Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»



CALEB SHOMO совершил каминг-аут после недавних спекуляций в сети вокруг его личной жизни. Его заявление появилось после того, как музыкант временно ушёл из соцсетей на фоне волны критики и гомофобных комментариев, связанных с его внешним видом в клипе на недавний сингл BEARTOOTH “Free”. В опубликованном сегодня (в субботу, 23 мая) заявлении Shomo написал:



«В последнее время вокруг моей личной жизни появилось много домыслов, и я чувствую, что должен расставить всё по местам, прежде чем это ещё сильнее затронет людей, которых я люблю.



Я — открыто Г**.



Это то, что я долгое время пытался осмыслить и принять в своей жизни. Мне было тяжело разобраться в чувствах, связанных с этим, и понять, что вообще делать с этой частью себя.



Когда дело касается моего творчества и BEARTOOTH, я всегда стремился от альбома к альбому следовать за тем, кем являюсь в самой глубине своей души. Если вы следили за группой в ранние годы, то знаете, что четыре наших альбома были очень саморазрушительными — о моём религиозном воспитании, депрессии, ненависти к себе, самоуничижении и безнадёжности. Я благодарен этим альбомам, но временами мне даже стыдно, что я так долго не позволял себе добраться до корня всех этих событий.



Целое десятилетие я закапывал свои чувства алкоголем. И, честно говоря, когда я решил отказаться от него и попытаться понять, почему так долго чувствовал себя именно так, это напрямую привело меня к примирению с собственной сексуальностью — в надежде, что однажды это поможет мне научиться любить себя.



Ещё до того, как я написал хоть одну ноту для нового альбома, я решил: что бы ни случилось, я буду выражать себя полностью, искренне и без остатка. Куда бы это меня ни привело — я пойду за этим и не стану ничего смягчать: ни музыку, ни тексты, ни то, как я себя показываю. Я буду делать только то, что делает меня по-настоящему счастливым на самом глубоком уровне и наиболее честно отражает то, кто я есть. Я уверен, невозможно полюбить себя полностью, если ты не готов посмотреть в лицо каждой части самого себя. Я пытаюсь наконец начать гордиться тем, кто я есть, и мне кажется, это огромная часть этого пути.



Тем, кто дарил мне любовь, вдохновлял меня жить свободно и открыто, поддерживал к**р-сообщество или просто говорил, что любит меня независимо ни от чего — я навсегда у вас в долгу, и надеюсь, вы понимаете, как много это для меня значит.



Я хочу сказать всем, кто сейчас пытается разобраться в себе: будьте к себе мягче. Дайте себе время. Будьте честны с собой. Делайте эту тяжёлую внутреннюю работу вместо того, чтобы, как я, закапывать всё как можно глубже в надежде, что оно исчезнет. Такие вещи, спрятанные внутри, причиняют боль не только вам, но и людям вокруг.



Люблю вас всех. И надеюсь, это шаг в правильную сторону — к тому, чтобы однажды научиться любить самого себя».







