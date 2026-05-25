Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
Ozzy Osbourne

25 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи

24 май 2026 : 		 Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи

14 май 2026 : 		 Фильм об Оззи выйдет в 2028

3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest
JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи



JACK OSBOURNE во время прямой трансляции 22 мая на своем YouTube-канале сын Оззи Осборна Jack ответил на некоторые негативные отзывы, которые он и остальные члены семьи Осборнов получили в связи с недавно анонсированным аватаром Оззи на базе искусственного интеллекта. Этот проект реализуется в рамках партнёрства между Hyperreal — компанией, занимающейся технологиями цифрового моделирования людей, и Proto Hologram. Вместе они позволят аватару вести беседы с фанатами, а также двигаться, говорить и реагировать так, как это делал бы Оззи:

«Дело в том, что мы создаём нечто стильное. Это не будет выглядеть убого… Мы используем комплексный подход. Это не просто подключение изображения моего отца к ChatGPT. Мы будем работать с высокотехнологичными решениями, и это будет выглядеть очень реально, а то, как это будет использоваться, просто потрясающе. Но это круто. Это действительно классно, и я думаю, что моему отцу это понравилось бы. Потому что мы говорили об этом с ним перед тем, как его не стало, — о том, чтобы сделать что-то подобное. Я знаю, что ему это понравилось бы».

Цифровой Оззи появится в устройствах Proto Luma — описываемых как запатентованные устройства голопортации в натуральную величину, способные отображать живой или заранее записанный контент с помощью 86-дюймового мультитач-дисплея с объёмным изображением, разрешением 4K, высококачественными динамиками и возможностями пространственных вычислений и диалогового искусственного интеллекта — в Великобритании и США, начиная с конца лета.

Proto — это оригинальная платформа для голограмм и пространственных вычислений с искусственным интеллектом, которая используется во всём мире в сфере развлечений, здравоохранения, образования, финансов, розничной торговли и других областях. Технология Digital DNA от Hyperreal — единственная запатентованная комплексная система для создания и воспроизведения аутентичного аватара с учётом внешности, голоса, движений и характера исполнителя.

Генеральный директор Hyperreal Ремингтон Скотт заявил:

«Каждый элемент этого аватара был создан исключительно на основе подлинных, одобренных источников: тщательно отобранных, согласованных и контролируемых людьми, которые любят Оззи больше всего. Это живое выступление, а не рендеринг, и в нём нет ничего, что не было предоставлено добровольно. Семья Оззи с энтузиазмом участвует в этом проекте, и это полностью меняет его суть».
Дэвид Нуссбаум, основатель Proto Hologram, добавил:

«Для нас большая честь, что нам доверили вернуть в мир одного из настоящих богов рока, чтобы он мог продолжать общаться с фанатами — спасибо, Шэрон и Джек! Мы бы не стали этого делать, если бы не были уверены в том, что технологии обеих наших компаний создадут опыт, который действительно продлит присутствие Оззи, его сердце и душу в будущем».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

25 май 2026
gravitgroove
Если ассистент будет собирать данные, то Шерон и Джек смогут вдоволь многократно прочитать или услышать интересных слов, ну а дальше все будет зависеть на сколько их судебная система избирательна к оскорблениям, ведь правила в начале работы мало кто читает в полном объеме.
 


