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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



Группа METALLICA продолжает баловать своих поклонников записями полных выступлений и на этот раз опубликовала запись выступления в Rose Bowl, Pasadena, CA, 29 июля 2017 года:



Hardwired: 1:51

Atlas,Rise!: 5:30

For Whom The Bell Tolls: 12:34

Fuel: 16:49

The Unforgiven: 20:50 [Chester Bennington tribute]

Now That We're Dead: 29:16 [Drum solo with all members]

Moth Into Flame: 39:15

Wherever I May Roam: 45:12

Halo On Fire: 51:59

Kirk & Rob Doodle: 1:01:09

Motorbreath: 1:06:49

Sad But True: 1:11:38

One: 1:17:51

Master Of Puppets: 1:26:25

Fade To Black: 1:35:54

Runnin' With The Devil Van Halen: 1:43:43/Seek & Destroy: 1:47:29

Encore #1

Battery: 1:57:14

Nothing Else Matters: 2:02:55

Enter Sandman: 2:08:59 [with,The Frayed Ends Of Sanity outro







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