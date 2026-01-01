STARGAZER - X -, новая песня BLOOD STAIN CHILD, доступна для прослушивания ниже. Это трек, который отражает футуристическую и электронную сторону звучания BLOOD STAIN CHILD.



Эта песня, записанная в ходе пересмотра архива группы, открывает еще один вход в мир кибер- и транс-метала, который BLOOD STAIN CHILD создавали на протяжении многих лет. Данный трек опубликован в рамках архивного проекта, посвященного 25-летию группы, который возвращает старые работы на официальный канал и вновь связывает их с фанатами по всему миру.







