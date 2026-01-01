Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 23
27 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2026 : 		 Концертное видео METALLICA

25 май 2026 : 		 METALLICA исполнила кавер-версию TANKARD

21 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'92

20 май 2026 : 		 Черновое видео METALLICA

15 май 2026 : 		 Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пересводить»

13 май 2026 : 		 METALLICA сыграли Zorba's Dance

12 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'88

7 май 2026 : 		 JASON NEWSTED представляет альбом METALLICA

6 май 2026 : 		 METALLICA в акустике

28 апр 2026 : 		 Новый бокс-сет METALLICA выйдет летом

28 апр 2026 : 		 METALLICA почтила память дирижера

20 апр 2026 : 		 Студийное видео METALLICA

8 апр 2026 : 		 PEPPER KEENAN о провале прослушивания в METALLICA

5 апр 2026 : 		 METALLICA пожертвовала $125,000 в помощь Гавайям

17 мар 2026 : 		 Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца

11 мар 2026 : 		 Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует

9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере

3 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще шесть концертов в Сфере

25 фев 2026 : 		 Восемь вечеров с METALLICA в Сфере

9 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14

4 фев 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA

2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...
Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого мая на Olympic Stadium, Athens, Greece, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
King Nothing
Lux Æterna
The Unforgiven
Fuel
Kirk and Rob Doodle ("Zorba's Dance" and Trypes' "Den Choras Pouthena")
Fade to Black
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Sad but True
One (Drum technical difficulties at the start)
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman




Комментарии

