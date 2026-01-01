Концертное видео METALLICA



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«Когда мы открывали архив, чтобы отредактировать несколько других старых видео, мы не могли не вернуться к этому шоу, верно? Да, "Master of Puppets" был опубликован вскоре после концерта в 2024 году, но это совершенно другой монтаж. Поскольку у нас был доступ к записям с 24 различных камер, мы засняли еще больше электрических вспышек, проносящихся по небу. Ходят слухи, что некоторые фанаты все еще ждут, когда высохнет их обувь, несмотря на то, что прошло уже столько дней»







