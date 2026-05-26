Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 22
26 май 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Ласты на сцене склеить не имею желания»

22 май 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы знали, что брутальный трэш Rob исполняет лучше всех»

21 апр 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»

2 апр 2026 : 		 GARY HOLT: «METALLICA была лучше всех нас, но сейчас EXODUS круче»

28 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS о создании нового альбома

22 мар 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»

18 мар 2026 : 		 Новое видео EXODUS

16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять лет чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу
Лидер EXODUS: «Ласты на сцене склеить не имею желания»



GARY HOLT в недавнем интервью обсудил тот день, когда придется уйти со сцены:

«Ну, я не хочу склеить ласты на сцене», — сказал он со смехом. «Я много размышлял о своей смертности, но мне нужно прожить ещё как минимум двадцать пять лет с моими детьми и внуками. Я делаю все, что могу, чтобы дожить до этого момента: последние пять лет я не употребляю алкоголь, и если EXODUS дойдет до того момента, когда мы поймем, что пришло время, то, возможно, мы пойдем по пути, который выбрали и выбирают наши друзья, а может, мы просто закроем проект. Кто знает?»

Ссылаясь на тот факт, что он играет с SLAYER уже полтора десятилетия, сначала заменяя Джеффа Ханнемана на концертах SLAYER в 2011 году, а с 2013 года став полноправным вторым гитаристом группы, оставаясь при этом участником EXODUS, Gary сказал:

«Вместе со SLAYER я видел, как взрослые мужчины разрыдались на финальном концерте [в ноябре 2019 года в Forum в Лос-Анджелесе]. Я сам разрыдался, когда играл заключительные аккорды своего соло в «Angel Of Death» на том последнем большом концерте в Лос-Анджелесе.

Это огромная часть нашей жизни. Когда придет мой день и я больше не смогу этим заниматься, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я уверен, что мы отпразднуем это как следует, когда бы ни наступил этот день, если только это не будет что-то радикальное, вроде потери обеих рук в чертовом несчастном случае на ферме», — сказал он, хохоча. «Но пока что EXODUS сильнее, чем когда-либо, и этот альбом — доказательство того, что у нас еще много сил в запасе».




26 май 2026
Corpsegrinder04
В группах, где вокалист основную роль не играет, там хоть до 100 лет играй, пока стоишь на сцене.
Как братья Штуцеры в Artillery. Один уже отъехал, второй еле живой стоит колышется. Зато вокалисты меняются регулярно.
Проблемы в группах типа Scorpions. Там Майне никуда не денешь. Поэтому они и выглядят , что без слёз не взглянешь уже. Хотя тот же Шенкер с Ябсом ешё лет 10 могут пиликать, про поляка вообще молчу, во внуки годится.
Мне вот интересно на Iron Maiden поглядеть через 10 лет. Харрис там как киборг. А остальные сдают. Барабанщика уже махнули. Кто на очереди.
26 май 2026
father
Corpsegrinder04, мне кажется, если группа перестанет выступать, когда её участникам уже по 80 лет, то это вполне нормально. Но все мы понимаем, что ни одна из перечисленных банд не остановится до последнего, Эксодус тоже будут играть, пока вообще играется, у них даже целых два оригинальных участника до сих пор в группе, а это исключительная редкость
