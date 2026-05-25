JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи



JACK OSBOURNE во время прямой трансляции 22 мая на своем YouTube-канале сын Оззи Осборна Jack ответил на некоторые негативные отзывы, которые он и остальные члены семьи Осборнов получили в связи с недавно анонсированным аватаром Оззи на базе искусственного интеллекта. Этот проект реализуется в рамках партнёрства между Hyperreal — компанией, занимающейся технологиями цифрового моделирования людей, и Proto Hologram. Вместе они позволят аватару вести беседы с фанатами, а также двигаться, говорить и реагировать так, как это делал бы Оззи:



«Дело в том, что мы создаём нечто стильное. Это не будет выглядеть убого… Мы используем комплексный подход. Это не просто подключение изображения моего отца к ChatGPT. Мы будем работать с высокотехнологичными решениями, и это будет выглядеть очень реально, а то, как это будет использоваться, просто потрясающе. Но это круто. Это действительно классно, и я думаю, что моему отцу это понравилось бы. Потому что мы говорили об этом с ним перед тем, как его не стало, — о том, чтобы сделать что-то подобное. Я знаю, что ему это понравилось бы».



Цифровой Оззи появится в устройствах Proto Luma — описываемых как запатентованные устройства голопортации в натуральную величину, способные отображать живой или заранее записанный контент с помощью 86-дюймового мультитач-дисплея с объёмным изображением, разрешением 4K, высококачественными динамиками и возможностями пространственных вычислений и диалогового искусственного интеллекта — в Великобритании и США, начиная с конца лета.



Proto — это оригинальная платформа для голограмм и пространственных вычислений с искусственным интеллектом, которая используется во всём мире в сфере развлечений, здравоохранения, образования, финансов, розничной торговли и других областях. Технология Digital DNA от Hyperreal — единственная запатентованная комплексная система для создания и воспроизведения аутентичного аватара с учётом внешности, голоса, движений и характера исполнителя.



Генеральный директор Hyperreal Ремингтон Скотт заявил:



«Каждый элемент этого аватара был создан исключительно на основе подлинных, одобренных источников: тщательно отобранных, согласованных и контролируемых людьми, которые любят Оззи больше всего. Это живое выступление, а не рендеринг, и в нём нет ничего, что не было предоставлено добровольно. Семья Оззи с энтузиазмом участвует в этом проекте, и это полностью меняет его суть».

Дэвид Нуссбаум, основатель Proto Hologram, добавил:



«Для нас большая честь, что нам доверили вернуть в мир одного из настоящих богов рока, чтобы он мог продолжать общаться с фанатами — спасибо, Шэрон и Джек! Мы бы не стали этого делать, если бы не были уверены в том, что технологии обеих наших компаний создадут опыт, который действительно продлит присутствие Оззи, его сердце и душу в будущем».







