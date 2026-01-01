Как VOIVOD дошли до оркестра



В рамках недавнего интервью, Michel "Away" Langevin рассказал о том, как VOIVOD договорились с Quebec Symphony Orchestra:



«О, чувак. Мы мечтали об этом целую вечность, но я бы никогда не поверил, что в итоге окажусь на сцене вместе с 65 или 70 музыкантами оркестра. Это было очень мощно. И мы уже пробовали кое-что подобное раньше… Chewy [гитарист VOIVOD Daniel Mongrain] хорошо разбирается в написании партитур. Поэтому на альбоме “The Wake” у нас был струнный квартет в студии, а когда нас пригласили на Montreal Jazz Festival в 2019 году, мы выступали с духовым квинтетом. Chewy сам писал партии для этих музыкантов. Так что для симфонического шоу он очень плотно сотрудничал с аранжировщиком.



На самом деле история получилась довольно странная. В Монреале есть журнал, который продают бездомные на улицах, чтобы заработать на жизнь. И я дал интервью для одного из выпусков, потому что активно сотрудничаю с разными организациями в Монреале. Один музыкант из Montreal Symphony Orchestra, который играет на фаготе, увидел это интервью — оно еще было опубликовано онлайн — и показал статью руководству оркестра. Я вернулся с гастролей, а у меня на автоответчике сообщение: Montreal Symphony Orchestra меня разысскивает. [Смеется] Это было очень круто. Изначально это вообще была их идея. Потом мы пару лет всё это собирали воедино. В основном Chewy работал с аранжировщиком, а я был по уши занят графикой для проекций за сценой.



Сначала мы пытались понять, какие песни вообще подойдут для оркестра. Некоторые были очевидными, например “Pre-Ignition”, потому что мы еще в старые времена использовали в музыке элементы современной академической музыки — Shostakovich, Penderecki, Bartók. Во многом это шло от саундтреков к фильмам Stanley Kubrick. И в какой-то момент нас буквально “спалили” музыканты оркестра — они такие: “Эй, это же прямо ‘The Rite Of Spring’”. [Смеется] Поэтому мы выбирали более прогрессивные вещи, с множеством переходов и движений внутри композиции. Хотя мы сыграли и “Nuclear War” с первого альбома “War And Pain”, потому что подумали, что с оркестром она может превратиться в очень жуткий военный марш. И это отлично сработало.



Еще нам очень хотелось исполнить “Astronomy Domine”, кавер на Сида Барретта и PINK FLOYD, вместе с оркестром, и получилось просто великолепно. Тем временем Chewy подкидывал идеи аранжировщику Hugo Bégin — типа: “Может, группа здесь остановится, а оркестр продолжит играть, а Snake [вокалист VOIVOD Denis Bélanger] будет петь вместе с оркестром”, и всё такое. Из-за этого нам пришлось быть максимально сосредоточенными, потому что мы привыкли играть эти песни определенным образом, а теперь всё изменилось. Для меня это вообще был стресс, потому что если я пропущу хоть один удар или такт — весь оркестр потеряется. [Смеется] Так что я постоянно следил за дирижером Dina Gilbert. Очень много на нее смотрел, у нас были специальные сигналы. Это почти превратилось в телепатию, клянусь. Очень интенсивный и крутой опыт.



Помню, мы объясняли Hugo, какое настроение нам нужно — атмосфера ранних киберпанк-фильмов, “Mad Max”, “Blade Runner”, “Terminator”. Я еще упоминал старые фильмы “Planet Of The Apes” из-за их авангардной музыки. И, думаю, он отлично понял, чего мы хотели, потому что первые же демо от него звучали как саундтрек к антиутопическому научно-фантастическому фильму. Я сразу подумал: “Да, вот оно”. Потом Chewy сводил оригинальные версии песен с демками аранжировщика. Мы отправились в RadicArt Studio, где записываемся уже 11 лет, и начали строить шоу на основе этих демо.



В январе прошлого года мы дали два концерта в Монреале, а потом нас пригласили повторить программу уже с Quebec Symphony Orchestra в Quebec City. На этот раз мы решили записать аудио для релиза. Очень жаль, что мы не смогли профессионально снять всё на видео — это безумно дорого. Для коммерческого видеорелиза нужно платить огромные деньги профсоюзам и всё такое. Даже аудио обошлось недешево. Но реакция на первый сингл “Forgotten In Space” настолько хорошая, что, думаю, мы всё окупим».



Рассказывая о выборе песен для оркестровых концертов, Away сказал:



«Сначала я подумал: “Ну, наверное, не стоит брать самый быстрый материал с ‘Rrröööaaarrr’”. Но потом понял, что эти музыканты играют Paganini и прочие безумно сложные и быстрые вещи. Так что для них это вообще не проблема. Наверное, они получили партитуры где-то за неделю до шоу, но всё прошло идеально. Больше всего меня впечатлила Dina, дирижер, потому что ей нужно было от начала до конца управлять 70 музыкантами оркестра и еще нами. И никто не потерялся. Но я постоянно следил за ее движениями, особенно на первом концерте, потому что, опять же, я не имел права ошибиться ни разу. Обычно я не нервничаю перед выходом на сцену, но перед первым шоу в Монреале помню, как шел по коридору к сцене, пока оркестр играл вступление, и говорил себе: “Ты сможешь”. [Смеется]



Главная идея была в том, что оркестр, например, играл вступление к “Tribal Convictions” или “The Unknown Knows”, которое обычно играем мы, а потом в какой-то момент вступала группа, затем оркестр замолкал, потом снова подключался и так далее. Свою манеру игры я особо не менял, просто старался играть точнее. Еще в молодости я многому научился у Christian Vander из MAGMA, Robert Wyatt из SOFT MACHINE и особенно Guy Evans из VAN DER GRAAF GENERATOR. У меня много ghost notes на малом барабане, но для этих концертов пришлось играть более четко и акцентированно. Так что я немного изменил стиль, хотя сами партии остались прежними. Главное — быть предельно внимательным в тех местах, где группа замолкает, а оркестр продолжает играть».



В завершение Away сказал: «Перед симфоническими концертами мы гастролировали по Квебеку и постепенно добавляли в сет песни для будущего шоу с оркестром. Поэтому к самим концертам материал у нас уже был хорошо отрепетирован, но потом выяснилось, что аранжировки отличаются, и нам пришлось буквально перепрограммировать себя. Это была серьезная проверка памяти и одновременно потрясающий опыт».



Трек-лист:



01. Experiment (Symphonique)

02. Holographic Thinking (Symphonique)

03. The Unknown Knows (Symphonique)

04. The End Of Dormancy (Symphonique)

05. Into My Hypercube (Symphonique)

06. Forgotten In Space (Symphonique)

07. Cosmic Drama (Symphonique)

08. Pre-Ignition (Symphonique)

09. Nuclear War (Symphonique)

10. Fall (Symphonique)

11. Tribal Convictions (Symphonique)

12. Astronomy Domine (Symphonique) (PINK FLOYD cover)







