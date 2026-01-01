Делюкс-версия альбома DED выйдет летом

Третьего июля на UFND состоится релиз делюкс-версии альбома DED "Resent", которая будет снабжена дополнительными одиннадцатью ранее нереализованными композициями:
01. Wasted
02. You Want Honest? (feat. Chad Gray)
03. Purpose: Be Myself
04. Rockstar
05. Eraser
06. Never Belong
07. Dig Deep
08. Fuck With It
09. Point Of No Return
10. Rise Above It All (feat. UPON A BURNING BODY)
11. Fight Forever (2 Rot)
12. Until I Die (feat. Chris Motionless)
13. Weapon *
14. Denouncer *
15. Set The World On Fire *
16. Windbreaker *
17. I'm Here To Stay *
18. Become The Villain (Demo)*
19. Get Ready Stay Ready (Demo)*
20. Phantom Limb (Demo)*
21. Missed The Point (Demo)*
22. Colors (Demo)*
23. Wave And Watch (Demo)*
