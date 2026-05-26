сегодня



Лидер EXODUS: «Ласты на сцене склеить не имею желания»



GARY HOLT в недавнем интервью обсудил тот день, когда придется уйти со сцены:



«Ну, я не хочу склеить ласты на сцене», — сказал он со смехом. «Я много размышлял о своей смертности, но мне нужно прожить ещё как минимум двадцать пять лет с моими детьми и внуками. Я делаю все, что могу, чтобы дожить до этого момента: последние пять лет я не употребляю алкоголь, и если EXODUS дойдет до того момента, когда мы поймем, что пришло время, то, возможно, мы пойдем по пути, который выбрали и выбирают наши друзья, а может, мы просто закроем проект. Кто знает?»



Ссылаясь на тот факт, что он играет с SLAYER уже полтора десятилетия, сначала заменяя Джеффа Ханнемана на концертах SLAYER в 2011 году, а с 2013 года став полноправным вторым гитаристом группы, оставаясь при этом участником EXODUS, Gary сказал:



«Вместе со SLAYER я видел, как взрослые мужчины разрыдались на финальном концерте [в ноябре 2019 года в Forum в Лос-Анджелесе]. Я сам разрыдался, когда играл заключительные аккорды своего соло в «Angel Of Death» на том последнем большом концерте в Лос-Анджелесе.



Это огромная часть нашей жизни. Когда придет мой день и я больше не смогу этим заниматься, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я уверен, что мы отпразднуем это как следует, когда бы ни наступил этот день, если только это не будет что-то радикальное, вроде потери обеих рук в чертовом несчастном случае на ферме», — сказал он, хохоча. «Но пока что EXODUS сильнее, чем когда-либо, и этот альбом — доказательство того, что у нас еще много сил в запасе».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 488

