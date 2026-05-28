MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью «Radioactive MikeZ» сказал, что никогда не уделял особого внимания музыке METALLICA, несмотря на то, что это самая популярная металл-группа в мире:



«Нельзя отрицать величие METALLICA и того, что они сделали, чего они достигли и как они, по сути, укрепили свой бренд, и то, что они делают, просто потрясающе. И я думаю, что если вы спросите кого-нибудь в мире, большинство людей знают, кто такие METALLICA, и большинство согласятся, что они, вероятно, одна из известнейших, если не самая популярная металл-группа всех времён. Но, несмотря на это, я не большой поклонник METALLICA. Я их не слушаю. Они мне не нравятся. Это не мой стиль металла. И хотя я уважаю их, я бы не стал ставить диск METALLICA или слушать их на стриминговой платформе. Я гораздо больше предпочитаю слушать JUDAS PRIEST. Что касается по-настоящему тяжёлой музыки, я cлушаю PANTERA гораздо чаще, чем METALLICA. Но, конечно, влияние METALLICA и здесь присутствует. В PANTERA мне гораздо больше нравится гитарная игра. Это привлекло мой интерес, и мне гораздо больше нравился стиль игры Дайма… И мне нравится звучание METALLICA, и, конечно, они великолепные музыканты, это крутая группа. Просто это не моё — стиль пения, стиль соло-гитары, даже стиль игры на барабанах.



Я знаю, что, вероятно, расстраиваю многих людей. И я это понимаю. Это как если бы кто-то сказал, что ему никогда не нравились VAN HALEN или THE BEATLES, или любая другая культовая группа.



Я не знаю, что сказать. Но я не хочу проявить неуважение к этим ребятам. Я испытываю только уважение к тому, чего они достигли и что они продолжают делать. Это действительно потрясающе. И они, безусловно, заслуживают всего, что у них есть».



На вопрос, есть ли какая-то конкретная песня METALLICA, которая ему особенно нравится, он ответил:



«Помню, я не так давно что-то опубликовал, и, чёрт возьми, как меня за это раскритиковали. Суть была в том, что я не смог назвать ни одной песни METALLICA. [Смеётся]. Люди были удивлены.



Я не знаю. Когда звучит песня METALLICA, я всегда говорю: "Да, это круто". Но у меня никогда не было ни одного альбома METALLICA или песни METALLICA. Я никогда не покупал, не скачивал и не приобретал ничего, связанного с METALLICA».







