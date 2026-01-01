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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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Metallica

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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



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Группа METALLICA продолжает баловать своих поклонников записями полных выступлений и на этот раз опубликовала запись выступления в Rose Bowl, Pasadena, CA, 29 июля 2017 года:

Hardwired: 1:51
Atlas,Rise!: 5:30
For Whom The Bell Tolls: 12:34
Fuel: 16:49
The Unforgiven: 20:50 [Chester Bennington tribute]
Now That We're Dead: 29:16 [Drum solo with all members]
Moth Into Flame: 39:15
Wherever I May Roam: 45:12
Halo On Fire: 51:59
Kirk & Rob Doodle: 1:01:09
Motorbreath: 1:06:49
Sad But True: 1:11:38
One: 1:17:51
Master Of Puppets: 1:26:25
Fade To Black: 1:35:54
Runnin' With The Devil Van Halen: 1:43:43/Seek & Destroy: 1:47:29
Encore #1
Battery: 1:57:14
Nothing Else Matters: 2:02:55
Enter Sandman: 2:08:59 [with,The Frayed Ends Of Sanity outro




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