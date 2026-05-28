28 май 2026 : 		 MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»

9 апр 2026 : 		 MICHAEL SWEET о проблемах со здоровьем

6 апр 2026 : 		 Новая песня MICHAEL SWEET

18 мар 2026 : 		 MICHAEL SWEET: «Мне повезло, что я занимаюсь тем, что люблю»

13 мар 2026 : 		 Новая песня MICHAEL SWEET

17 фев 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

21 янв 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

27 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе

24 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом

15 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью «Radioactive MikeZ» сказал, что никогда не уделял особого внимания музыке METALLICA, несмотря на то, что это самая популярная металл-группа в мире:

«Нельзя отрицать величие METALLICA и того, что они сделали, чего они достигли и как они, по сути, укрепили свой бренд, и то, что они делают, просто потрясающе. И я думаю, что если вы спросите кого-нибудь в мире, большинство людей знают, кто такие METALLICA, и большинство согласятся, что они, вероятно, одна из известнейших, если не самая популярная металл-группа всех времён. Но, несмотря на это, я не большой поклонник METALLICA. Я их не слушаю. Они мне не нравятся. Это не мой стиль металла. И хотя я уважаю их, я бы не стал ставить диск METALLICA или слушать их на стриминговой платформе. Я гораздо больше предпочитаю слушать JUDAS PRIEST. Что касается по-настоящему тяжёлой музыки, я cлушаю PANTERA гораздо чаще, чем METALLICA. Но, конечно, влияние METALLICA и здесь присутствует. В PANTERA мне гораздо больше нравится гитарная игра. Это привлекло мой интерес, и мне гораздо больше нравился стиль игры Дайма… И мне нравится звучание METALLICA, и, конечно, они великолепные музыканты, это крутая группа. Просто это не моё — стиль пения, стиль соло-гитары, даже стиль игры на барабанах.

Я знаю, что, вероятно, расстраиваю многих людей. И я это понимаю. Это как если бы кто-то сказал, что ему никогда не нравились VAN HALEN или THE BEATLES, или любая другая культовая группа.

Я не знаю, что сказать. Но я не хочу проявить неуважение к этим ребятам. Я испытываю только уважение к тому, чего они достигли и что они продолжают делать. Это действительно потрясающе. И они, безусловно, заслуживают всего, что у них есть».

На вопрос, есть ли какая-то конкретная песня METALLICA, которая ему особенно нравится, он ответил:

«Помню, я не так давно что-то опубликовал, и, чёрт возьми, как меня за это раскритиковали. Суть была в том, что я не смог назвать ни одной песни METALLICA. [Смеётся]. Люди были удивлены.

Я не знаю. Когда звучит песня METALLICA, я всегда говорю: "Да, это круто". Но у меня никогда не было ни одного альбома METALLICA или песни METALLICA. Я никогда не покупал, не скачивал и не приобретал ничего, связанного с METALLICA».




28 май 2026
Corpsegrinder04
Ну тут невозможно со Сладким не согласиться. Гитарная игра Даррела и Хэммита как небо и земля. Один гитарист от бога, второй шут гороховый, которого в Метле замени кем угодно, разницы не заметишь. С учётом того, что там 99% материала Хэтфилд с Ульрихом сочиняют. Да что тут говорить, сама группа до сих пор едет на багаже, собранном Мастейном в начале 80-х )).
