2021 : 		 BEARTOOTH выпустят комиксы

25 июн 2021 : 		 Новое видео BEARTOOTH

22 май 2021 : 		 Новая песня BEARTOOTH

23 апр 2021 : 		 Новая песня BEARTOOTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»



zoom
CALEB SHOMO совершил каминг-аут после недавних спекуляций в сети вокруг его личной жизни. Его заявление появилось после того, как музыкант временно ушёл из соцсетей на фоне волны критики и гомофобных комментариев, связанных с его внешним видом в клипе на недавний сингл BEARTOOTH “Free”. В опубликованном сегодня (в субботу, 23 мая) заявлении Shomo написал:

«В последнее время вокруг моей личной жизни появилось много домыслов, и я чувствую, что должен расставить всё по местам, прежде чем это ещё сильнее затронет людей, которых я люблю.

Я — открыто Г**.

Это то, что я долгое время пытался осмыслить и принять в своей жизни. Мне было тяжело разобраться в чувствах, связанных с этим, и понять, что вообще делать с этой частью себя.

Когда дело касается моего творчества и BEARTOOTH, я всегда стремился от альбома к альбому следовать за тем, кем являюсь в самой глубине своей души. Если вы следили за группой в ранние годы, то знаете, что четыре наших альбома были очень саморазрушительными — о моём религиозном воспитании, депрессии, ненависти к себе, самоуничижении и безнадёжности. Я благодарен этим альбомам, но временами мне даже стыдно, что я так долго не позволял себе добраться до корня всех этих событий.

Целое десятилетие я закапывал свои чувства алкоголем. И, честно говоря, когда я решил отказаться от него и попытаться понять, почему так долго чувствовал себя именно так, это напрямую привело меня к примирению с собственной сексуальностью — в надежде, что однажды это поможет мне научиться любить себя.

Ещё до того, как я написал хоть одну ноту для нового альбома, я решил: что бы ни случилось, я буду выражать себя полностью, искренне и без остатка. Куда бы это меня ни привело — я пойду за этим и не стану ничего смягчать: ни музыку, ни тексты, ни то, как я себя показываю. Я буду делать только то, что делает меня по-настоящему счастливым на самом глубоком уровне и наиболее честно отражает то, кто я есть. Я уверен, невозможно полюбить себя полностью, если ты не готов посмотреть в лицо каждой части самого себя. Я пытаюсь наконец начать гордиться тем, кто я есть, и мне кажется, это огромная часть этого пути.

Тем, кто дарил мне любовь, вдохновлял меня жить свободно и открыто, поддерживал к**р-сообщество или просто говорил, что любит меня независимо ни от чего — я навсегда у вас в долгу, и надеюсь, вы понимаете, как много это для меня значит.

Я хочу сказать всем, кто сейчас пытается разобраться в себе: будьте к себе мягче. Дайте себе время. Будьте честны с собой. Делайте эту тяжёлую внутреннюю работу вместо того, чтобы, как я, закапывать всё как можно глубже в надежде, что оно исчезнет. Такие вещи, спрятанные внутри, причиняют боль не только вам, но и людям вокруг.

Люблю вас всех. И надеюсь, это шаг в правильную сторону — к тому, чтобы однажды научиться любить самого себя».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 10 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 май 2026
m
mohnatiy
Неудивительно с фамилией sHOMO
25 май 2026
Corpsegrinder04
И на кого только этот гомодрил такую симпатичную жену променял.
https://pagesix.com/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/128667073.jpg?quality=75&strip=all&w=1024
25 май 2026
WahrandPhain
Corpsegrinder04, ой да не надо тебе прикрываться интересом к симпатичным женщинам, за тебя уже все в курсе.
25 май 2026
gravitgroove
WahrandPhain, кстати, на счет Граиндера нет никаких подозрений - он-то как раз типичный натурал, а вот на счет тебя имеются сомнения, и начинают они проявляться в твоих же сообщениях. Да сам посуди, какая нормальная женщина сможет жить с человеком, который бежит в интернеты доказывать, что условный Mayhem, Dissection или Dimmu Borgir - продажные шуты и не музыка, а финский гомик с французким гражданством - "вот это настоящий творец!"
Либо ты выдумал, что ты семьянин, либо твоя вторая половина такая же отбитая, как и ты, на всю кукуху, а значит и дети станут (если не уже) таким же ебнутым мудачьем. Но все-таки более вероятно, что ты знатный пидрила и просто делаешь неуклюжий прогрев на собственную исповедь - coming out.
25 май 2026
Corpsegrinder04
gravitgroove, да какая там женщина, обычный ханурик заколдованный. Вся жизнь на циклы разделена сорвался-прокапался-закодировался. В промежутках и комментарии соответствующие поведению на данный момент. Пока бухает - стихийное. Пока отмокает - агрессивное. Во время кодировки - адаптивное.
25 май 2026
WahrandPhain
gravitgroove, гадания по буквам в интернете всегда забавны, особенно смешно, когда обиженные вроде тебя пытаются еще и задеть. Ебнутое мудачье, ого, ты серьезно блядь? Ну вот смотри, кусок ебаната - ты делаешь анализ по толстым вбросам и пытаешься гадать, где правда а где ложь, уже сделал выводы, оговорил мою жену и посылаешь проклятия на моих детей. И вот теперь вопрос - так кто из нас пидорас-то, а? Ну давай, покажи мне, где я оскорблял третьих лиц. Я ебу вас виртуально лицо в лицо, в буквы, а вы как грязные беспомощные хуепуталы, всегда пытаетесь задеть через третьих лиц. Не умеете, не можете задевать - не трожьте семью, а рассказывать, кто там и кем вырастет, не ваша забота. Идешь ты нахуй вместе со своей сестричкой корпси. Лицо ты свое давно потерял, сделал бы с огромным удовольствием, чтобы ты потерял еще и ебало.
25 май 2026
BaphometsGuitar
Corpsegrinder04, так он получается не гей, а би тогда?
25 май 2026
father
Ну слава Богу, хоть этот от крепкого не отказался
25 май 2026
F
Fo0x
Ну ладно в 50-70е лоботомию бы прописали. В воукнутые 2020е-то чего стесняться ? Еще и бабу симпатичную кинет теперь или кинул уже. В общем не г* он, а п* какой-то
25 май 2026
Altair21
Fo0x, а по-моему тупо модник и позер, влетел в тренды с двух ног так сказать
просмотров: 576

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом