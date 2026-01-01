сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«Если вы слушаете канал «Maximum Metallica» на SiriusXM, возможно, вы слышали эту песню в рубрике «Rare Tracks» от Spider-Dan. Хотя мы уже публиковали видео этого выступления вскоре после его премьеры в 2024 году, мы решили немного обновить его. Jeff Yeager углубился в The Metallica Black Box, чтобы собрать отснятый материал с 24 разных камер, а затем передал его Brett Murray для создания нового монтажа. Надеемся, вам понравится!»



Снято на стадионе Olympiastadion в Мюнхене, Германия, 26 мая 2024 года.







+0 -0



просмотров: 179

